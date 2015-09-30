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Modern genç odası dekorasyonları

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Çocuk Odası
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Ev dekorasyonları araştırma süreci, seçim yapma, dekore etme ve keyfini sürme aşamaları olarak dört aşamadan oluşur. İlk üç aşama çok uğraştıran ve çok meşakkatli olan kısım olmasına rağmen dördüncü aşamayı sağladıkları için keyifle yapılır ve uğraşılır. Bir evin odalarını dekore ederken anlık veya günlük düşünememeli, geleceğin etkileri ve değişen moda akımları da düşünülmelidir. Günümüz dekorasyon trendlerine göre dekore edeceğimiz evimiz, bir süre sonra yeni gelişen dekorasyon trendleri ve moda akımları ile eski moda, demode olarak adlandırılacak ve beğenisi azalacaktır. Bu durumlar ile karşılaşmamak için dekorasyon akımlarını yakından takip etmeli, yapacağımız dekorasyonda her mevsim renklerini kullanmalı ve yeni trendlere uyumlu olmalıdır. Bu durum oturma odası, salon, mutfak, hol dekorasyonlarında olduğu gibi genç odası dekorasyonlarında da böyledir. Genç odası dekorasyonlarında farklılık gösteren bir nokta da gençlerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olmasıdır. Gençlerin yaşam tarzları, kişilikleri, istekleri ve ihtiyaçları geleneksel genç odalarının cevap veremeyeceği niteliklerde olduğu için genç odası dekorasyonlarına özen gösterilmeli ve gençlerin istedikleri dekorasyonlar yapılmalıdır. Bu şekilde yapacağımız dekorasyonlar daha verimli ve daha fonksiyonel olacaktır.

Genç odası dekorasyonları minimalist dekorasyon akımlarına göre, vintage dekorasyon modasına göre, geleneksel genç odası tasarımlarına göre ve modern genç odası tasarımlarına göre farklılıklar göstermektedir. Günümüzde modern genç odası tasarımları çok tercih edilmekte, gençlerin isteklerine, ihtiyaçlarına ve tarzlarına uyumlu olmaktadır. Bu nedenle gençler arasında çok tutulmakta ve odalarını modern akımların ışığında dekore edip modern genç odası tasarımlarının keyfini çıkarıyorlar. Peki modern genç odası tasarılarında dikkat edilmesi gereken tasarım öncelikleri neler.? Öncelikle genç odası olarak düşünülen odanın gün ışığı alması, oda genişliğinin uygun hacimlerde olması odanın ulaşımının kolay olması ve oda içerisinde gençlerin modern tasarımlarda görüp kendi odalarına yapmayı çok istedikleri boş bir duvar olmalıdır. Bu sayede duvarı istedikleri gibi dekore edebilecekler ve kişiliklerinin yansıtan bir oda dekorasyonu yapılabilir. Genç odası duvar kağıtlarının veya duvar boyalarının renk seçimlerinde diğer odalardan bağımsız, renk bütünlüğünden ayrı bir seçim yapılmalıdır. Gençlerin yaşları gereğince büyüklerden farklı zevkleri vardır ve zevklerine göre renk tercihi yapmak isterler.

 Modern genç odası dekorasyonlarında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da kullanacağınız yer döşemeleri ve halılardır. Yer döşemelerini estetik, doğal ahşaplardan yapılmış olarak tercih etmek hem odanın doğallığını pekiştirecek hem de mobilyalar ile olan uyumu sağlayarak odaya canlılık verecektir. Halı seçimi tamamen gençlerin zevkine uygun olarak düşünülmeli ve tercihler gençlere bırakılmalıdır. Modern dekorasyon akımlarında kullanılan yünlü halılar odaya farklı bir estetik kazandırmakta, kullanılan yatak örtüleri ile aynı desende olduklarında oda dekorasyonu çok zarif bir hale gelmektedir. Genç odaları için seçilecek çalışma masası ve sandalyesi odanın dekorasyon estetiğine uyumlu olmalı ve olabildiğince çok bölmeli olması fazla eşyaların ortada kalarak dağınıklık yaratmasını önleyecektir.  Gençlerin modern tasarımlarda çok tercih ettiği duvar rafları, oda içerisinde hem estetik bir süsleme olarak hem de kitap rafı olarak kullanılabilecek fonksiyonel özellikte raflar tercih edilerek oda tasarımına, dekorasyonuna farklılık kazandıracaktır.  Duvar süslemeleri için gençlerin fikirleri ışığında parçalı duvar resimleri, büyük resimli duvar kağıtları, büyük saatler, dünya haritası içeren kaplamalar, farklı tarihi resimler vb. duvar kaplamaları ile süslenebilir.

