Banyonuzu elden geçirmeden önce görmeniz gereken 15 küçük banyo

Banyolar kişinin kendiyle baş başa kaldığı ve günün yorgunluğunu ve kirini attığı mekanlar. Bu yüzden çoğu zaman aile bireylerine özel mekanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Evin bu kadar önemli bir bölümünün iç açıcı bir bölüm olması da elzem hale geliyor.
Banyolar çok büyük masraflara girmeden yeniden yaratılabiliyor. Eğer siz de banyonuzu yenilemeyi düşünüyorsanız, aşağıda göstereceğimiz 15 banyoyu esin kaynağı olarak kullanabilirsiniz.
Bazen tek ihtiyacımız olan ortamı biraz renklendirip, enerji katmaktır.
Duvarlara özel bir doku kazandırmak banyonuza harika bir katkı olabilir. Böylece hem yer kaplamayan bir dekora, hem de güzel bir atmosfere sahip olursunuz.
Taş duvarlar gibi doğal bir dokunuşla banyonuzu mükemmel hale getirebilirsiniz. Böyle bir banyoda güne başlamanın tadına paha biçilemez. Lavabo ve klozetin çizgileri de göz alıcı.
Genelde küçük banyolarda açık renkler tercih edilse de bu banyoda siyah kullanılmış ve yeterli aydınlatmayla ortaya olağanüstü bir sonuç çıkmış.
Mermer kullanıldığı her yeri muhteşem bir ortama dönüştürmeye kadir. Bu nedenle banyonuzda mermer kullanmaktan çekinmeyin ve mermeri farklı unsurlarla destekleyin.
Bu banyo etkili bir ışıklandırmayla dinamik, yaşam dolu ve enerjik bir yere dönüşmüş. Bunun için parlak duvarlara ve lavabodan çıkacak güçlü bir ışığa ihtiyacınız var.
Küçücük bir banyoda da farklı malzemeler, dokular ve renkler kullanılarak ortaya harika sonuçlar çıkabilir.
Bu küçük banyo doğru tercihlerle ferah bir atmosfere sahip olmuş. Duvarlardaki farklı dokular banyoya hoş bir ambiyans katmış. Çok katmanlı ayna ise derinlik duygusu uyandırıyor.
Banyo duvarına bir ayna yerleştirmek banyonuzun iki katı büyüklüğe kavuşmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda estetik olarak da banyonuz güzelleşecektir.
Ahşap banyo için bir başka harika malzeme. Hoş tasarımlar ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda sıcak ortamlar yaratıyor.
Bu banyoda doğal malzemeler kullanılmış ve ortaya hem rustik, hem de modern bir sonuç çıkmış.
Banyonun sadece bir kısmını yenileyerek de hoş bir etki yakalayabilirsiniz. Bir lavabo ve bir klozet bile bu sonuca ulaşmanızı sağlayabilir.
Bu tasarım her malzemeyle bir zarafet yaratılabileceğinin göstergesi. Burada beton duvarlar tasarımda orjinallik sağlamış.
Aynaların arkasına gizlenen dolaplar, fiziksel mekanı genişletmek için iyi fikir.
Küçük bir banyoyu özel kılmak için birkaç ilave duş çözüm olabilir.
Beş farklı banyonun nasıl şekil değiştirdiklerini görmek için tıklayın.