Vasat bir daireden, cennet gibi bir yuvaya

Kapsamlı yenileme projelerinde en önemli konulardan biri elinizdeki malzemeyi iyi tahlil etmek ve buna göre doğru bir planlama yapmaktır. Örneğin alçak tavanlı bir apartman dairesinde son derece gösterişli, ihtişamlı ve iddialı bir dekorasyon yapmak isterseniz, sonuç büyük ihtimalle hüsran olacaktır. Yahut küçük bir evi geniş bir aileye göre yeniden şekillendirmek isterseniz, yine fiziki şartların sınırlarına takılma ve başarısız olma ihtimaliniz hayli kuvvetli olur. Kullanıcının tarzı, zevkleri ve evsel alışkanlıkları da bir diğer önemli konudur. Yenileme projesinden önce bunları da mutlaka dikkate almak gerekir. Örneğin ev sahibinin evin en çok hangi odalarını kullandığı, hangi odada daha çok vakit geçirdiği ve en geniş iç hacmi hangi odaya ayırmak istediği gibi noktalar netleştirilmelidir. Bu yazımızın konusu doğru projelendirme ve doğru planlama sayesinde sıradan, vasat bir apartman dairesinin, son derece düşük bir yenileme maliyetiyle müthiş bir tarz yakalamış ve değerini kat kat arttırmış şık bir eve dönüşümünün hikayesi. Dikkatli bakarsak bu hikayede hepimiz için çıkarılacak dersler olduğunu rahatlıkla görebiliriz.