Evinizde çocuklarınız için genç odası dekorasyonları yapmak istiyorsanız özel dekorasyon firmaları ile görüşebileceğiniz gibi, firmaların dekorasyon kataloglarına bakabilir, dekorasyon uzmanlarından ve pedagoglardan yardım alabilir veya Homify genç odası dekorasyonları sayfalarını inceleyerek modern genç odası dekorasyonu örneklerinden yararlanabilirsiniz.

Gençlere özgü tasarımlar

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Genç odası dekorasyonları günümüzde farklılaşmış ve gençlerin isteklerine cevap veren dekorasyonlar halini almıştır. Örnek resimde yer alan dekorasyon modelinde boş kalan duvara kocaman bir kara tahta yerleştirilmiş ve  gençlerin kendilerini ifade edecekleri, içlerindeki cevheri ortaya çıkaracakları bir tarz yaratılmıştır. Odanın mobilyaları ve yer döşemeleri aynı renk seçilerek renk uyumu yakalanmış, çalışma masası sade seçilip duvar rafları ile odaya farklı bir hava verilmiştir. Sizlerde istediğiniz takdirde benzer dekorasyon örnekleri yapabilirsiniz.

Mavinin şıklığı

Дизайн дома 170 м.кв, Дизайн студия Жанны Ращупкиной Дизайн студия Жанны Ращупкиной Minimalist Çocuk Odası Mavi
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Modern genç odası tasarımları artık gençlerin diledikleri renkleri seçtiği ve istedikleri aksesuarları kullandıkları bir hale gelmiştir. Örnek resimdeki modern genç odası dekorasyon örneğinde yer alan ve mavinin hakim olduğu dekorasyon örneğinde olduğu gibi iki renkten oluşan bir dekorasyon yapabilirsiniz. Duvara asacağınız ve 3 parçadan oluşan büyük bir otomobil resmi veya duvar kaplaması ile odanıza ferahlık, farklılık ve estetik kazandırmış olursunuz. Mavi renkle .ok iyi uyum sağlayan beyaz renkte bir yatak takımı odanızın görselliğini pekiştirecektir. Benzer bir dekorasyon yapabilmek için örnek resimdeki dekorasyon modelini tercih edebilirsiniz.

Renk cümbüşü ve renklerin buluşması

Детские, Игорь Райкерус Игорь Райкерус Eklektik Çocuk Odası
Игорь Райкерус

Игорь Райкерус
Игорь Райкерус
Игорь Райкерус

Genç odası dekorasyonları sade renklerde yapabileceğiniz gibi çok sayıda rengin bir arada uyumlu bir şekilde olduğu renkleri de tercih edebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi çok farklı renkleri kullanıp yer döşemesi olarak kocaman bir pusula veya farklı bir resim tercih ederek genç odası dekorasyonunuzu görsel olarak yapabilir ve şık bir genç odası sahibi olabilirsiniz.

Duvar kaplamaları

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Çocuk Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Gençler çoğu zaman dünyadan kopuk ve istedikleri gibi yaşadıklarından örnek resimdeki gibi bir oda dekorasyonu onlar için ideal olacaktır. Büyükçe bir ampul ile aydınlatma sağlanması, duvarda bir dünya haritası olması farklı ve zıt renklerde mobilyalar ve duvar kaplamaları tercih edilmesi genç odasının aykırı bir dekorasyona sahip olmasını sağlamıştır.

