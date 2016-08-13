En parlak teras ve balkon fikirleri

Sıcak havaların kendini hissettirmesiyle, evlerin balkon, teras, veranda gibi açık alanlarında yaz hazırlıkları başlar. Kışın kavlayan duvarlar, eskiyen döşemeler elden geçirilir, gerekliyse boya badana yapılır ve mobilyalar sırayla yerlerini alır. Bu alanların yaza hazırlanması en az iç mekanlarda yapılacak hazırlıklar kadar önemlidir çünkü belki de yaz günleri en çok vakit geçireceğiniz mekanlar balkon ve teraslardır. Eğer yaz için teras ve balkon dekorasyonunuzu yenileyecekseniz veya sıfırdan bir dekorasyona başlıyorsanız bu yazı sizin ilham kaynağınız olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel teras ve balkon dekorasyonları tanıtacağız. Mobilyadan mimari özelliklere kadar bir çok çözüm önerisi bulabileceğiniz bu örnek tasarımları mutlaka inceleyin.

Teras dekorasyonu için daha farklı öneriler bulabileceğiniz “Zevkli teras dekorasyonlarına 7 harika örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.