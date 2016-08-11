Basit görünüşüne aldanmayın

Evlerin her bölümünün iyi bir şekilde aydınlanmaya, gün ışığından faydalanmaya ihtiyacı var. Kare şeklindeki iç avlu çimlendirilerek doğal bir görüntüye kavuşmuş. Ortada bulunan kulübenin duvarındaki modern desenlerden oluşan kulübe ise çok şık görünüyor.

Bu ev hoşunuza gittiyse şuna da bir göz atın deriz.