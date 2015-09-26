Zeminlerinize hayat katacak yolluk modelleri

Zemin dekorasyonu dışarıdan göründüğü kadar kolay bir konu değildir, zira zeminin ahşap, parke, karo, laminant gibi malzemelerden biriyle kaplanması her zaman konunun kapandığı anlamına gelmeyebilir. Bu döşenmiş zemin üzerinde ayrıca başka bir dekorasyona devam etmek her zaman mümkündür ki çoğu zaman da karşılaştığımız budur. Halı, kilim ve yolluk tarzı dekorasyon unsurlarından bahsettiğimizi hemen anlamışsınızdır. Bir önceki yazımızda halı konusunu ‘Minikleri sevindirecek çocuk odası halı modelleri’ başlığı altında biraz daha detaya inip, sadece çocuk odalarını ele alarak incelemiştik. Bugünkü konumuzu da yine bir zemin dekorasyon elemanı olan yolluklar oluşturuyor. Sizlere yolluk konusundaki en son tasarımlardan örnekler sunarak kafanızda zemin dekorasyonu konusunuda yeni fikirler canlandırmaya çalışacağız.
Yolluk konusunda bugün iddialı olan tarzları çok kaba bir sınıflandırma yapacak olursak iki grupta toplamak mümkün. Modern çizgiye sahip yolluklar ile daha çok yerel motifler taşıyan kilim benzeri yolluklar. Yolluk dünyasındaki rekabet genelde bu iki gruplaşma arasında ceereyan ediyor ve herkes de meşrebine göre bir gruba dahil oluyor elbette. Biz de bugünkü yazımızda her iki gruptan ve ayrıca sadece ülkemizden değil başka coğrafyalardan da yolluk örneklerini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Dekorasyondaki en küçük ayrıntıların dahi görüntüyü ve estetiği fazlasıyla etkileme gücüne sahip olduğundan daha önceki birçok yazımızda bahsetmiştik. Yolluk konusu, başkaca dekorasyon unsurlarıyla karşılaştırıldığında görece gölgede kalmış bir konudur. Ancak bahsettiğimiz etki gücü nedeniyle özellikle titiz dekorasyon talipleri açısından oldukça büyük önem arz eder. Zira her zaman olmasa da çoğu zaman bir eve girildiğinde ilk görülen dekorasyon unsurlarından biri de halı ve yolluklardır. Özellikle koridorlarda genelde tek bulunan dekorasyon malzemesi yolluklar olduğundan dikkat çekiciliği bir kat daha artarken, tam da bu yüzden verilmesi gerilmesi gereken önem de doğru orantılı olarak bir kat artar. bu nedenle tarzınız belliyse yolluk konusunu es geçmemeli ve üzerinde titizlikle durmalısınız. Yolluklar için sağlık ve güvenlik konusunda halılar bahsinde ne belirttiysek aynıları yine geçerli. Toz tutmayan, sağlıksız maddeleri hapsetmeme özelliği taşıyan ve kolay temizlenebilen yollukları tercih etmek artık gelişen dokuma ve materyal teknolojileri sayesinde daha kolay. Ayrıca yolluklar ekseriyetle koridor, hol ve merdivenler e bulunduğundan ve koridorlarda genelde hızlıca yürüyüp geçildiğinden, özellikle karo ve fayans zemin varsa güvenlik açısından kolayca kaymayan modellerin tercih edilmesi önemlidir. Şimdi sizi yolluk dünyasında bir gezintiye çıkaralım.
My Home Halı’nın bu örneği, giriş kısmında ikiye ayırdığımız yolluk türlerinden olan klasik tarzın bir temsilcisi. Rengi göz önüne alındığında fotoğrafta da görüleceği üzere ahşap zeminlerde gayet şık duracak olan bu yolluğu evin hemen hemen her bölümünde kullanabilirsiniz. Zengin motif çeşitliliğiyle göz kamaştıran yolluk ve benzerleri tarzı sevenler için çok başarılı ve seçkin bir opsiyon oluşturuyor.
Hisar Halıcılık’ın ürünü olan bu seferki örneğimiz daha çok yerel tatlara aşina veya tutkun olanlara sesleniyor. Pergamon Pillow ismini taşıyan üründeki göz alıcı kırsal motifler yerellikten hoşlanan, post-modern akımlara karşı yabancılık çekmeyenler okurlarımız için hoş bir alternatif sunuyor. Canlı renkleriyle insanın içini açan türden bir yolluk, hatta belki de daha fazlası.
