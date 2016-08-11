Planlarıyla 5 modern ev

Bu fotoğrafta evin dışarıdan nasıl göründüğüne şahit oluyoruz. Yukarıdaki planda maviyle görünen havuz çimenli bahçeden bir basamak yüksekte bulunuyor. Arka planda ise evin geniş pencereleri sayesinde evin içini görmek mümkün. Sonuç olarak ev planın tüm ayrıntılarını yansıtıyor.

Bu evinki gibi bir havuza sahip olmak için havuz konusunda uzman profesyonellerimizle irtibata geçebilirsiniz.