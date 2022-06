Parlaklığıyla göz kamaştıran bir ev

Villa tipi evler, ister en küçüğü, isterse en büyüğü, en heybetlisi olsun, mimari açıdan doğallığında bir cazibe taşırlar. Villalar her şeyden önce kendinize ait müstakil bir yaşam ve hayat kalitenizin misliyle artması anlamına gelir. Sırf bu yüzden bile pek çoğumuzun hayalinde hayatımızın bir yerinde villada yaşama şansını elde etmek yatar. Ancak bu her hali güzel olan ev tipinin bazen öyle yorumlarıyla karşılaşıyoruz ki, gerçekten de hayran kalmamak elden gelmiyor. Bu yazının konusu da işte tam bu hayranlık uyandıran villalardan bir tanesi. Yemyeşil bir bahçe içinde bembeyaz bir yıldız gibi parlayan, her köşesiyle ayrı ayrı beğeniyi ve takdiri hak eden bu villaya gelin biraz daha yakından bakalım hep birlikte.