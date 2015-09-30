Modern genç odası dekorasyonları

Ev dekorasyonları araştırma süreci, seçim yapma, dekore etme ve keyfini sürme aşamaları olarak dört aşamadan oluşur. İlk üç aşama çok uğraştıran ve çok meşakkatli olan kısım olmasına rağmen dördüncü aşamayı sağladıkları için keyifle yapılır ve uğraşılır. Bir evin odalarını dekore ederken anlık veya günlük düşünememeli, geleceğin etkileri ve değişen moda akımları da düşünülmelidir. Günümüz dekorasyon trendlerine göre dekore edeceğimiz evimiz, bir süre sonra yeni gelişen dekorasyon trendleri ve moda akımları ile eski moda, demode olarak adlandırılacak ve beğenisi azalacaktır. Bu durumlar ile karşılaşmamak için dekorasyon akımlarını yakından takip etmeli, yapacağımız dekorasyonda her mevsim renklerini kullanmalı ve yeni trendlere uyumlu olmalıdır. Bu durum oturma odası, salon, mutfak, hol dekorasyonlarında olduğu gibi genç odası dekorasyonlarında da böyledir. Genç odası dekorasyonlarında farklılık gösteren bir nokta da gençlerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olmasıdır. Gençlerin yaşam tarzları, kişilikleri, istekleri ve ihtiyaçları geleneksel genç odalarının cevap veremeyeceği niteliklerde olduğu için genç odası dekorasyonlarına özen gösterilmeli ve gençlerin istedikleri dekorasyonlar yapılmalıdır. Bu şekilde yapacağımız dekorasyonlar daha verimli ve daha fonksiyonel olacaktır.

Genç odası dekorasyonları minimalist dekorasyon akımlarına göre, vintage dekorasyon modasına göre, geleneksel genç odası tasarımlarına göre ve modern genç odası tasarımlarına göre farklılıklar göstermektedir. Günümüzde modern genç odası tasarımları çok tercih edilmekte, gençlerin isteklerine, ihtiyaçlarına ve tarzlarına uyumlu olmaktadır. Bu nedenle gençler arasında çok tutulmakta ve odalarını modern akımların ışığında dekore edip modern genç odası tasarımlarının keyfini çıkarıyorlar. Peki modern genç odası tasarılarında dikkat edilmesi gereken tasarım öncelikleri neler.? Öncelikle genç odası olarak düşünülen odanın gün ışığı alması, oda genişliğinin uygun hacimlerde olması odanın ulaşımının kolay olması ve oda içerisinde gençlerin modern tasarımlarda görüp kendi odalarına yapmayı çok istedikleri boş bir duvar olmalıdır. Bu sayede duvarı istedikleri gibi dekore edebilecekler ve kişiliklerinin yansıtan bir oda dekorasyonu yapılabilir. Genç odası duvar kağıtlarının veya duvar boyalarının renk seçimlerinde diğer odalardan bağımsız, renk bütünlüğünden ayrı bir seçim yapılmalıdır. Gençlerin yaşları gereğince büyüklerden farklı zevkleri vardır ve zevklerine göre renk tercihi yapmak isterler.

Modern genç odası dekorasyonlarında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da kullanacağınız yer döşemeleri ve halılardır. Yer döşemelerini estetik, doğal ahşaplardan yapılmış olarak tercih etmek hem odanın doğallığını pekiştirecek hem de mobilyalar ile olan uyumu sağlayarak odaya canlılık verecektir. Halı seçimi tamamen gençlerin zevkine uygun olarak düşünülmeli ve tercihler gençlere bırakılmalıdır. Modern dekorasyon akımlarında kullanılan yünlü halılar odaya farklı bir estetik kazandırmakta, kullanılan yatak örtüleri ile aynı desende olduklarında oda dekorasyonu çok zarif bir hale gelmektedir. Genç odaları için seçilecek çalışma masası ve sandalyesi odanın dekorasyon estetiğine uyumlu olmalı ve olabildiğince çok bölmeli olması fazla eşyaların ortada kalarak dağınıklık yaratmasını önleyecektir. Gençlerin modern tasarımlarda çok tercih ettiği duvar rafları, oda içerisinde hem estetik bir süsleme olarak hem de kitap rafı olarak kullanılabilecek fonksiyonel özellikte raflar tercih edilerek oda tasarımına, dekorasyonuna farklılık kazandıracaktır. Duvar süslemeleri için gençlerin fikirleri ışığında parçalı duvar resimleri, büyük resimli duvar kağıtları, büyük saatler, dünya haritası içeren kaplamalar, farklı tarihi resimler vb. duvar kaplamaları ile süslenebilir.

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