Basit görünüşüne aldanmayın

Bugün size göstereceğimiz ev ilk bakışta basit gibi görünüyor. Ancak biraz dikkatli bakınca detaylardaki mimari ustalığı görmek mümkün oluyor. Çok büyük olmayan ev Coletivo firması tarafından öyle ustalıkla tasarlanmış ki, evin tüm bölümleri tek bir katta uyum içinde toplanmış ve ortaya harika bir modern ev çıkmış. Beton, ahşap ve cam bu projenin en önemli malzemeleri olarak karşımıza çıkıyor. Tüm evi ferahlatan ve aydınlatan avluda ise egzotik bitkilere yer verilmiş. Haydi, sözü fazla uzatmadan bu güzel evi hep birlikte görelim.
Son derece basit bir dış cepheye sahip olan evin bu görüntüsü sizi yanıltmasın. Ne demişler… Dış görünüş aldatıcıdır. İçine girince gerçekten ne dediğimizi anlayacaksınız. Oluklu çatı malzemesinin kullanıldığı evde bir de açık garaj bulunuyor. Camlardaki korkuluklar ise ahşaptan yapılmış. Garajda ise karşı duvar yerine ahşap kullanılmış ve arka bahçeyi güzelleştiren sarmaşıklar bu ahşap çite dolanmış.
Taş döşeli garajın karşı duvarı yerine ahşap bir çit kullanılmış ve ahşaba dolanan sarmaşıklar garajın havasını değiştirmiş. Garajın tavanı ise plywoodla kaplanmış.
Evin orta avludan görüntüsü de işte bu. Tıpkı dış cephede olduğu gibi beyaz renge boyanan orta avludaki duvar boyunca uzanan pencere evin içinden orta bahçenin görünmesini ve içeriye daha fazla ışık dolmasını sağlıyor. Pencere beton bir dış çerçevenin içine gömülmüş ve iç çerçevesi de tıpkı dış cephedeki panjurlar gibi koyu kahverengi ahşaptan.
İçeriden mutfak çok aydınlık görünüyor. Geniş pencereden bolca gün ışığı giren mutfak da pencere sayesinde yeşil bir manzarayı görmek de mümkün. Mutfak tezgahı son derece şık bir granitten imal edilmiş. Pencere kenarındaki granit bölüm ise ekstra bir raf işlevi görüyor.
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Bu uzun dikdörtgen alanda yer alan mutfak ve yemek odası birbirinden cam bir bölmeyle ayrılmış. Camın başat malzeme olduğu bölüm son derece ferah ve aydınlık. İç avlu manzarası eşliğinde yemek yemek çok keyifli olsa gerek. Bölümün yer döşemelerinde ise granit efektli karolar kullanılmış.
Bu açıdan yemek odasının minimalist tarzını görüyoruz. Bu tasarımı kalabalıklaştıracak unsurlar eklemeye hiç de gerek yok. Yerden tavana kadar uzanan cam paneller sayesinde yemek odası avluyu tamamen görüyor ve mekana bolca gün ışığı giriyor. Ahşap ayaklara üzerindeki cam masanın etrafında modern sandalyeler bulunuyor ve bu kompozisyon konkav bir tavan lambasıyla tamamlanıyor.
Evlerin her bölümünün iyi bir şekilde aydınlanmaya, gün ışığından faydalanmaya ihtiyacı var. Kare şeklindeki iç avlu çimlendirilerek doğal bir görüntüye kavuşmuş. Ortada bulunan kulübenin duvarındaki modern desenlerden oluşan kulübe ise çok şık görünüyor.
Bu ev hoşunuza gittiyse şuna da bir göz atın deriz.