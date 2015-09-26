Zeminlerinize hayat katacak yolluk modelleri

Zemin dekorasyonu dışarıdan göründüğü kadar kolay bir konu değildir, zira zeminin ahşap, parke, karo, laminant gibi malzemelerden biriyle kaplanması her zaman konunun kapandığı anlamına gelmeyebilir. Bu döşenmiş zemin üzerinde ayrıca başka bir dekorasyona devam etmek her zaman mümkündür ki çoğu zaman da karşılaştığımız budur. Halı, kilim ve yolluk tarzı dekorasyon unsurlarından bahsettiğimizi hemen anlamışsınızdır. Bir önceki yazımızda halı konusunu ‘Minikleri sevindirecek çocuk odası halı modelleri’ başlığı altında biraz daha detaya inip, sadece çocuk odalarını ele alarak incelemiştik. Bugünkü konumuzu da yine bir zemin dekorasyon elemanı olan yolluklar oluşturuyor. Sizlere yolluk konusundaki en son tasarımlardan örnekler sunarak kafanızda zemin dekorasyonu konusunuda yeni fikirler canlandırmaya çalışacağız.

Yolluk konusunda bugün iddialı olan tarzları çok kaba bir sınıflandırma yapacak olursak iki grupta toplamak mümkün. Modern çizgiye sahip yolluklar ile daha çok yerel motifler taşıyan kilim benzeri yolluklar. Yolluk dünyasındaki rekabet genelde bu iki gruplaşma arasında ceereyan ediyor ve herkes de meşrebine göre bir gruba dahil oluyor elbette. Biz de bugünkü yazımızda her iki gruptan ve ayrıca sadece ülkemizden değil başka coğrafyalardan da yolluk örneklerini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Dekorasyondaki en küçük ayrıntıların dahi görüntüyü ve estetiği fazlasıyla etkileme gücüne sahip olduğundan daha önceki birçok yazımızda bahsetmiştik. Yolluk konusu, başkaca dekorasyon unsurlarıyla karşılaştırıldığında görece gölgede kalmış bir konudur. Ancak bahsettiğimiz etki gücü nedeniyle özellikle titiz dekorasyon talipleri açısından oldukça büyük önem arz eder. Zira her zaman olmasa da çoğu zaman bir eve girildiğinde ilk görülen dekorasyon unsurlarından biri de halı ve yolluklardır. Özellikle koridorlarda genelde tek bulunan dekorasyon malzemesi yolluklar olduğundan dikkat çekiciliği bir kat daha artarken, tam da bu yüzden verilmesi gerilmesi gereken önem de doğru orantılı olarak bir kat artar. bu nedenle tarzınız belliyse yolluk konusunu es geçmemeli ve üzerinde titizlikle durmalısınız. Yolluklar için sağlık ve güvenlik konusunda halılar bahsinde ne belirttiysek aynıları yine geçerli. Toz tutmayan, sağlıksız maddeleri hapsetmeme özelliği taşıyan ve kolay temizlenebilen yollukları tercih etmek artık gelişen dokuma ve materyal teknolojileri sayesinde daha kolay. Ayrıca yolluklar ekseriyetle koridor, hol ve merdivenler e bulunduğundan ve koridorlarda genelde hızlıca yürüyüp geçildiğinden, özellikle karo ve fayans zemin varsa güvenlik açısından kolayca kaymayan modellerin tercih edilmesi önemlidir. Şimdi sizi yolluk dünyasında bir gezintiye çıkaralım.