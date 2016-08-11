Planlarıyla 5 modern ev

Bugün size hem planlarının hem de bitmiş hallerinin fotoğrafının olduğu beş harika evi tanıtacağız. Planlar mimarinin ilk adımıdır. Plan belli bir ölçek çerçevesinde evin ana hatlarının kağıda geçirilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle evin gerçek boyutlarını tahayyül edebilmek için, planın ölçeğini iyi kavramak gerekir. Örneğin bir planın ölçeği 1:1000 ise 1 santimetre 10 metreyi gösterir. Tabii ki bir mimar ya da mühendis evinizin nasıl görüneceği konusunda size yardımcı olur ama yine de inşaat ve yeniden modellemenin önemli unsurları hakkında mümkün olan her şeyi öğrenmek için doğru soruları sormak da önem taşır. İnşaat süreci bittikten sonra mobilya ve dekorasyon aşamasında da planlara başvurabilirsiniz. Bu yazıda plan ve son ürün olan ev arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamanızı sağlayacak beş örneği inceleyeceğiz.
Stıdio Geya Mimarlık tarafından tasarlanan bu evin planında evin alt katının nasıl olacağını görüyoruz. Oturma odası, mutfak, tuvalet ve hem oturma odasına, hem de banyoya bağımsız bir geçişe sahip garajdan oluşuyor. Oturma odasından evin arka tarafındaki bahçeye de geçiş mevcut. Mutfağın yanındaki merdivenler ise ikinci kata çıkışı sağlıyor.
Bu fotoğrafta oturma odası görülüyor. Arka planda mutfak ve ikinci katla bağlantıyı sağlayan merdiven bulunuyor. Evin geniş pencerelerinden ise arka bahçeyi görüyoruz. Oturma odasının beton tavanlarının yanında mutfak bölümünde kullanılan asma tavan duvar kullanılmadan iki bölümün birbirinden ayrışmasını sağlamış.
Burada iki bölümlü bir plan görüyoruz. İlki evin planı, ikincisi ise tavanın. Bu evin en dikkat çekici yanı evin her yerine hem güneş ışığı hem de manzara sağlayan iç bahçesi. Tavan planında bu avluyu ve decki görebiliyoruz.
Planda da görüldüğü gibi bu tek katlı binanın orta yerinde adeta bir cennet var. Çam ağaçlarıyla donatılmış iç avlu evin en huzur veren bölümü olmuş. Sol tarafta evin oturma odası görülüyor ve bu bölüm de öndeki bir başka terasa açılıyor. Tavan planıyla karşılaştırmanın kolay olması için bu havadan çekilmiş fotoğrafı kullanmayı tercih ettik.
Bu planda evin hem içinin hem de dışının planını görüyoruz. İç kısımlar beyazla gösterilirken, dış kısımlar gri renkte. Mavi olan bölüm ise evin muhteşem havuzunu gösteriyor. Plan kullanım kolaylığı sağlaması açısından numaralandırılmış.
Bu fotoğrafta evin dışarıdan nasıl göründüğüne şahit oluyoruz. Yukarıdaki planda maviyle görünen havuz çimenli bahçeden bir basamak yüksekte bulunuyor. Arka planda ise evin geniş pencereleri sayesinde evin içini görmek mümkün. Sonuç olarak ev planın tüm ayrıntılarını yansıtıyor.
Bu evinki gibi bir havuza sahip olmak için havuz konusunda uzman profesyonellerimizle irtibata geçebilirsiniz.
Bu evin sıra dışı bir tasarımı olduğu için planı ilk bakışta anlamak kolay olmuyor. Öte yandan plan sadece banyoyu ve evin odalarının duvarlarını gösteriyor. Ancak bu odaların numaralandırılmış olması her odanın ne odası olduğunu anlamayı kolaylaştırıyor.
Evin bitmiş halini görünce planı daha iyi anlayabiliyoruz. Ama plan ve bu resim aynı açıyı yansıtmıyor. T şeklinde planlanmış yapı sıra dışı ve son derece modern.
Bu planı profesyonel tasarımcı ve mimar olmayan kişiler için kullanıcı dostu olması dolayısıyla seçtik. Planın renkli olması, mobilyaların farklarının bile ortaya koyulması bu planı daha önceki planlardan daha kolay anlaşılır hale getiriyor.