Sade ama özendirici bir ev

Bundan belki bir on ya da yirmi yıl önce villa dendiğinde aklımıza genellikle yazlık bölgelerde, sahil kasabalarında ve elbette yabancı ülkelerde bolca bulunan, yalnızca çok zengin bir kesime hitap eden, ara sıra dışarıdan gördüğümüz ama içinde ne olup bittiğini hiç bilmediğimiz gizemli yapılar gelirdi. Aslında müstakil ev kültürüne asırlardır son derece aşina ve bu tipteki mimarisi her bölgede ayrı ayrı gelişmiş ve yer yer çok sofistike ürünler vermiş bir toplum olmamıza rağmen, isminden midir bilinmez, villalar bizim için yabancı tipte evlerdi. Ancak inşaat sektörünün hızlı bir gelişim içerisinde olduğu dönem boyunca, pek çok başka yeni kavrama olduğu gibi villalara da fazlasıyla aşina olduk. Artık genç yaşlı hepimiz villanın ne olduğunu, nasıl bir yaşam tarzı sunduğunu gayet iyi biliyoruz. Üstelik villaların yalnızca yazlık bölgelere ait ev tipleri olmaktan çıkıp başta büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye'de görülmeye başlaması, dahası, Ankara, İzmir ve daha pek çok şehirde yalnızca üst gelir grubuna yönelik değil, aynı zamanda orta gelir grubuna yönelik villaların da üretilmesi ile bu konforlu konut tipi hayatımızın büsbütün bir parçası haline geldi. Bugün artık dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir tarzda ve herhangi bir lüks düzeyinde olursa olsun bir villa gördüğümüzde, Türkiye'de olması bizim için her zaman ihtimal dahilinde. Bu yazımızın konusunu oluşturan göz alıcı villa her ne kadar ülkemizde olmasa da, buna benzer ve hatta daha da iddialı pek çok villayla biz de artık pek çok şehirde karşılaşıyoruz. Gelin şimdi bu çarpıcı villaya biraz daha yakından bakalım.
İlgi odağı olmaya aday iddialı bir mimari tasarım ürünü olan villa, daha ilk bakışta bahçesi ve ön cephesiyle kendini ele veriyor. Britanya mimarisinden izler taşıyan hatları, canlı aydınlatması ve ilginç pencereleriyle oldukça iddialı bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu söylersek herhalde abartmış olmayız.
Ülkemizde henüz çok sık karşılaşmadığımız ilginç bir çatı modeli villanın iç kısmını karakterize eden unsurların başında geliyor. Çatı konstrüksiyonunun altında düz bir tavan bulunmayan ve salonun en tepe noktasına kadar çatıyla birleştiği bu mimari tarzın en önemli özelliği son derece ferah ve geniş bir ortam sağlaması. Öyle ki çatı aralığında kalacak ve nihayetinde ölü alan olarak belirlenecek en küçük bir boşluk bile bırakılmadan tüm iç hacim kullanılmış. Sonucu ise muazzam bir genişlik hissiyatı.
Siyah mermer mutfak tezgâhlarıyla dikkat çeken mutfak modüler bir yapıda. Gereksiz girinti ve çıkıntılara yer verilmeyen, hatta üst mutfak dolaplarının bile kullanılmadığı mutfak, sade ve işlevsel bir havada. Son derece geniş yatay penceresi ile de doğal ışıktan maksimum şekilde yararlanılmasını garanti altına alıyor.
Bahçe mobilyası olarak yalnızca geniş bir bankın bulunduğu ve alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan veranda, evin tam ortasına konumlanması ve iki tarafında yükselen duvarlarıyla adeta bir tören alanının girişindeki özel bir bölüm gibi görünüyor. Kalabalık arkadaş toplantıları veya çocuklar için bir oyun alanı olmaktan ziyade, misafirler için gösterişli bir karşılama alanı olarak düşünülmüş veranda, şıklığıyla göz dolduruyor.
Şömine de dahil pek çok lüks donanımın standart olarak bulunduğu oturma odası, ön bölümdeki verandanın yoksun olduğu açık oturma alanını bahçeye açılan ve aynı zamanda kış bahçesi olarak da kullanılabilecek yer seviyesindeki terasıyla temin ediyor.