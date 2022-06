Hayallerinizi süsleyecek bir çiftlik evi

Küçük de olsa kendimize ait bir arazi sahibi olmak, içine bir çiftlik evi kondurup bahçesine domates, biber, salatalık, patlıcan ekmek, belki birkaç tavuk beslemek, pek çoğumuzun emeklilik hayalidir. Belki de şehirlileşmesinin üzerinden henüz ancak birkaç on yıl geçmiş bir tarım toplumu olmamızdan kaynaklanır bu. Ama sebebi her ne olursa olsun, hemen hepimizde bir toprak, bir kır özlemi vardır. Bugünlerde bunu bir emeklilik projesi olmaktan çıkarıp çalışma hayatıyla bir şekilde birleştirebilen pek çok kişiyle karşılaşıyoruz. Kentin artan temposu, yoğunluğu, kalabalığı ve hayat pahalılığı insanları alternatif arayışlara yöneltiyor. Kimi zaman da bu alternatif yıllarca ertelenmiş bir emeklilik projesinin öne çekilmesi ve kıra dönüş şeklinde gerçekleşebiliyor. Sonuç olarak ister erkenden emekli olarak veya olmadan kır hayatına dönmeye karar vermiş olalım, ister bunu belki hiç gerçekleşmeyecek bir hayal, bir proje olarak içimizde tutuyor olalım, çiftlik evleri her zaman bizim için ilgi çekici olmuştur. Bu yazımızın konusunu oluşturan küçük ama bir o kadar da güzel çiftlik evi ise genç yaşlı hepimizin hayallerini süsleyecek kadar çarpıcı. Gelin şimdi bu harikulade çiftlik evine biraz daha yakından bakalım.