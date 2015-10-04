Çocuk, bebek odası süsleri ve aksesuarları üzerine örnek tasarımlar

Bebek bekleyen çiftlerin akıllarını en çok kurcalayan sorulardan biri de bebek odası dekorasyonunu nasıl yapacakları ve hangi ürünleri kullanacaklarıdır. İnternet'te bu konu üzerine fikir ve öneriler sunan yüzlerce yazıya rastlayabilirsiniz. Biz de homify profesyoneller ekibi olarak, bebek odası süsleri ve aksesuarları üzerine örnek tasarımlar ve öneriler sunarak bu zorlu mücadelede size biraz olsun destek olabilmeyi umuyoruz.
Bebek odası dekorasyonuna başlarken genelde sizden bebeğin cinsiyetine göre bir renk ve tema seçmeniz beklenir. “Erkekler için mavi kızlar için pembe” klişesinin onlarca yıldır hem bebe ürünleri sektörünü hem de ebeveynlerin tercihlerini yönettiği aşikar. İsterseniz gelin birlikte bu klişeyi nasıl yerle bir edebileceğimizi ve hatta neden etmemiz gerektiğini konuşalım. Artık insanlar, cinsiyet eşitsizliği ile savaşmaya çocuk yaşlardan başlanması gerektiği konusunda birkaç nesil öncesine göre daha bilinçli. Bu çok önemli, çünkü artık, çocuklarımızın bütün bir çocukluk hayatını sadece kendilerine yakıştırılan oyuncaklarla oynayarak geçirmesinin onlara yapılan bir haksızlık olduğunu ve çocukların beyin gelişiminden karakter gelişimine kadar birçok gelişim aşamasını olumsuz etkilediğini biliyoruz. O halde bütün çocuklara, bütün renklerle dolu çocuk odaları dekor ederek başlayalım tabuları yıkmaya.
Daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz ve de “Bebek odası duvar süsleri için en güzel örnekler” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da ısrarla tavsiye ediyoruz.
Çocukların hayal dünyasında neyin nasıl yer edeceğini kestirmek pek mümkün değil bu yüzden her şeye hazırlıklı olup yaşam alanlarını onların zihin gelişimini olumlu etkileyecek oyuncak ve süslerle donatmakta fayda var. Puzzle'lar, rakamlar, saatler, enstrümanlar her biri çocukların ara ara ilgisini çekip bambaşka keşiflere çıkaracak ögeler olabilir. Mesela bu dekorda kullanılan, çatılı ev iskeletine sahip yatak, belki de kızınızın ejderhalarıyla birlikte yaşadığı hayali kalesi olacaktır.
Bebekler 4. aydan itibaren etrafındaki renk ve desenleri ayırt etmeye ve hatta nesneleri saymaya başlar. Bebeğinizin odasını tek renk ile döşemek, yani erkekse mavi kızsa pembe klişesine düşmek, bu algının gelişmesini son derece olumsuz etkiliyor. Odasında gördüğü her farklı renk ve deseni saatlerce inceleyen bebek beyni, bunları sayabilecek (bildiğimiz anlamda rakamlarla saymaktan değil 'çoğulluk' kavramını algılayabilmesinden bahsediyoruz) farklı olanları ayırabilecek ve hatta gruplandırabilecek yeteneğe sahiptir. Bu yüzden dekorasyonu, odada bolca renk, farklı objeler ve aynı nesneden birkaç tane bulunduracak şekilde düzenlemek bebeğin beyin gelişimine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bunun en etkili yollarından biri de renk renk desen desen duvar kağıtlarıdır.
Hazır beyin gelişimine değinmişken ufak tefek coğrafi bilgileri vermekten de korkmayın mesela üzerinde yaşadığımız dünyanın, odasında duran yuvarlak, mavili kahverengili bir puff'a benzediğini bilmek ona iyi gelecektir. Bu tarz oyuncak ve aksesuarlar hem onun hoşuna gider hem de size farklı “öğretmenlik” tecrübeleri kazandırır. Üstelik bu şekilde eğlenerek öğrendiklerini kolay kolay unutmaz.
