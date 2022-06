Sade ama özendirici bir ev

Bundan belki bir on ya da yirmi yıl önce villa dendiğinde aklımıza genellikle yazlık bölgelerde, sahil kasabalarında ve elbette yabancı ülkelerde bolca bulunan, yalnızca çok zengin bir kesime hitap eden, ara sıra dışarıdan gördüğümüz ama içinde ne olup bittiğini hiç bilmediğimiz gizemli yapılar gelirdi. Aslında müstakil ev kültürüne asırlardır son derece aşina ve bu tipteki mimarisi her bölgede ayrı ayrı gelişmiş ve yer yer çok sofistike ürünler vermiş bir toplum olmamıza rağmen, isminden midir bilinmez, villalar bizim için yabancı tipte evlerdi. Ancak inşaat sektörünün hızlı bir gelişim içerisinde olduğu dönem boyunca, pek çok başka yeni kavrama olduğu gibi villalara da fazlasıyla aşina olduk. Artık genç yaşlı hepimiz villanın ne olduğunu, nasıl bir yaşam tarzı sunduğunu gayet iyi biliyoruz. Üstelik villaların yalnızca yazlık bölgelere ait ev tipleri olmaktan çıkıp başta büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye'de görülmeye başlaması, dahası, Ankara, İzmir ve daha pek çok şehirde yalnızca üst gelir grubuna yönelik değil, aynı zamanda orta gelir grubuna yönelik villaların da üretilmesi ile bu konforlu konut tipi hayatımızın büsbütün bir parçası haline geldi. Bugün artık dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir tarzda ve herhangi bir lüks düzeyinde olursa olsun bir villa gördüğümüzde, Türkiye'de olması bizim için her zaman ihtimal dahilinde. Bu yazımızın konusunu oluşturan göz alıcı villa her ne kadar ülkemizde olmasa da, buna benzer ve hatta daha da iddialı pek çok villayla biz de artık pek çok şehirde karşılaşıyoruz. Gelin şimdi bu çarpıcı villaya biraz daha yakından bakalım.