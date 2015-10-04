Çocuk, bebek odası süsleri ve aksesuarları üzerine örnek tasarımlar

Bebek bekleyen çiftlerin akıllarını en çok kurcalayan sorulardan biri de bebek odası dekorasyonunu nasıl yapacakları ve hangi ürünleri kullanacaklarıdır. İnternet'te bu konu üzerine fikir ve öneriler sunan yüzlerce yazıya rastlayabilirsiniz. Biz de homify profesyoneller ekibi olarak, bebek odası süsleri ve aksesuarları üzerine örnek tasarımlar ve öneriler sunarak bu zorlu mücadelede size biraz olsun destek olabilmeyi umuyoruz.

Bebek odası dekorasyonuna başlarken genelde sizden bebeğin cinsiyetine göre bir renk ve tema seçmeniz beklenir. “Erkekler için mavi kızlar için pembe” klişesinin onlarca yıldır hem bebe ürünleri sektörünü hem de ebeveynlerin tercihlerini yönettiği aşikar. İsterseniz gelin birlikte bu klişeyi nasıl yerle bir edebileceğimizi ve hatta neden etmemiz gerektiğini konuşalım. Artık insanlar, cinsiyet eşitsizliği ile savaşmaya çocuk yaşlardan başlanması gerektiği konusunda birkaç nesil öncesine göre daha bilinçli. Bu çok önemli, çünkü artık, çocuklarımızın bütün bir çocukluk hayatını sadece kendilerine yakıştırılan oyuncaklarla oynayarak geçirmesinin onlara yapılan bir haksızlık olduğunu ve çocukların beyin gelişiminden karakter gelişimine kadar birçok gelişim aşamasını olumsuz etkilediğini biliyoruz. O halde bütün çocuklara, bütün renklerle dolu çocuk odaları dekor ederek başlayalım tabuları yıkmaya.

Daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz ve de “Bebek odası duvar süsleri için en güzel örnekler” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da ısrarla tavsiye ediyoruz.