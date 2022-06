Her ayrıntısı düşünülmüş, kompakt bir ev

Arsa maliyetlerinin bir konutun toplam maliyetinde önemsiz bir yer kapladığı ve pek çok gelir grubuna yönelik her türden konutun alabildiğine geniş olarak tasarlandığı dönemleri çoktan geride bıraktık. Bugün dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de, özellikle büyük kentlerde ve bu kentlerin merkezi bölgelerinde ev ve işyerlerinin ortalama büyüklükleri giderek düşüyor. Büyük bir yükseliş grafiği çizen arsa maliyetlerinin yanı sıra, artan nüfusa ve iş hacmine yanıt verebilmek adına devam etmekte olan ve büyük ihtimalle de önümüzdeki on yıllarda tersine dönmeyecek bu eğilim, mimarları ve tasarımcıları da pek çok açıdan yeni yeni zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Öte yandan bu zorluklar aynı zamanda birer mücadele alanına dönüşüyor ve kimi zaman da son derece olumlu sonuçlar ortaya çıkıyor. Görece küçük alanlara azami genişlikte ve ferahlıkta, kullanıcıların ihtiyacına en optimum şekilde yanıt veren, alan maliyeti ile yaşam kalitesi arasındaki hassas dengeyi başarıyla kurabilen kompakt evler bu olumlu sonuçlar arasında en dikkat çekenlerden biri. Bugün artık lüks ve tatmin edici bir kalite sunan daire ve müstakil evler illa ki çok geniş iç hacimlere sahip olmak zorunda değiller. Tasarımın niteliğine ve başarısına göre oldukça küçük alanlarda da büyük sonuçlar elde edilebiliyor. Bu yazımızın konusu olan villa da bu akımı başarıyla temsil eden örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Boyutlarına teslim olmayan muazzam bir tasarım inceliği taşıyan bu mükemmel villaya biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?