Evinizi güzelleştirmek için 6 ipucu

İster müstakil bir evde ya da villada, isterseniz bir apartman dairesinde yaşıyor olun, evinizin giriş kısmı, siz farkında olmasanız da evinizin en önemli bölümleri arasında yer alır. Çünkü sizin ve misafirlerinizin evinize adım atacağı bu bölüm, içeriye dair fikirlerinizi ve ruh halinizi şekillendirir. Eski ayakkabıların etrafa yayıldığı, sulanmamaktan kurumuş bitkilerin boş saksılarının merdivenlere dizildiği ve ne zaman alındığını sizin bile unuttuğunuz eski bir paspasın ilk adımınızı attığınız yer olduğu bir giriş bölümü, içerisi ne kadar güzel olursa olsun ne sizi ne de misafirlerinizi memnun etmeyecek, neşenizi kaçıracaktır. Bu yüzden evinizin hem içinde hem de dışında kalan giriş bölümüne özen gösterin. Bu alanları mutlaka derli toplu tutun. Mümkünse canlı bitkiler bulundurmaya ve bunlara iyi bakmaya çalışın. Ayakkabı dolabı ve askı gibi pratik mobilyaların yıpranmış ve kaderine terk edilmemiş olmasına özen gösterin. Hatta mümkünse basit bir bank ya da bir iki iskemle ile burada soluk alınacak bir alan yaratın. Kapınıza gelen postacı ya da kargocuya bir bardak su ikram edebileceğiniz bu bölüm, evinizde tahmininizden daha büyük bir değişiklik yaratacaktır.