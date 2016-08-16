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Banyonuzu elden geçirmeden önce görmeniz gereken 15 küçük banyo

Aydin Sanli Aydin Sanli
Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Banyo
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Banyolar kişinin kendiyle baş başa kaldığı ve günün yorgunluğunu ve kirini attığı mekanlar. Bu yüzden çoğu zaman aile bireylerine özel mekanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Evin bu kadar önemli bir bölümünün iç açıcı bir bölüm olması da elzem hale geliyor. 

Banyolar çok büyük masraflara girmeden yeniden yaratılabiliyor. Eğer siz de banyonuzu yenilemeyi düşünüyorsanız, aşağıda göstereceğimiz 15 banyoyu esin kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

1. Biraz renk

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bazen tek ihtiyacımız olan ortamı biraz renklendirip, enerji katmaktır.

2. Dekoratif mozikler

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Duvarlara özel bir doku kazandırmak banyonuza harika bir katkı olabilir. Böylece hem yer kaplamayan bir dekora, hem de güzel bir atmosfere sahip olursunuz.

3. Doğal bir dokunuş

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Taş duvarlar gibi doğal bir dokunuşla banyonuzu mükemmel hale getirebilirsiniz. Böyle bir banyoda güne başlamanın tadına paha biçilemez. Lavabo ve klozetin çizgileri de göz alıcı.

4. Siyahla gelen güzellik

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Banyo
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Genelde küçük banyolarda açık renkler tercih edilse de bu banyoda siyah kullanılmış ve yeterli aydınlatmayla ortaya olağanüstü bir sonuç çıkmış.

5. Parlak tasarım

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Banyo Mermer Altın Sarısı
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Mermer kullanıldığı her yeri muhteşem bir ortama dönüştürmeye kadir. Bu nedenle banyonuzda mermer kullanmaktan çekinmeyin ve mermeri farklı unsurlarla destekleyin.

6. Başka bir dünyanın tasarımı

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos Modern Banyo
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

Bu banyo etkili bir ışıklandırmayla dinamik, yaşam dolu ve enerjik bir yere dönüşmüş. Bunun için parlak duvarlara ve lavabodan çıkacak güçlü bir ışığa ihtiyacınız var.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Eklektik tarz

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura Modern Banyo Mozaik Gri
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

Küçücük bir banyoda da farklı malzemeler, dokular ve renkler kullanılarak ortaya harika sonuçlar çıkabilir.

8. Ferah

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Minimalist Banyo
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Bu küçük banyo doğru tercihlerle ferah bir atmosfere sahip olmuş. Duvarlardaki farklı dokular banyoya hoş bir ambiyans katmış. Çok katmanlı ayna ise derinlik duygusu uyandırıyor.

9. Aynanın sırrı

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Minimalist Banyo Mozaik Gri
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Banyo duvarına bir ayna yerleştirmek banyonuzun iki katı büyüklüğe kavuşmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda estetik olarak da banyonuz güzelleşecektir.

10. Ahşabı unutmayın

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Minimalist Banyo
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Ahşap banyo için bir başka harika malzeme. Hoş tasarımlar ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda sıcak ortamlar yaratıyor.

11. Rustik ve modern

homify Kırsal Banyo Taş Bej
homify

homify
homify
homify

Bu banyoda doğal malzemeler kullanılmış ve ortaya hem rustik, hem de modern bir sonuç çıkmış.

12. Mekanı iyi değerlendirin

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Modern Banyo
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Banyonun sadece bir kısmını yenileyerek de hoş bir etki yakalayabilirsiniz. Bir lavabo ve bir klozet bile bu sonuca ulaşmanızı sağlayabilir.

13. Beton duvarlar

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d Modern Banyo
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

Bu tasarım her malzemeyle bir zarafet yaratılabileceğinin göstergesi. Burada beton duvarlar tasarımda orjinallik sağlamış.

14. Mekan açın

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group Modern Banyo
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

Aynaların arkasına gizlenen dolaplar, fiziksel mekanı genişletmek için iyi fikir.

15. Olağanüstü

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Modern Banyo
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Küçük bir banyoyu özel kılmak için birkaç ilave duş çözüm olabilir. 

Beş farklı banyonun nasıl şekil değiştirdiklerini görmek için tıklayın.

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