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Eşsiz banyo dekorasyonu için hidromasajlı küvetler

Homify Homify
Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller BanyoKüvet & Duşlar
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Banyo kültürü, insanlığın beden temizliğini ruhani bir temizlikle eşleştirip,suyun maddi ve manevi arındırıcı etkisini ilk kabul ettikleriyıllardan beri var. İlk çağlardan beri bütün inanç biçimlerinin suyu manevi arınma aracı olarak görmesi ve vaftiz,ganj nehrinin kutsal sayılan sularında yıkanma, abdest gibiibadetlerle birlikte vücudu arındırmak insanlar için önemli biryaşamsal döngü olagelmiştir. Banyo kültürü zamanla, antikyunan'ın stabia hamamlarından, eski Roma'nın şehirlere kurulanbalnea adlı küçük yıkanma odalarına, ortaçağ'ın tahtayıkanma teknelerinden, ibrik ve leğenlere, uzak doğusaunalarından, türk hamamlarına kadar yol almış ve atık susisteminin yerleşmesiyle de modern ev banyoları formunakavuşmuştur. Böylesine uzun bir dönüşümün ve önemli birihtiyacın sonucu olarak evlerde iyi dekore edilmiş ve modernbanyolara sahip olmak prestij unsuru olarak görülüyor.

Banyo dekorunun enönemli parçaları lavabo, tuvalet ve duş olsa da en göz dolduranve esas prestij sembolü olan şüphesiz ki hidromasajlı küvetlerdir. Bu yazımızı, görkemli banyoların hidromasajlı küvetlerine ayırıyoruz. Ortaçağ'ın tahta yıkanma teknelerinin, uzakdoğu'nun spakültürüyle harmanlanmış hali olan hidromasajlı küvetler sadece temizlenmeyi değil masaj ve kokulu mineralli sular ile rahatlamayı ve dinlenmeyide sağlıyor. Göz kamaştıran banyo dekorasyonları içinbirbirinden güzel hidromasajlı küvet modelleri bu yazımızda olacak.

Banyo dekorasyonunuzda aksesuar seçimi için de önerilere ihtiyaçduyarsanız “Banyolarınızı süsleyecek aksesuar setleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Siyahın zarafeti

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Sıra dışı ve ergonomik tasarımı ile dikkat çeken ve siyah rengi ile görenleri hayran bırakan bu küvet kullanıldığı her banyoyu mükemmel kılabilir. Minimal çizgilerin modern stilde can bulduğu butasarım, bedensel arınma döngünüzü, size keyif ve huzur verenbir ritüele dönüştürebilir. Açık renk ahşap zeminin, siyah,antrasit ve beyaz renklerle oluşturduğu başarılı renk dengesi vekullanılan aksesuarların yarattığı zen havası tasarımı eşsizkılan ögelerden.

Banyo dekoruna farklı bir bakış

DECOZONE BAYYURT Modern Banyo
BAYYURT

DECOZONE

BAYYURT
BAYYURT
BAYYURT

Klasik lavabo anlayışını bir kenara iten tasarımcı, işlenmemiş ahşap veya ham mermer görüntüsü veren taş banyo ürünleriyle son derecedikkat çeken bir dekor oluşturmuş. Monokromatik renk dengesininustaca kullanıldığı ve aksesuarlarıyla da göz dolduran dizaynınküveti ise hemen her dekora ilham verecek güzellikte. İzmir'debulunan Bayyurt Şirketler Grubu, imzası taşıyan tasarım duvar vezemininden aksesuarlarına kadar her detayı ile övgüyü hakediyor. Grubun diğer işlerine de bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Japon banyoları

GALDK-03, W.D.A W.D.A Asyatik Banyo
W.D.A

W.D.A
W.D.A
W.D.A

Asyatik stilin en güçlü uygulayıcıları olduklarından ve de sauna kültüründekiyerleri dolayısıyla bir Japon banyosu tanıtmadan geçemezdik.“İnsanlar temizlenmek için banyoya girerler, Japonlar banyoya girmek için temizlenirler” diye bir söz vardır, bu söz, banyo kültürüne verdikleri önemi anlatmaya yetiyor. Sauna ve spakültürünün çeşitli faydalı yağ ve bitki özütleri, güçlüesanslar, mineraller ve masaj ile sağladığı rahatlamayıjakuzilerde evinizde yaşayabiliyorsunuz. Bu japon banyosu, açıkortamı, bitkilendirmesi ve esanslı mum gibi aksesuarlarıyla spaortamı yakalamaya çok uygun. Sizin de banyo için planınız butarz bir rahatlama ise, lavabo ve duş alanlarının birbirinden başarılı bir şekilde ayrıldığı bu egzotik dekordan ilham alabilirsiniz.

Banyoda akdeniz esintileri

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Ferah ve dingin mekanların en belirgin özelliklerinin toplandığı akdeniz stili bu dekora da imzasını atmış. Ahşap çatısı ve demir arkakapısıyla banyo için ayrılmış oldukça geniş bir alan. Bu geniş alana yakışacak şekilde kullanılmış büyük kare hidromasajlı küvet gösterişini tamamlamış. Vurgu rengi olarak turuncununseçildiği mekanda, siyah beyaz retro yer kaplaması tercik edilmiş. Oldukça başarılı ve göz dolduran bir banyo dekoru yaratılmış.

