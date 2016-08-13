En parlak teras ve balkon fikirleri

Sıcak havaların kendini hissettirmesiyle, evlerin balkon, teras, veranda gibi açık alanlarında yaz hazırlıkları başlar. Kışın kavlayan duvarlar, eskiyen döşemeler elden geçirilir, gerekliyse boya badana yapılır ve mobilyalar sırayla yerlerini alır. Bu alanların yaza hazırlanması en az iç mekanlarda yapılacak hazırlıklar kadar önemlidir çünkü belki de yaz günleri en çok vakit geçireceğiniz mekanlar balkon ve teraslardır. Eğer yaz için teras ve balkon dekorasyonunuzu yenileyecekseniz veya sıfırdan bir dekorasyona başlıyorsanız bu yazı sizin ilham kaynağınız olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel teras ve balkon dekorasyonları tanıtacağız. Mobilyadan mimari özelliklere kadar bir çok çözüm önerisi bulabileceğiniz bu örnek tasarımları mutlaka inceleyin.
Teras dekorasyonu için daha farklı öneriler bulabileceğiniz “Zevkli teras dekorasyonlarına 7 harika örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Eğer bu örnekteki gibi Amerikan tipi bahçeli bir eviniz varsa, yaz mevsimi için pek endişelenmenize gerek kalmaz. Evin çatısı altında bulunan bu geniş veranda, ahşap döşeme ve şık bahçe mobilyaları ile muhteşem bir dinlenme alanına dönüştürülmüş. Bahçenin bütün güzelliğini karşısına alan böyle bir terasa sahip olmak için işe şık bir zemin döşemesi ile başlayabilirsiniz. Ahşap malzeme ile döşenen zemin, hem çok kullanışlı bir yapıya hem de doğal bir görünüme sahip olacaktır. Dış mekan zemin döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için Homify profesyonellerinden döşeme ustalarına başvurabilirsiniz.
Kullanışlı bir teras veya balkon dekorasyonu oluşturmak için ihtiyacınız olan en önemli mobilya konforlu bir oturma grubudur. Tercihinizi ister rattan veya hasır bahçe mobilyalarından yana yapın, isterseniz ferforje ürünleri tercih, en önemli kriteriniz rahatlık olmalıdır. Geniş ve yumuşak minderlere sahip bahçe mobilyaları balkon ve teraslarınız için ideal olacaktır. Özellikle bu dekorasyonda kullanılan model gibi minderleri ile iskeleti ayrı olanlar çok daha kullanışlıdır. Minderlerini dilediğiniz zaman değiştirebilir ya da kötü havalarda içeri taşıyarak yağmurdan koruyabilirsiniz.
Balkon ve teraslarda görmeyi isteyeceğiniz en önemli şey göz alıcı bir manzara olabilir. Bu nedenle evin en iyi manzaraya sahip olan cephesinde bir teras veya balkonu sadece dinlenmek için ayırabilirsiniz. Eğer evinizde herhangi bir alanı kapatıp odaya dönüştürmek gibi tadilatlar yapacaksanız cephesini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Geniş bir balkonunuz varsa şanslısınız çünkü doğru dekorasyonla balkonunuzu hem bir oda gibi hem kış bahçesi gibi hem de açık alan olarak kullanabilirsiniz. Güneşten korunmak için yaptıracağınız basit bir pergola veya tente ile gün içinde de kullanabileceğiniz bir açık alanınız olabilir. Ayrıca katlanabilir cam cephe uygulaması ile balkonlarınızı kış bahçesi gibi de değerlendirme şansınız var. Bu balkonda rattan bahçe mobilyaları ile şık bir dekorasyon oluşturulmuş. Hem yemek masası hem de oturma grubu bulunan bu balkon rüya gibi bir güzelliğe sahip.
Cam cephelerin mucizesine güzel bir örnek. Mekanların hem kış bahçesi hem balkon hem de oda gibi kullanılmasını sağlayan cam cepheler bir çok farklı çözümle uygulanabiliyor. Eğer dinlenmek için böyle bir köşeye ihtiyacınız varsa bu dekorasyonu mutlaka örnekleriniz arasına alın.
Balkon ve teras dekorasyonlarını konforlu ve şık bir hale getirmek için tek ihtiyacınız yumuşak, modern minderler olabilir. Küçük bir balkonda, son derece stil sahibi bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız bu dizayna daha yakından bakın. Birkaç sandalye, bir minder ve şık aksesuarlar ile oluşturulmuş basit ama göz alıcı bir tasarım.
Balkon teras dekorasyonu yaparken gözden kaçırmamanız gereken bir diğer unsur da bitkilendirmedir. Stilinize uygun şık saksılar ile yapacağınız bitkilendirme mekanınızın havasını tamamen değiştirebilir. Ayrıca bu dekorasyondaki gibi birden fazla saksı da kullanabilirsiniz. Böylece kendi bahçenizi bile oluşturabilirsiniz.