Huzurlu bir hayatın resmi

Şehir hayatının kargaşa ve telaşından bunalanlar, özellikle büyük şehirlerde yaşayıp iş yoğunluğundan yorulanlar hep aynı şeyi hayal ederler: Bir gün şehirden uzakta bir yerde doğanın ve yeşilin içinde huzurlu ve dingin bir hayat sürmek! Özellikle son yıllarda bu hayalin dillendirildiğini artık sıkça duyar olduk çünkü giderek kalabalıklaşan büyük şehirler ve giderek artan iş yoğunlukları ve koşturmacası hepimiz için emeklilik günümüzü iple çekmemize neden oluyor. Ancak tabii ki şehirden uzaklaşıp doğanın içinde bir ev kurmak da artık o kolay değil çünkü çoğumuz kazandığımız paranın oldukça kısıtlı bir kısmını biriktirebiliyoruz ve hayal ettiğimiz evi inşa etmek ve dekore etmek de o kadar ucuza gelmeyecektir tabii. İşte bu yazımızda da, bir gün şehirden uzakta yaşamak isteyenler için ilham verici özelliklere sahip olan ve yaşam alanlarında fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu bir tasarım ve dekorasyonla küçük ve ucuza mal olan bir ev projesini ziyaret ediyoruz. Bu küçük evin iç mimari tasarımı o kadar kullanışlı ki geniş bir villa kadar yeterli ve tatmin edici bir yapıya sahip. Estetik olarak da ilk bakışta asla pahalı olmayan bir ev olduğu izlenimini vermiyor. Küçük ve düşük maliyetli bir ev yaratmanın temel anahtarı alan kullanımını doğru ve fonksiyonel yapmak. Lormet isimli İtalyan tasarım firması da bu projede buna özellikle özen göstermiş.