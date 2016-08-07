Rüyalarınıza girecek şahane rustik yazlık

Bu yazıda tanıtacağımız ev Jaqueline Mimarlık tarafından yeniden tasarlanan bir ev projesi. Mevcut bina zaman içerisinde ev sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelince dönüşüm kaçınılmaz oldu. Yeniden tasarlanan ev talep üzerine genişletilerek oturma odası ve mutfak alanına daha çok yer ayrıldı. Projenin esas amacı evi günümüze uygun bir şekilde modernize etmek kadar iç mekana işlevsellik katmaktı. Fotoğraflarla daha detaylı inceleyeceğimiz yazlık bakalım nasıl bir dönüşüm geçirmiş.
Dönüşümden evvel binanın mevcut durumu resimdeki gibiydi. Dış cephesi beyaza boyalı evin pencere pervazları ve çatıyı destekleyen direkleri ise koyu mavi. İki renk arasında bir uyum sağlanamadığı gibi boyası akmış alçak bahçe duvarı sarı renginde olup tam bir cümbüşe benzemiş. Bahçe mobilyaları olarak büyük yuvarlak bir masa ve bir takım ıvır zıvır eşya görülüyor. Veranda çatısından sarkan bitkiler bir nevi eve kamuflaj sağlamış.
Değişimin ilk işareti bahçedir diyebiliriz. Yenilenmiş binada bahçe de ihmal edilmemiş, asimetrik dizilen merdivenlerle eskitme objeler dekoratif amaçlı kullanılmış. Binada göze çarpan en büyük değişiklik dış cephe rengi. Tatlı bir turuncuya boyanan bina bu haliyle güzel bahçeyle çok daha uyumlu görünüyor. Bunun dışında çatı güçlendirilirken sundurmayı tutan mavi çubuklar koyu renge boyanmış ahşap direklerle değiştirildi. Kapı ve pencereleri de yenilenen bina eskinin kaotik renk görünümünden bir hayli uzak.
Binanın içine girdiğimizde açık planlı bir yaşam alanı görüyoruz. Oturma odası ile yemek odası mutfakla entegre edilmiş. Böylece duvar ve kapı kullanılmadığından mevcut alan bir hayli geniş görünüyor. Büyük eğimli çatısı da bu etkiyi kuvvetlendirmiş. Mekanın işlevsel değişikliklerinin yanı sıra döşeme malzemeleri de yenilendi. Loş aydınlatması ve ahşap kullanımından ötürü oldukça sıcak bir atmosfer sağlanmış. Küçük kareli pencereler rengarenk çiçeklerle bezeli bitkileri mekana taşıyarak adeta tablo işlevi görüyor.
Mutfakla yemek odası arasında salon bir hayli zevkli döşenmiş olup mekana şıklık katıyor. Rustik stili güçlendiren ahşap yoğunluğun yanı sıra taş kaplı şömine ve kırmızı tuğlalarla örülü duvar doğal malzeme kullanımının başarılı birer örneği. Mobilya tercihi olarak yine ahşaptan yapılma büyük bir sehpa ile şık bir deri kanepe, ek olarak konforlu beyaz bir koltuk ve farklı stillerde iki adet sandalye kullanılmış. Her bir eşya birbirinden farklı tarzlara sahip olsa da gayet uyumlu görünüyorlar.
Güzel çiçekleriyle göz alıcı hale gelen pencere önüne konumlanmış yemek takımı bir hayli dinlendirici görünüyor. Mekanın tamamında yoğun bir aydınlatma yok. Onun yerine göz yormayan, yumuşak ve loş ışıklar tercih edilmiş. Özellikle yemek odası bazında düşününce doğru bir karar zira burası için mistik bir dekor hazırlanmış. Işığı etkileyici şeritler halinde duvara yansıtan lamba tasarımı ile zen figürlü dekoratif duvar panosu gölgelerle birleşip büyüleyici bir atmosfer meydana getiriyor.
Yenileme projesi çerçevesinde evin doğal ortamdan en iyi şekilde yararlanmasına özen gösterildi. Bunun için başta daha büyük pencereler olmak üzere mutfağa bağlı bir kapalı veranda hazırlandı. Hem etrafının yeşilliklerle çevrili olması hem de açık alanda keyifli kahvaltılar yapabilmek için küçük bir masa da eklenen veranda bu haliyle son derece sıcak ve cazip görünüyor.
Son olarak evin arka cephesine göz atıyoruz. Burada bizi büyük bir havuz bekliyor. Böylece bir yazlıkta ihtiyacınız olan her şey tamamlanıyor da denebilir. Evin yanında bir de yeşil duvarlı bir yapı göreceksiniz. Orası açık alanda barbekü ve yemek hazırlama için yapıldı.
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