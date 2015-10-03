Gündelik şıklığıyla öne çıkan bir daire

Sizlerle homify sayfalarında örnek ev dekorasyon ve tasarım modellerini incelerken her zaman gösterişli, ulaşılması zor ve sıra dışı örnekleri paylaşmamaya özen gösteriyoruz. Sıradan ve ulaşılabilir tasarım ve dekorasyonlarda da var olan estetik ve güzelliği de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz çünkü aslında pahalı mobilya ve aksesuarlara; olağan dışı ve zor bulunan modellere ihtiyacımız olmadan da elegan ve şık bir ev dekorasyonu yaratmak mümkün. Bu yazımızda da sizlerle pırıl pırıl, düzenli ve gündelik bir şıklığa sahip bir evi ziyaret edeceğiz. Ankara'da yer alan bu dairenin tasarımında Mimark Tasarım'ın imzası bulunuyor.