Yalın ve karmaşık genç odaları

Аквамарин, mlynchyk interiors mlynchyk interiors Eklektik Çocuk Odası
mlynchyk interiors

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

Genç odası dekorasyonunu örnek resimdeki gibi hem yalın hem de farklı duvar kaplamaları ile estetik hale getirmek için benzer bir dekorasyon uygulaması yapabilirsiniz. Beyaz rengin hakim olduğu bir dekorasyon ile bir şehrin veya ülkenin yol haritasının yer aldığı duvar kağıtları odaya şıklık ve zariflik kazandırmıştır.

Aykırı genç odası dekrasyonları

Квартира 75 м2, Vera Rybchenko Vera Rybchenko Klasik Çocuk Odası
Vera Rybchenko

Vera Rybchenko
Vera Rybchenko
Vera Rybchenko

Gençler yaşları gereği çok farklı düşünen ve algılayan insanlar oldukları için aykırı olarak kabul edilirler. Aykırı gençler için resimdeki gibi aykırı bir genç odası dekorasyonu yapabilirsiniz. Farklı bir aydınlatma apliği, çalışma masası ve köşe rafları ile aykırı bir dekorasyon gençlerin ilgisini çekecek ve hoşlarına gidecektir.

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Çatı katları için genç odaları

Estilo industrial para quarto de menino, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Endüstriyel Çocuk Odası
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Evimizde gençler için ayrılacak oda bulunmadığında çatı katı olarak kullanılan alanları genç odası olarak dekore edebiliriz. Genç odaları için yeterli büyüklükte olduklarında farklı dekorasyonlar ile canlı bir genç odası haline getirebiliriz.  Yandaki resimde olduğu gibi duvar rafları, çalışma masaları, özel ahşap kaplamalar ile istediğimiz dekorasyonları yapabiliriz.

Dar hacimli genç odaları

Wohnhaus A in Oldenburg, ANGELIS & PARTNER Architekten mbB ANGELIS & PARTNER Architekten mbB Modern Çocuk Odası
ANGELIS &amp; PARTNER Architekten mbB

ANGELIS & PARTNER Architekten mbB
ANGELIS &amp; PARTNER Architekten mbB
ANGELIS & PARTNER Architekten mbB

Genç odası olarak küçük ve dar hacimli bir oda ayırmışsak resimdeki gibi bir yatak, bir çalışma masası ve duvar raflarından oluşan ve yatağın kenarında kalan duvarları süsleyerek estetik ve şık bir genç odası dekorasyonu yapabiliriz.

Klasik genç odaları

Odekor, odekor tasarım ve dekorasyon odekor tasarım ve dekorasyon Modern Çocuk Odası
odekor tasarım ve dekorasyon

Odekor

odekor tasarım ve dekorasyon
odekor tasarım ve dekorasyon
odekor tasarım ve dekorasyon

Geçmişten gelen klasik ilgimiz genç odaları içinde geçerlidir. Klasik olarak dekore edilmiş örnek genç odası dekorasyonunu kendimize örnek alıp ufak değişiklikler ile farklı genç odaları dekorasyonları yapabiliriz. Dolaplar, klasik çalışma masaları ve yatağın renginin uyumu, düz ve klasik duvar kaplamaları ile estetik bir genç odası yapabiliriz.

Yalın genç odaları

Odekor, odekor tasarım ve dekorasyon odekor tasarım ve dekorasyon Modern Çocuk Odası
odekor tasarım ve dekorasyon

Odekor

odekor tasarım ve dekorasyon
odekor tasarım ve dekorasyon
odekor tasarım ve dekorasyon

Kalabalık ve fazla eşyadan hoşlanmayan gençler için yalın ve sade genç odaları tasarlayabilir ve onları mutlu edebiliriz. Sadece bir yatak ve bir çalışma masasının yer aldığı bir dekorasyon hem çok ucuz, hem çok kolay hemde gençlerimizin istediği bir dekorasyon olacaktır.

Düzensiz bir bahçeden kusursuz bir yüzme havuzu alanına!

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