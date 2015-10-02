Keyifli ve sıcacık bir ev

Maksimum enerji tasarrufu sağlamak amacıyla dizayn edilmiş evin arka cephesine son bir defa bakıyoruz. Geniş pencereler, ahşap ve beyazın o ahenkli dansı, modern ve minimal atmosfer ve göz alıcı doğal malzemeler iç mekanlarda olduğu gibi dış cephede de kendilerini belli ediyor.

Bu keyifli evi beğendiyseniz ve ekolojik ev projelerine ilgi duyuyorsanız Ekolojik ev mucizesi isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.