Sıra dışı çizgiler

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller BanyoKüvet & Duşlar
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Hidromasajlı küvete gerek duymayan ve küvetle gayet mutlu olanlar için de son derecede koratif küvetler mevcut. Görseldeki küvet, tasarımıyla o kadar ilgi çekiyor ki banyonuzda onu bulundurduktan sonra jakuziniz olupolmaması aklınıza dahi gelmeyecektir. Siyah rengi, ince estetikyapısı, uygulandığı dekorun malzemesi ve diğer bütündetayları ile mükemmel bir tasarım.

Göz alıcı bir banyo

Banyo jakuzi Emrah Yasuk BanyoKüvet & Duşlar
Emrah Yasuk

Banyo jakuzi

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Hidromasajlı küvetlerin faydalarını saymaya başlamışken şunları da ekleyelim;yorgunluğu gideren, kasılma ve tutulmalara iyi gelen, endorfinsalgılanmasını sağlayarak stresi azaltan, esneklik kazandıran vevücudu sıkılaştıran hidromasajlı küvet seansları, balneoterapi gibi mineralve inhalasyon içeren kürleri de uygulamanıza olanak sağlar.Görselde oldukça geniş ve çok fazla basınç kanalı bulunan birjakuzi örneği bulunuyor. Evinizde yapacağınız en güzel spaseanslarınız için böyle bir hidromasajlı küvet ideal olacaktır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Yuvarlak hidromasajlı küvet

Residência Jardim do Sol - II, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura BanyoKüvet & Duşlar
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

Bütün günü çalışarak geçirdiniz eve döndünüz ve dinlenip kendinizi iyihissetmek için sıcak bir duşa ihtiyacınız var ama bunu yaparkenayakta daha fazla yorulmak istemiyorsunuz ayrıca masaj, güzelkokular ve ılık su size her şeyden daha çekici gelmeye başladıo halde bir jakuziye ihtiyacınız var. Hidromasajlı küvet kabaca, basınçlı sukanalları ile vücuda masaj yapan küvet sistemidir. Hidroterapigeleneğindeki gibi, basınçlı suyun vücuda teması ile dolaşımıhızlandırması, kasları gevşetip vücudu rahatlatması prensibinedayanır. Günümüzde hidromasajlı küvet, sauna gibi temizlik ve rahatlamaseanslarını doktorlar da tavsiye ediyorlar. En çok tercih edilen hidromasajlı küvet çeşitlerinden olan yuvarlak küvetler evinizde sauna keyfiyaşamanın oldukça kolay bir yolu. Üstelik popülerleşip kullanımı arttıkça, hemen her eve daha uygun fiyatlara uygulanır hale geliyor.

Farklı materyallerle alışılmışın dışına çıkan ürünler

Ahşap küvet homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

Ahşap küvet

homify
homify
homify

Banyo ekipmanları denince genelde aklımıza seramik, mermer gibi taş kökenli malzemeler gelir. Suya dayanıklılığı, sağlamlığı ve pürüzsüz işlenebilme özelliği düşünülünce haksız da sayılmayız. Ancak tasarımcıların yeni ve alışılmadık dekorlar yaratabilmek için kullanacakları malzeme çeşitliliğinde sınır yok. Hartama Orman Ürünleri imzası taşıyan bu ağaç küvet, güçlü natürel modeli, ahşap renkleri ve uygulandığı dekora uyumu ile övgüyü hak ediyor.

Ferahlatıcı bir dekor

Interni Svizzera #2, Studio Farina Zerozero - Foto & Video Studio Farina Zerozero - Foto & Video BanyoKüvet & Duşlar
Studio Farina Zerozero – Foto &amp; Video

Studio Farina Zerozero - Foto & Video
Studio Farina Zerozero – Foto &amp; Video
Studio Farina Zerozero - Foto & Video

Oldukça geniş bir banyoya sahipseniz elbette ki dekorasyonunu yaparken büyük birjakuzi kullanmayı tercih edersiniz. Çok fazla penceresi olan bubeyaz fonlu ferah dekor beyaz ve geniş jakuzisi ile dikkat çekiyor. hidromasajlı küvetlerin kenarlarında minderlerin kullanılmış olması onudiğerlerinden ayıran bir özellik. Kullanırken mutlaka rahatlığını hissedeceksiniz.

Bakır küvet ve klasik mobilyalarla tarihi bir dekor

William Holland Copper Baths, William Holland William Holland BanyoKüvet & Duşlar
William Holland

William Holland Copper Baths

William Holland
William Holland
William Holland

Farklı bir çağa aitmiş gibi duran bu görkemli dekor, evinde barok, elegan, kalsikve hatta gotik ögeler bulundurmayı sevenler için ideal bir banyodekoru olabilir. Kullanılan bakır kaplama küvet ve musluklarından duvar işlemelerine kadar her detayına klasik bir dokunuşun yapıldığı dekor birlikte mükemmel bir uyum oluşturuyor. Ayrıca ahşap aksesuar ve mobilyanın da bu dekora ne kadar yakıştığını söylemeye lüzum yok gibi.

Dikdörtgen hidromasajlı küvet

신규 제품 업데이트, K-BATH K-BATH BanyoKüvet & Duşlar
K-BATH

K-BATH
K-BATH
K-BATH

Diğerlerine göre daha mütevazı bir görünümü olan ve standart model olaraközellikle tek kişilik evler için uygulanan bu model son derece şıkolmasının yanı sıra oldukça kullanışlı da. Küçük banyolarabile uygulanabilen yapısı ile bu keyfi her evde yaşatabilir. Ahşap ve beyazın sleek yüzeyleri ile yarattıkları ahenk ilhamverici.

2015 ev dekorasyonu trendleri
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