Ev dekorasyonunuzu yaparken nasıl stil kurallarını, renk dengelerini ve yeni trendleri göz önünde bulunduruyorsanız aynı özeni çocuk odaları için de göstermelisiniz. Ancak bu konuda dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Çocuklar çok hızlı büyüyüp geliştiği için zevkleri çok hızlı değişecek ve sürekli farklı ihtiyaçları çıkacaktır. Bu nedenle çocuk odası dekorasyonunu sonradan yapılacak düzenlemelere uygun bir şekilde dekor etmek size kolaylık sağlar. Misal bütün duvarları pembeye boyamak yerine beyaz rengi tercih edip bazı yerlere renkli duvar kağıtları uygulamak daha avantajlı olacaktır. Değişikliklere açık, çok renkli ve çok aksesuarlı bir dekor sizi ileride karşılaşabileceğiniz büyük yüklerden kurtarır.
İspanyadan, her detayı ayrı ayrı övgüyü hak eden mükemmel bir kız çocuk odası dekoru bulduk. Dekorda kullanılan bütün aksesuarlar ve oyuncaklar çocuğun zeka gelişimi düşünülerek seçilmiş. Ayrıca odada asla alıştığımız stil bir kız odası havası yok yani her şeyin pembe alındığı ve tek oyuncağın bebekler ve oyuncak mutfak eşyaları olduğu odalardan çok farklı. Kız çocuklarının zihin gelişimini son derece olumsuz etkileyen bu tip unsurlardan uzak ve başarılı bir dekor. Küçük oyuncak hayvan figürleri, küre, farklı renklerde duvar süsleri, farklı renklerde hayvanlı tablolar ve tabii ki kara tahta, hepsi, renkleri, hayvanları, meyveleri, ülkeleri ve denizleri, görerek, dokunarak ve çizerek öğrenme imkanı sunuyor. Hayal gücünü, yaratıcılığını, el becerilerini ve algılarını geliştirmenin en güzel yolu bu tarz odalardan geçiyor.
Çocuklar tıpkı bir yetişkinmiş gibi saygı görmek isterler bu nedenle odasına girerken kapıyı vurmayı ve misafirlerinize o odanın kime ait olduğunu hatırlatmayı önemsemelisiniz. Bu isimli kapı süsleri hem ev dekorasyonunuza hem de çocuk odasına çok yakışacaktır.
Rengarenk çocuk odalarını birbirinden güzel desenleriyle tamamlayan halılar, evin diğer bütün alanları gibi çocuk odalarının da önemli bir ögesidir. Seçeceğiniz halı deseni ile çocuğunuzun hayal dünyasına girecek binlerce farklı yeni hayal ürününe ilham kaynağı olacaksınız. Confetti Halı imzası taşıyan bu ürün hemen her stilde çocuk odası için uygun bir halı. Confetti Kids koleksiyonunda daha onlarca farklı renk ve desenlisi mevcut. Kız erkek fark etmez, her çocuğun odasına bu renkli cıvıl cıvıl halılardan gerekecektir.
Dönenceler, duvar süsleri, kapı süsleri derken odanın her yerine sallanan oyuncaklar doldurmaya hazır olun çünkü hepsi lazım olacak. E tabii bütün bu oyuncak ve ıvır zıvırları toplayıp muhafaza edecek depolama alanları, sepet ve dolaplara da ihtiyacınız olacak. Çocuk odası dekorasyonuna başlıyorsanız bu detayları mutlaka dikkate alın. Bu dekorda kullanılan farklı renk ve desenlere sahip duvar süsleri o kadar yaratıcı ve dikkat çekici ki sadece çocukları değil yetişkinleri bile eğlendirebilir.
Şehir hayatının keşmekeşi çocukları da en az bizler kadar sokaktan, doğadan ve hayvanlardan koparıyor. Bunun sonucu olarak sokak hayvanlarını sevmeyen, pikniğe gitmeyen, böceklerden korkan çocuklar yetişiyor. Bu durum gerçekten çok üzücü ve bunu yıkmanın en kolay yolu çocuklara hayvanları sevdirmekten, korkmamalarını korkutmamalarını sağlamaktan geçiyor. Odasını oyuncak hayvanlarla doldurun hatta imkanınız varsa mutlaka bir ev hayvanı ile büyümesini sağlayın. Böylece hem korkularını yenecek hem de hayvanlara şefkat göstermeyi küçük yaşlardan öğrenecektir.
Çocuğun doğduğu gün bir çeşit “hayata merhaba” olarak kapısına asılan süsler giderek popüler oluyor. Bu süsleri sadece ilk doğduğunda değil bütün bir bebekliği hatta çocukluğu boyunca kapı süsü olarak kullanabilir hatta sonrasında da saklayabilirsiniz. Kız erkek ayırmaksızın bütün çocukların kapısına bu neşeli süslerden asıp o odanın kime ait olduğunu herkese duyurabilirsiniz.