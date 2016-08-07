Rüyalarınıza girecek şahane rustik yazlık

Mutfakla yemek odası arasında salon bir hayli zevkli döşenmiş olup mekana şıklık katıyor. Rustik stili güçlendiren ahşap yoğunluğun yanı sıra taş kaplı şömine ve kırmızı tuğlalarla örülü duvar doğal malzeme kullanımının başarılı birer örneği. Mobilya tercihi olarak yine ahşaptan yapılma büyük bir sehpa ile şık bir deri kanepe, ek olarak konforlu beyaz bir koltuk ve farklı stillerde iki adet sandalye kullanılmış. Her bir eşya birbirinden farklı tarzlara sahip olsa da gayet uyumlu görünüyorlar.