Evinizi güzelleştirmek için 6 ipucu

Evinizin mevcut halinden memnun değil misiniz? Baştan aşağı yeni bir dekorasyon yapacak ya da yaptıracak zamanınız ve bütçeniz yok mu? Nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? O zaman bu derlememiz tam size göre. Çok büyük bir bütçe ayırmadan ve değerli zamanınızdan uzun haftaları veya ayları sarf etmeden de evinizde dikkat çekici değişiklikler yapabilirsiniz. Pek çok konuda olduğu gibi ev dekorasyonunda da detaylar son derece önemlidir ve detaylardaki küçük sandığınız değişiklikler büyük farklar yaratabilir. İşin sırrı her şeyi gözünüzde büyütmekten ve evinizi mevcut haliyle kabul etmek zorunda olduğunuz düşüncesinden vazgeçmek ve adım atmakta.
İster müstakil bir evde ya da villada, isterseniz bir apartman dairesinde yaşıyor olun, evinizin giriş kısmı, siz farkında olmasanız da evinizin en önemli bölümleri arasında yer alır. Çünkü sizin ve misafirlerinizin evinize adım atacağı bu bölüm, içeriye dair fikirlerinizi ve ruh halinizi şekillendirir. Eski ayakkabıların etrafa yayıldığı, sulanmamaktan kurumuş bitkilerin boş saksılarının merdivenlere dizildiği ve ne zaman alındığını sizin bile unuttuğunuz eski bir paspasın ilk adımınızı attığınız yer olduğu bir giriş bölümü, içerisi ne kadar güzel olursa olsun ne sizi ne de misafirlerinizi memnun etmeyecek, neşenizi kaçıracaktır. Bu yüzden evinizin hem içinde hem de dışında kalan giriş bölümüne özen gösterin. Bu alanları mutlaka derli toplu tutun. Mümkünse canlı bitkiler bulundurmaya ve bunlara iyi bakmaya çalışın. Ayakkabı dolabı ve askı gibi pratik mobilyaların yıpranmış ve kaderine terk edilmemiş olmasına özen gösterin. Hatta mümkünse basit bir bank ya da bir iki iskemle ile burada soluk alınacak bir alan yaratın. Kapınıza gelen postacı ya da kargocuya bir bardak su ikram edebileceğiniz bu bölüm, evinizde tahmininizden daha büyük bir değişiklik yaratacaktır.
Duvar boyası evinizde en kolay ve en düşük maliyetle değiştirebileceğiniz dekorasyon unsurlarından biridir. Duvar renklerinizi birkaç yılda bir değiştirmek, değiştirmiyorsanız bile taze bir kat boyayla evinizi gençleştirmek her zaman için iyi bir fikirdir. Yıllar içinde yıpranan duvarlarınız, özellikle tavanla birleşen noktalardaki kirlilik gözünüzden kaçabilir. Daha doğrusu gözünüzden kaçtığını sanırsınız. Ama yeni ve temiz bir boyadan sonra neyin değiştiğini çok daha iyi anlayacaksınız.
Bir eve karakterini veren esas unsurlardan biri de aksesuarlardır. Mobilyalarımızı nasıl zevkimizi göre seçiyor, evimizi kendi tarzımıza göre dekore ediyorsak, bize dair en çok ipucu verecek şeylerin aksesuarlar olduğunu da unutmamalıyız. Üstelik bu aksesuarlar doğru kullanıldıklarında evimizin ruh halini çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklardır.
Mutfaklar gıda, su, atık su gibi pek çok organik maddeyle muhatap olduklarından hızlı eskimeye müsait alanlardır. Özellikle mutfak dolapları ve tezgâhlar belli süre sonra eskiyeceklerdir. Mutfağınızda belli düzeyde bir tadilat yapmak sandığınız kadar zor değil. Değiştirmeniz gereken unsurları belirleyin ve bir bütçe çıkarmaya çalışın. Hemen değilse bile bir yıl sonrasında yapacağınız değişiklik için şimdiden hazırlanırsanız zamanı geldiğinde çok rahat edersiniz.
Evimizde doğru ve sürekli bir havalandırma yapmak, yaşam kalitemiz açısından büyük önem arz eder. Bu yüzden pencerelerinizi sık sık açarak hava dolaşımını sağlamalısınız. Canlı bitkiler de evinizin havasına olumlu katkı yapacaklardır. Ayırabileceğiniz zamana göre bakımı daha kolay ya da daha zor olan bitkiler arasından seçim yapabilirsiniz.
Banyolar da nemden ve ısıdan ötürü hızlı yıpranan ve oldukça zor temizlenen alanlardır. Özellikle zemin ve duvar fayansları belli süre sonra temizlenmeye ciddi direnç göstermeye başlarlar. Fayanslara alternatif olarak mermer gibi doğal taşları kullanabileceğiniz bir banyo tadilatı bütçeniz dahilindeyse, böyle bir değişiklik evinize çok büyük bir katkı sağlayabilir. Üstelik lüks bir banyo evinizin değerini de arttıracaktır.