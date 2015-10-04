Eşsiz banyo dekorasyonu için hidromasajlı küvetler

Banyo kültürü, insanlığın beden temizliğini ruhani bir temizlikle eşleştirip,suyun maddi ve manevi arındırıcı etkisini ilk kabul ettikleriyıllardan beri var. İlk çağlardan beri bütün inanç biçimlerinin suyu manevi arınma aracı olarak görmesi ve vaftiz,ganj nehrinin kutsal sayılan sularında yıkanma, abdest gibiibadetlerle birlikte vücudu arındırmak insanlar için önemli biryaşamsal döngü olagelmiştir. Banyo kültürü zamanla, antikyunan'ın stabia hamamlarından, eski Roma'nın şehirlere kurulanbalnea adlı küçük yıkanma odalarına, ortaçağ'ın tahtayıkanma teknelerinden, ibrik ve leğenlere, uzak doğusaunalarından, türk hamamlarına kadar yol almış ve atık susisteminin yerleşmesiyle de modern ev banyoları formunakavuşmuştur. Böylesine uzun bir dönüşümün ve önemli birihtiyacın sonucu olarak evlerde iyi dekore edilmiş ve modernbanyolara sahip olmak prestij unsuru olarak görülüyor.

Banyo dekorunun enönemli parçaları lavabo, tuvalet ve duş olsa da en göz dolduranve esas prestij sembolü olan şüphesiz ki hidromasajlı küvetlerdir. Bu yazımızı, görkemli banyoların hidromasajlı küvetlerine ayırıyoruz. Ortaçağ'ın tahta yıkanma teknelerinin, uzakdoğu'nun spakültürüyle harmanlanmış hali olan hidromasajlı küvetler sadece temizlenmeyi değil masaj ve kokulu mineralli sular ile rahatlamayı ve dinlenmeyide sağlıyor. Göz kamaştıran banyo dekorasyonları içinbirbirinden güzel hidromasajlı küvet modelleri bu yazımızda olacak.

Banyo dekorasyonunuzda aksesuar seçimi için de önerilere ihtiyaçduyarsanız “Banyolarınızı süsleyecek aksesuar setleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.