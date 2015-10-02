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Keyifli ve sıcacık bir ev

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BEGUES, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Ekolojik ev denildiğinde akla ilk olarak biraz biçimsiz, biraz el yordamıyla yapılmış ve eğreti duran mimariler geliyor değil mi? Aslında bu genel bir yanılgı. Ekolojik ve doğayla uyumlu evler de mükemmel bir düzene ve modern bir estetiğe sahip olabilirler ve oluyorlar. Bugün de bunun başarılı örneklerinden biri olan, İspanya'da, Barcelona'da konumlanan ve çevreci tasarım firması House Habitat tarafından dizayn edilen ve uygulanan bir projenin kapılarını çalıp şahane bir eve konuk olacağız. Ev yapılırken özellikle doğal malzeme kullanımına büyük bir önem verilmiş ve sürdürülebilir enerji tasarrufu sağlayan bir ev projesi oluşturulmuş. Yalıtımından dekorasyonuna her şeyiyle çevreyle dost olan bu evde ahşabın sıcaklığı ve estetiği de buram buram hissediliyor.

Dış cephe

BEGUES, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Evin dış cephesi yalın ve geleneksel bir tarzla dizayn edilmiş ancak bu gelenek tarz samimi bir görünüm oluşturan çağdaş malzemelerle harmanlanmış. Eve dışarıdan baktığımızda ilk dikkat çeken tasarım unsurları elbette pencerelerin üzerine yerleştirilmiş olan ahşap pergolalar. Bu aralıklı bir yapıya sahip olan pergolalar sayesinde hem ışık daha iyi süzülerek içeri giriyor hem de güneşin zararlı ışınlarına karşı bir koruma sağlanmış oluyor. Evin dış cephesinde kullanılan malzemeler ve yaratılan tasarım özellikle ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde özenli bir çalışmayla meydana getirilmiş.

Salon

BEGUES, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Evin içine girdiğimizde ise bizi son derece samimi ve sıcak bir atmosfer karşılıyor: Ahşap ve taşın harmanlanmasıyla oluşan bu sevecen ortam doğal ışıkla da biraz daha yumuşuyor. Kış mevsiminde ısınmak için modern bir şömine kullanılan salonda konforlu mobilyalar tercih edilmiş ve kalabalık yaratmayacak yalın bir dekorasyon yaratılmış.

Açık mutfak ve yemek alanı

BEGUES, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Evin sosyal alanları duvarlarla ayrılmak yerine açık alanlar olarak dizayn edilmiş. Bu da temiz havanın özgürce dolanmasını ve boğucu bir ortam oluşmamasına neden oluyor. Doğal malzemelerin yoğunluklu olarak kullanıldığı evde ahşap yemek masası da öne çıkan tasarım unsurlarından biri. Genelde açık rengin ve ahşap tonlarının hakim olduğu yaşam alanında bir çift siyah sandalye ile de kontrast yaratılmış ve şık ve modern bir görünüm elde edilmiş.

Banyo

BEGUES, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Banyo ise adeta büyüleyici bir dokuya sahip. Küvetin etrafında da, duvarlarda da, tavanda da, banyo tezgahında da ahşap malzemelerden oluşan kaplamaların kullanılması eşsiz bir naturel etki yaratarak hem sıcacık hem de modern ve çağdaş görünümüyle göz dolduran çarpıcı bir dekorasyon oluşturuyor. Geniş pencereyle ise doğal ışıktan banyoda da maksimum düzeyde faydalanmak isteniyor.

Yatak odası

BEGUES, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Evin tamamında mükemmel bir ahşap dokunun hakim olduğunu daha yazının  başında belirtmiştik. Yatak odasında da elbette bu doku hakimiyetini sürdürüyor. Yine oldukça minimal bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş olan yatak odasında kalabalığa yer vermeden bir yatak odasının ihtiyacı olan tüm mobilyalar kullanılmış. Dinlendirici, sakin ve estetik!

Arka cephe

BEGUES, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Maksimum enerji tasarrufu sağlamak amacıyla dizayn edilmiş evin arka cephesine son bir defa bakıyoruz. Geniş pencereler, ahşap ve beyazın o ahenkli dansı, modern ve minimal atmosfer ve göz alıcı doğal malzemeler iç mekanlarda olduğu gibi dış cephede de kendilerini belli ediyor.

Bu keyifli evi beğendiyseniz ve ekolojik ev projelerine ilgi duyuyorsanız Ekolojik ev mucizesi isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. 

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