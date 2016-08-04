Hayallerinizi süsleyecek bir çiftlik evi

Küçük de olsa kendimize ait bir arazi sahibi olmak, içine bir çiftlik evi kondurup bahçesine domates, biber, salatalık, patlıcan ekmek, belki birkaç tavuk beslemek, pek çoğumuzun emeklilik hayalidir. Belki de şehirlileşmesinin üzerinden henüz ancak birkaç on yıl geçmiş bir tarım toplumu olmamızdan kaynaklanır bu. Ama sebebi her ne olursa olsun, hemen hepimizde bir toprak, bir kır özlemi vardır. Bugünlerde bunu bir emeklilik projesi olmaktan çıkarıp çalışma hayatıyla bir şekilde birleştirebilen pek çok kişiyle karşılaşıyoruz. Kentin artan temposu, yoğunluğu, kalabalığı ve hayat pahalılığı insanları alternatif arayışlara yöneltiyor. Kimi zaman da bu alternatif yıllarca ertelenmiş bir emeklilik projesinin öne çekilmesi ve kıra dönüş şeklinde gerçekleşebiliyor. Sonuç olarak ister erkenden emekli olarak veya olmadan kır hayatına dönmeye karar vermiş olalım, ister bunu belki hiç gerçekleşmeyecek bir hayal, bir proje olarak içimizde tutuyor olalım, çiftlik evleri her zaman bizim için ilgi çekici olmuştur. Bu yazımızın konusunu oluşturan küçük ama bir o kadar da güzel çiftlik evi ise genç yaşlı hepimizin hayallerini süsleyecek kadar çarpıcı. Gelin şimdi bu harikulade çiftlik evine biraz daha yakından bakalım.
Çift kanatlı geniş ahşap giriş kapısı, evin geri kalanına ilişkin ipuçları veriyor. Oldukça ferah ve üzeri kapalı olmasından ötürü korunaklı bir yapısı olan giriş kısmı, kırmızı fayans kaplamasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Evin bahçe kapısında şehirde görmeye pek alışkın olmadığımız türden klasik bir ahşap kapı kullanılmış. Çit şeklindeki bu kapı, klasik bir çiftlik evi görüntüsünü pekiştiriyor. Bahçenin sınırları ise ahşap sırıklar arasına gerilmiş teller ve bunlara eşlik eden çit bitkileriyle çizilmiş.
Sade bir peyzajın tercih edildiği ön bahçe, geniş ve düz çimlik alanıyla çocuklar ve evcil hayvanlar için adeta bir oyun cenneti niteliğinde.
Bu çiftlik evinin pek çok bölümünde ahşap kullanıldığını görüyoruz. Bahçe kapısı, bahçenin içinde ekilip biçilen alanı ayırmak için kullanılan ahşap çitler ve dışarıya açılan kapıları korumak için yapılan mini çıkıntılar dışarıdan görülen ahşap kısımları oluşturuyor.
Mutfakta rüstik ahşap kullanımı dikkat çekici. Tarz olarak klasik denebilecek bir çizgideki mutfak dolapları, doğal taş kaplama tezgâhla birlikte güzel bir birliktelik oluşturuyor.
Açık çatı konstrüksiyonu ile ahşabın bütün güzelliğini iç mekâna yansıtan geniş oturma odası, mobilyaları ve dekorasyonuyla seksenli yıllardan izler taşıyor.
Mutfağa bu açıdan baktığımızda ahşap mutfak dolapları bir kat daha göz kamaştırıcı görünüyor. Doğal ahşabın en güzel yönlerinden biri, kullandığınız süre boyunca eskiyip yıpranmak yerine yıllar içinde daha da güzel bir görüntüye kavuşması. Elbette doğru bir kullanım ve düzenli bakım yapılması da hayati önem arz ediyor.
Ön bahçeye bakan ve kırmızı kiremit renginde fayanslardan oluşan bir zemine sahip veranda, ahşap iskeletli çatı konstrüksiyonu sayesinde her mevsim kullanılabiliyor. Yağmurlu mevsimlerde üzeri kapatılabilen bu konstrüksiyon, bahar ve yaz aylarında ise açık olarak kullanılabiliyor.
Doğayla iç içe, her sabah kalkıp ağaçları, çiçekleri gördüğümüz, cırcır böceklerinin sesini duyduğumuz bir hayat hepimizi hayallerini süslüyor. Bazılarımızsa bunu geç kalmadan yapmak için adımlar atıyor, kıra dönüşün yollarını arıyoruz. Önümüzdeki yıllarda taşranın ve kır hayatının yeniden cazibe kazanacağını ve nüfus dengesinin küçük şehirler ve köyler lehine dönüşeceğini söylemek çok da büyük bir kehanet sayılmaz. Siz de hayatının sonuna kadar büyük şehirlerde yaşamak istemeyenlerdenseniz, geç kalmadan kırda yaşam adına hazırlıklarınızı yapmaya başlamak hem hayatınız için iyi bir fikir hem de iyi bir yatırım olabilir.