DJEM isimli Türk firmasının eseri olan bu tasarım Fas diyarından alınma tarzıyla evlerinize ve zeminlerinize otantik bir hava katmak için ideal. Kuzey Afrika’ya özgü motif ve renkler içeren yolluktaki pastel renklerin sadeliğinin verdiği huzur ve estetik şekilller insanı cezbediyor. Birçok mobilya ve dekorasyon öğesiyle uyumlu ve evin her yerine konumlandırabilme özelliğiyle cazip ve aklımızın bir kenarına kaydetmemiz gereken bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Zafer Carpet isimli firmamızın tasarımı olan bu yolluk da yine yöresel esintiler taşıyan tipik bir kilim-yolluk örneği. Mor, kırmızı, turuncu ve pembenin değişik tonlarını içeren renk çeşitliliği ve yerel ve çarpıcı figürleriyle görenleri hayran bırakacak türden çok estetik bir çalışma. Yöresel tatlardan evinizi mahrum etmeyin, tarzı sevenlere gözü kapalı tavsiye edebiliriz.
Yine bir Zafer Carpet ürünüyle devam etmek istiyoruz. Bir önceki örnek modelimizden daha da fazla renk içeren bu seferki modelimiz uzun yapısıyla koridorlar için çok uygun bir opsiyon olarak karşımıza çıkıyor. Giriş bölümünde bahsettiğimiz bir noktaya dönecek olursak; bu tarz yolluk modellerinin ahşap zeminler üzerinde hem kendini daha fazla belli edeceğini hem de güvenlik yani kaymaması ve nahoş sakatlanmalara vesile olmaması açısından fayans veya karo zeminler üzerinde kullanılmamasını tavsiye ediyoruz.
Almanya kökenli Kreatives Wohnen Zimmermanns isimli firma tarafından tasarlanan bu ürünün yün olduğu bilgisini verirsek sanırız daha çok dikkatinizi çekecektir. Asil bir rengimiz olan kahverenginin birçok tonunu bünyesinde bulundurarak oturaklı bir görüntü sergiliyor. Ancak sitemizin ilgili sayfalarında da göreceğiniz üzere aynı firmanın birçok farklı renk, desen ve büyüklükte ürününü bulabilmeniz mümkün, böylece siz de hem tarzınıza hem de genel dekorasyonunuza en çok uyacak modeli rahatlıkla bulabilirisiniz.
Fletwood Fox isimili İngiliz firmasının birbirinden farklı modellerini de yine sitemizde bulabilirsiniz. Almanya’dan sizler için seçtiğimiz yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi burada da yollukların yünden oldujğunu belirtmemizde fayda var. Aynı yolluktan birkaç tane alarak bir standardizasyon yakalayabileceğiniz gibi birkaç farklı örnek alarak bir görüntü çeşitliliği sağlamanız da opsiyonlar dahilinde, seçim size kalmış!
Yine aynı firmanın Ribbon Rug isimli modeli. Bu da aynı şekilde yün malzemeden tasarlanmış. Sade ama göz alan renk ve deseniyle adeta ‘her eve lazım kontenjanı’ndan bir tasarım. Ciddi, şık, karakter sahibi dekorasyonların fevkalade başarılı bir tamamlayıcısı olmaya aday, sadeliğiyle vuran bu tasarımın en çok yakışacağı zeminin ahşap olacağını düşünüyoruz.
Fletwood Fox firmasının bir başka ürünü. Firmamız bu kez uzun bir modeli beğenimize sunuyor. Malzeme yine yün. Bu seferki örnek modelimizde dama figürleri kullanılmış, kahverenginin en seçkin açık ve koyu tonları uygulanarak. Sadece koridorlara değil, genişçe ve büyükçe hol ve salon gibi ev bölümlerine de uyabilecek, başta ahşap olmak üzere hemen hemen her zeminde kullanılabilecek derecede esnek olan ve kaçırılmaması gereken bir tasarım.
İskandinav tarzındaki son örneğimizle bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Teppichkontor isimli Alman firmasının Hanna Korvela isimli modelinde hasır yolluğun kenarlarındaki incelik dikkatleri çekiyor. Sürekli ayak altında olan bir dekorasyon unsuru olduğundan yollukların da tıpkı halılar gibi en büyük problemi konturlarıdır, bunun sağlam olması da elbette bir yolluk için iyi bir referanstır. Bu örneğimiz vesilesiyle hasır yollukların da asla modasının geçmediğini siz okurlarımıza hatırlatmak isteriz.