Huzurlu bir hayatın resmi

Şehir hayatının kargaşa ve telaşından bunalanlar, özellikle büyük şehirlerde yaşayıp iş yoğunluğundan yorulanlar hep aynı şeyi hayal ederler: Bir gün şehirden uzakta bir yerde doğanın ve yeşilin içinde huzurlu ve dingin bir hayat sürmek! Özellikle son yıllarda bu hayalin dillendirildiğini artık sıkça duyar olduk çünkü giderek kalabalıklaşan büyük şehirler ve giderek artan iş yoğunlukları ve koşturmacası hepimiz için emeklilik günümüzü iple çekmemize neden oluyor. Ancak tabii ki şehirden uzaklaşıp doğanın içinde bir ev kurmak da artık o kolay değil çünkü çoğumuz kazandığımız paranın oldukça kısıtlı bir kısmını biriktirebiliyoruz ve hayal ettiğimiz evi inşa etmek ve dekore etmek de o kadar ucuza gelmeyecektir tabii. İşte bu yazımızda da, bir gün şehirden uzakta yaşamak isteyenler için ilham verici özelliklere sahip olan ve yaşam alanlarında fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu bir tasarım ve dekorasyonla küçük ve ucuza mal olan bir ev projesini ziyaret ediyoruz. Bu küçük evin iç mimari tasarımı o kadar kullanışlı ki geniş bir villa kadar yeterli ve tatmin edici bir yapıya sahip. Estetik olarak da ilk bakışta asla pahalı olmayan bir ev olduğu izlenimini vermiyor. Küçük ve düşük maliyetli bir ev yaratmanın temel anahtarı alan kullanımını doğru ve fonksiyonel yapmak. Lormet isimli İtalyan tasarım firması da bu projede buna özellikle özen göstermiş.
Evi gezmeye bahçeden başlayalım. Bahçeli bir evi zengin ve şık göstermenin birincil yolu bakımlı bir bahçe ve düzenli biçilmiş ve sulanmış çimlerdir kuşkusuz. Bu tertemiz ve düzenli görüntü evin değerini arttıran birincil unsur. Evin dış cephesi de oldukça bakımlı görünüyor değil mi? Aslında bir evi lüks yapan şey de bakımlarının düzenli olarak yapılması ve iyi bir kullanımdır pek tabii ki.
Evin ön cephesine biraz daha yaklaştığımızda metal malzemelerden yapılmış bir pergola ve altındaki şık teras oturma alanını görüyoruz. Bu alan hem yaz güneşinden hem de sonbahar yağmurlarından korunaklı bir dış mekan oluşturmak amacıyla tasarlanmış. Unutmayın ki iyi kalite ahşaptan yapılmış gösterişli ve büyük pergolalar pahalı malzemelerdir. Hayal evinizi daha ucuza mal etmek için malzeme kullanımı konusunda klasikten ve alışılmış olandan uzaklaşıp bunun gibi alternatifleri değerlendirerek çok daha sıra dışı ve şık alanlar yaratabilirsiniz.
Evin girişinde yer alan salonunun pencere kenarındaki bu ikili oturma alanında kırmızı renk hakimiyle eşsiz bir canlılık ve pozitif enerji sağlanmış. Modern şömine ise odanın dikkat çekici tasarım unsurlarından biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda soğuk kış günlerinde daha ucuza ısınmanızı sağlayacak ekonomik bir tercih olarak da göz önünde bulundurulmalı.
Asma kat uygulamaları her zaman küçük metrekareli evleri genişletmek ve daha çok kullanım alanı yaratmak için mükemmel mimari tasarımlardır. Ev yaptırırken tavanı yüksek tutup, iki katlı sıradan tavanlı evler yaratmak yerine asma katlı yüksek tavanlı evlerle benzersiz bir modern görünüm oluştururken aynı zamanda da evinizin inşaat maliyetini düşürebilirsiniz. Bu örnekte de bu yöntemden faydalanılarak aslında metrekare bazında küçük olan bir alandan kocaman bir ev yaratılmış. Üstelik asma kat salonun yarısına kadar uzandığı için yüksek tavanlı modern, aydınlık ve ferah bir salon elde edilmiş.
Asma katın üstünde ise hem dinlenme alanı hem de çalışma odası olarak kullanılan şık bir bölüm bulunuyor. Modern kitaplıklar, ince parmaklıklı tırabzanlar, tavan ünitesi, yer döşemesi ve odanın maksimum doğal ışık alması için ihmal edilmeyen pencere de tasarımı kusursuzlaştıran unsurlar.
Banyoda da son derece yalın, sade ve modern bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Az aslında çoktur felsefesiyle dizayn edilen banyoda fonksiyonellik ön planda.