Her ayrıntısı düşünülmüş, kompakt bir ev

Arsa maliyetlerinin bir konutun toplam maliyetinde önemsiz bir yer kapladığı ve pek çok gelir grubuna yönelik her türden konutun alabildiğine geniş olarak tasarlandığı dönemleri çoktan geride bıraktık. Bugün dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de, özellikle büyük kentlerde ve bu kentlerin merkezi bölgelerinde ev ve işyerlerinin ortalama büyüklükleri giderek düşüyor. Büyük bir yükseliş grafiği çizen arsa maliyetlerinin yanı sıra, artan nüfusa ve iş hacmine yanıt verebilmek adına devam etmekte olan ve büyük ihtimalle de önümüzdeki on yıllarda tersine dönmeyecek bu eğilim, mimarları ve tasarımcıları da pek çok açıdan yeni yeni zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Öte yandan bu zorluklar aynı zamanda birer mücadele alanına dönüşüyor ve kimi zaman da son derece olumlu sonuçlar ortaya çıkıyor. Görece küçük alanlara azami genişlikte ve ferahlıkta, kullanıcıların ihtiyacına en optimum şekilde yanıt veren, alan maliyeti ile yaşam kalitesi arasındaki hassas dengeyi başarıyla kurabilen kompakt evler bu olumlu sonuçlar arasında en dikkat çekenlerden biri. Bugün artık lüks ve tatmin edici bir kalite sunan daire ve müstakil evler illa ki çok geniş iç hacimlere sahip olmak zorunda değiller. Tasarımın niteliğine ve başarısına göre oldukça küçük alanlarda da büyük sonuçlar elde edilebiliyor. Bu yazımızın konusu olan villa da bu akımı başarıyla temsil eden örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Boyutlarına teslim olmayan muazzam bir tasarım inceliği taşıyan bu mükemmel villaya biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Küçük bir bahçesi ve hatta müstakil bir garajı da bulunan villanın dış cephesindeki modern görünüm dikkat çekici. Bahçede tercih edilen sade peyzaj da bu görüntüyü bir kat daha ön plana çıkarıyor. Dış cephelerde görmeye alışkın olmadığımız koyu gri renk ise özellikle çatıda da aynı rengin tercih edilmesiyle daha ilgi çekici bir hale gelmiş.
Villanın özel kapalı garajı, geniş cephesiyle son derece büyük görünüyor. Öyle ki bu açıdan bakıldığında, sanki yapının ana unsuru garajmış ve evin geriye kalanı garaja iliştirilmiş gibi bir görüntü olduğunu söylersek abartı olmaz herhalde. Villanın toplam arsasının küçüklüğüne karşın garajın önünde fazladan iki aracın daha sığabileceği geniş bir alan bulunuyor. Bu boş alanın villanın bahçesinde yarattığı ferah hissiyat, bunun doğru bir tasarım tercihi olduğunu kanıtlar nitelikte.
Evin arka tarafında kalan ve bahçeye bakan bölümündeki pencereler son derece geniş tasarlanmış. Hatta bu cephe neredeyse bütünüyle pencereyle kaplı denilebilir. Bu da özellikle soğuk kış aylarında güneşten azami şekilde yararlanılmasını garanti altına alıyor.
Her ne kadar üstü kapalı olmasa da yere kadar inen geniş pencere grubunun doğrudan açıldığı veranda, çok çeşitli kullanım amaçlarına hitap edebilecek nitelikte. Yazın misafirlerin ağırlanmasından tutun, çocuklar için bir oyun alanına kadar, ahşap veranda pek çok şekilde işlevlenebilir.
Yatak odasıyla kesintisiz bir şekilde birleşen bu son derece ilginç banyo, daha doğrusu küvet, aslında müstakil ve yatay mimarinin nimetleri konulu bir postere konu olabilecek nitelikte. Tavadan yere kadar uzanan çok geniş pencere grubunun hemen önündeki bu küvet, herhangi bir apartman dairesinde asla olamayacak türden bir rahatlık, mahremiyet ve lüks temin ediyor.