Gündelik şıklığıyla öne çıkan bir daire

Sizlerle homify sayfalarında örnek ev dekorasyon ve tasarım modellerini incelerken her zaman gösterişli, ulaşılması zor ve sıra dışı örnekleri paylaşmamaya özen gösteriyoruz. Sıradan ve ulaşılabilir tasarım ve dekorasyonlarda da var olan estetik ve güzelliği de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz çünkü aslında pahalı mobilya ve aksesuarlara; olağan dışı ve zor bulunan modellere ihtiyacımız olmadan da elegan ve şık bir ev dekorasyonu yaratmak mümkün. Bu yazımızda da sizlerle pırıl pırıl, düzenli ve gündelik bir şıklığa sahip bir evi ziyaret edeceğiz. Ankara'da yer alan bu dairenin tasarımında Mimark Tasarım'ın imzası bulunuyor.
Beyazlar içindeki zarif ve şık mutfaktan başlayalım evi gezmeye. Şehir manzarasına bakan mutfaktaki pencerelerin geniş ve bol olması içerideki doğal ışığı çoğaltarak aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratılmasına olanak vermiş. Mutfak dolaplarında ve mutfak tezgahında beyaz renk hakimiyeti pürüzsüz bir zarafet etkisi ve elegan bir doku ortaya çıkarmış ve bu dokuya katkıda bulunan mutfak aletlerinin metalik tonları ise endüstriyel bir tarz yaratılmasına yardımcı olmuş. Tezgah arkasında kullanılan fayanslardaki dingin mavi tonu ise beyazın keskinliği kırmak ve yumuşatmak için yapılmış etkili bir tasarım hamlesi.
Salonda ise yine beyaz rengin dingin ve dinlendirici etkisinden faydalanılırken diğer tasarım unsurlarıyla da modern ve canlı bir hava yaratılmış. Açık bir yemek alanının oturma alanıyla yan yana konumlandığı salonda yer döşemelerinde, televizyon ünitesinde ve yemek masasının ayrıntılarında kullanılan ahşap renkler ortama doğal ve naturel bir hava katıyor. Yemek masasının yan tarafındaki duvar cephesinin çizgili renkli duvar kağıtlarıyla kaplanması odanın hareket ve modernlik sağlayan etkisini göğüslüyor. Yemek masasının arkasında yer alan duvarda ise oldukça sıra dışı ve dikkat çekici bir duvar dekorasyonu tercih edilmiş: Çerçevesiz, yuvarlak ve kasıtlı olarak dağınık yerleştirilmiş ayna parçaları hem odanın derinliğini arttırarak ortamın ferah ve aydınlık olmasını sağlıyor hem de yaşam alanına hareketli bir detay ekliyor.
Evin banyosuna geldiğimizde ise sade, gösterişten uzak, yalın ve minimal bir tasarımla karşı karşıya geliyoruz. Evin bütününe sirayet eden ahşap ve beyaz renklerin birlikteliği banyoda da kendini gösteriyor. Öte yandan modern duşakabin ünitesinin buzlu camlarla çizgili yapıya sahip çoğunluğu şeffaf kapısı da banyoyu genişleten ve olduğundan daha büyük gösteren bir tasarım unsuru olarak dikkat çekiyor. (10 şık duşakabin modeli isimli derleme yazımızda da benzer etki yaratan elegan duşakabin modellerini incelemiştik.)
Banyoya bir başka açıdan baktığımızda lavabo ünitesinde karşımıza çıkan tasarım yaratılırken ve gerçekleştirirken sadelik ve fonksiyonelliğin bir arada olmasının ana odak noktası olduğunu fark edebiliyoruz. Geniş lavabo tezgahı ve altında yer alan geniş banyo dolabı işlevselliği çoğaltıyor ve özellikle küçük evlerde kalabalık yaratmamak ve boğucu bir ortam ortaya çıkmasını engellemek için en büyük ihtiyaçlardan biri olan depolama alanlarının en verimli şekilde kullanılmasına olanak veriyor. Tezgahla aynı uzunluktaki çerçevesiz ayna ise yine sade tasarım anlayışının bir temsilcisi ve banyonun çok daha düzenli ve derin görünmesini sağlıyor.