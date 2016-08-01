Vasat bir daireden, cennet gibi bir yuvaya

Kapsamlı yenileme projelerinde en önemli konulardan biri elinizdeki malzemeyi iyi tahlil etmek ve buna göre doğru bir planlama yapmaktır. Örneğin alçak tavanlı bir apartman dairesinde son derece gösterişli, ihtişamlı ve iddialı bir dekorasyon yapmak isterseniz, sonuç büyük ihtimalle hüsran olacaktır. Yahut küçük bir evi geniş bir aileye göre yeniden şekillendirmek isterseniz, yine fiziki şartların sınırlarına takılma ve başarısız olma ihtimaliniz hayli kuvvetli olur. Kullanıcının tarzı, zevkleri ve evsel alışkanlıkları da bir diğer önemli konudur. Yenileme projesinden önce bunları da mutlaka dikkate almak gerekir. Örneğin ev sahibinin evin en çok hangi odalarını kullandığı, hangi odada daha çok vakit geçirdiği ve en geniş iç hacmi hangi odaya ayırmak istediği gibi noktalar netleştirilmelidir. Bu yazımızın konusu doğru projelendirme ve doğru planlama sayesinde sıradan, vasat bir apartman dairesinin, son derece düşük bir yenileme maliyetiyle müthiş bir tarz yakalamış ve değerini kat kat arttırmış şık bir eve dönüşümünün hikayesi. Dikkatli bakarsak bu hikayede hepimiz için çıkarılacak dersler olduğunu rahatlıkla görebiliriz.
Dairenin ilk halinde de ağır bir bakımsızlık, ciddi bir inşaat çalışması gerektiren bir yıpranmışlık göze çarpmıyor. Ancak duvarlar, kapılar ve zemin, evin yaşını ele verecek düzeyde eskimiş durumda. Daha da önemlisi tarzdan ve stilden yoksun, vasat, iddiasız bir evle karşı karşıyayız. Öte yandan bu dairenin bir yenileme projesi için oldukça uygun bir zemin sağladığını ve ciddi bir potansiyel taşıdığını da belirtmeden geçmeyelim.
Dairenin yenilenmesi sürecinde ağırlıklı olarak kullanılan malzeme ahşap. Öyle ki yalnızca zeminlerde değil, oturma odasında televizyon ünitesinin arkasında kalan duvarda da zeminle aynı ahşap kullanılmış. Hatta bu duvarın içine gizlenmiş kapı da yine aynı ahşap malzemeden. Geriye kalan duvarların beyaz rengi ve son derece minimalist mobilya tercihleriyle ilginç ve şık bir uyum yakalayan bu ahşap tercihi, kendi doğruluğunu da kolaylıkla kanıtlıyor.
Beyaz renk ve açık renk ahşabın eve yaptığı bir başka önemli katkı da gün ışığının dairenin içinde rahatlıkla dolaşabilmesi olmuş. Bu da derinlemesine aydınlık bir ortam oluşmasına vesile oluyor. Mutfak, yemek odası ve oturma odasının birbirlerinden kalın ve kesin duvarlarla ayrılmak yerine birbirine eklenerek geniş bir salon oluşturması da mekânın ferah havasına pozitif etki yapıyor.
Salonun tam köşesinde ve toplam alanın yaklaşık dörtte birlik bir dilimini kaplayan mutfak, işlev odaklı bir tasarıma sahip. L şeklindeki ince uzun bir boşluk sayesinde salonun geneliyle akıcı bir bütünlük sağlayan mutfakta da yine beyaz yoğunluklu bir renk paleti tercih edilmiş. Mutfağın televizyon ünitesinin de bulunduğu duvarı tam karşıdan görmesi sebebiyle, yemek yaparken bir yandan televizyondaki yayına göz atma şansı mevcut. Özellikle bizim gibi televizyondan vazgeçemeyen bir toplum için oldukça faydalı bir fikir.
Küçük boyutlarına karşın son derece dikkat çekici tasarımıyla bunu telafi eden banyo, alışılmadık yoğunluktaki ahşap kullanımıyla adeta göz kamaştırıyor. Minimal bir tasarımın izlerinin yansıdığı banyo da gereksiz bütün detaylardan arındırılmış durumda. Banyo aydınlatmasının mümkün olduğunca yumuşak ve gizli olabilmesi için de dar duvardaki ahşap bölümün içine özel bir aydınlatma sistemi gizlenmiş. Sonuç gerçekten görülmeye değer.