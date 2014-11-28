Minimalizmin faydaları

Minimalist bir yaşamın faydaları ilk bakışta çok açık olmasa da insan sağlığına ve mutluluğuna katkı sağladığı konusunda hiçbir şüphemiz yok. Dünya üzerinde şu ana kadar hiç olmadığı kadar büyük bir tüketim çılgınlığı var. İnsanlar daha çok tüketim yapmak, daha çok harcama yapmak, daha çok mal edinmek için uğraşıyor. Ancak bazıları da bunun tam tersine hayatlarından gereksiz eşyaları çıkararak hayatlarını pozitif yönde geliştirme çabasındalar. Siz de gereksi eşyaları hayatınızdan çıkarıp, yumuşak renk tonlarını tercih ederek hayatınıza pozitif bir etki yapabilirsiniz.
Minimalist bir yaklaşım size uzak mı geliyor? Gelin minimalizmin hayatınızı nasıl etkileyebileceğine bir göz atalım.
Minimalist bir ev şık ve güzel görünmesinin yanında daha pek çok fayda sağlar. Minimalist bir evin en önemli faydalarından biri daha az strese neden olmasıdır. İhtiyacımız olmayan şeyleri hayatımızdan çıkararak, strese yol açan dağınıklığı da ortadan kaldırabiliriz ve daha mutlu olabiliriz. Çalışmak için yaşamak yerine yaşamak için çalışarak ev eşyalarına değil, daha önemli şeylere değer verirsiniz, bu da sizi daha iyi bir insan haline getirir. Düşünsenize evde nereye koyacağınız bilemediğiniz bir sürü eşyanız olduğunu. Bu durumun insanı çıldırttığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
Minimalist bir yaşam tarzıyla, aile bireylerini gelecekte daha az para harcamaya alıştırabilirsiniz. Sadece ihtiyacımız olan şeyleri alırız. Medya sürekli bize daha çok şey satın almamız gerektiğini ve daha çok şeye sahip olmanın bizi daha mutlu edeceğini söylüyor. Oysa satın almak yanlış bir mutluluk kaynağı. Sürekli maruz kaldığımız bombardıman karşısında bu tuzağa düşmemek çok zor ama siz yine de alışveriş merkezine gittiğinizde satın alma isteğinize ket vurmak için çaba gösterin deriz.
Renkler modumuzu iyi ya da kötü yönde kesinlikle etkiliyor. Evde huzurlu hissetmek için, nötr ve zihni dinlendirip, stresinizi yok edecek renk tonları seçin. Beyaz ve minimal alanlar ferahlık sağlıyor ve bu alanları kullananların üzgün ve dalgın durmasına engel oluyor. Bu odadaki halıda açık mavi bir ton seçilmiş. Böyle yumuşak bir mavi insana gökyüzünü anımsatıp, odaya girince yüzümüze bir gülümseme yayılmasını sağlıyor. Siz de huzur veren renklerle stresten uzaklaşabilirsiniz.
Daha az şey satın alırsak, çok zor kazandığımız parayı daha kaliteli şeylere harcarız. Neden çok kaliteli bir tek şey almak yerine aynı şeyden iki tane alasanız ki? Söylemek istediğimizi anlatabildik sanıyoruz, değil mi?
Daha az satın almak sadece para biriktirmemize ve daha mutlu olmamıza yaramaz, aynı zamanda daha az çöp üretmemizi de sağlar. Daha fazla satın alma tuzağına düşmeyerek, çocuklarınıza çevreye duyarlı olma konusunda iyi bir örnek olursunuz. Ayrıca çocuklarınıza eşyaları bozulduğunda ya da kırıldığında atmalarını değil, tamir etmelerini söyleyin. Böylece devasa çöp yığınlarına siz de bir şeyler eklememiş olursunuz.
Evinizi mümkün olduğunca az eşyayla dekore ederseniz, tozlanmayı olabildiğince önler ve daha sağlıklı bir ortam yaratırsınız. Bu da evinizi daha kolay temizleyebileceğiniz anlamına gelir. Bu resimde de görüldüğü gibi banyonuzda kullanacağınız fonksiyonel eşyalar aynı zamanda dekoratif de olabilirler. Tıpkı bu banyo lavabosunda duran sabunluklar gibi.
Tüm bunların yanında, minimal bir evin şık göründüğünü söylemekte de yarar var. Eskilerinden dediği gibi az ama öz her zaman iyidir. Minimalist bir alan iyi dekore edilemez algısı yanlıştır. Aksine gereksiz eşya kullanımı dekorasyon zevkini ortadan kaldırır. Bu merdivenin güzelliği ve basitliği minimalistliğinden geliyor ve eminiz çok fazla süslenmiş olsaydı aynı etkiyi yaratmazdı. Bu tam tersine kötü bir görüntü sağlardı.
Umarız size minimalist bir ev dekorasyonu için iyi tavsiyeler vermişizdir ve bu sizin de evinize bir kez daha bakıp gereksiz ayrıntılardan kurtulmanıza yardımcı olur. Mutluluğa giden yola sizi de çıkarır.