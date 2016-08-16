Parlaklığıyla göz kamaştıran bir ev

Villa tipi evler, ister en küçüğü, isterse en büyüğü, en heybetlisi olsun, mimari açıdan doğallığında bir cazibe taşırlar. Villalar her şeyden önce kendinize ait müstakil bir yaşam ve hayat kalitenizin misliyle artması anlamına gelir. Sırf bu yüzden bile pek çoğumuzun hayalinde hayatımızın bir yerinde villada yaşama şansını elde etmek yatar. Ancak bu her hali güzel olan ev tipinin bazen öyle yorumlarıyla karşılaşıyoruz ki, gerçekten de hayran kalmamak elden gelmiyor. Bu yazının konusu da işte tam bu hayranlık uyandıran villalardan bir tanesi. Yemyeşil bir bahçe içinde bembeyaz bir yıldız gibi parlayan, her köşesiyle ayrı ayrı beğeniyi ve takdiri hak eden bu villaya gelin biraz daha yakından bakalım hep birlikte.
Villanın ana gövdesi ve çatısı gibi temel elemanlarından klasik bir çizgi hakim. Buna karşın özellikle son derece geniş pencerelerde karakterize olan modern bir yaklaşımın da villanın tasarım çizgisine sirayet ettiğini söylemek yanlış olmaz. Karşıt ve çelişkili görünen bu iki yaklaşımı birlikte yoğuran ve ortaya nefis bir sonuç çıkaran mimar övgüyü hak ediyor.
Klasik ve modernin bütünleşmesi iç mekânlarda da devam ediyor. Üst kat merdivenlerinde son derece kaliteli bir rüstik ahşap kullanıldığını görüyoruz. Ancak trabzanlarda yalnızca cam kullanılmış. İlginç ve sıra dışı bir kontrast, ama sonuç mükemmel.
Parlak renkler, parlak zeminler, parlak aksesuarlar… Bu evin parlaklıktan fazlasıyla nasibini aldığını söylemek yanlış olmaz. Ancak beyaz ve kırmızı ağırlıklı bir renk paletinin kullanıldığı bu villaya parlaklığın yakıştığını ve başarılı bir tasarım unsuru olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.
Son derece modern ve kompakt bir tasarıma sahip olan mutfakta hakim olan renk kırmızı. Bunun yanında zeminlerde beyaz ve geniş mutfak tezgâhında siyah kullanılmış. Oldukça akıcı bir tasarıma sahip olan mutfakta, dolap kulplarının gizli olması da tasarıma olumlu anlamda yansıyor.
Mutfağa komşu olan yemek odasında mutfağa kıyasla daha klasik bir tasarım çizgisi kullanıldığını görüyoruz. Yemek odasının en dikkat çekici özelliği ise hemen yanında bulunan geniş pencere sayesinde harika bir manzaraya ve gün ışığına sahip olması.
Villanın üst katında alt kata kıyasla daha modern bir tasarım yaklaşımının ağırlıkta olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hatta bu durum renk tercihlerine bile yansımış. Üst katta ağırlık olarak kullanılan renk siyah.
Her evin olduğu gibi bu şık villanın da tarzında belirleyici unsurlardan biri de hepsi birbirinden güzel olan çok çeşitli aksesuarları. Evinize tarzınızı yansıtmak için en garantili ve en kestirme yol olan aksesuar kullanımı, her evin ihtiyacıdır ve mekânları dört duvar olmaktan çıkarıp gerçek hale getirmeye yardımcı olur.
Akşam karanlığı çökmeye başladığı sırada villa bütün ihtişamı ve görkemiyle parıldamaya başlıyor. Geniş pencereler sayesinde iç mekân aydınlatmaları bahçeye kadar uzanan geniş bir alanı da aydınlatmayı başarıyor. Bu aynı zamanda gece karanlığında gerdanlık gibi güzel ve iddialı bir görüntü oluşmasını sağlıyor.
Villanın geneline hakim olan bu açıdan baktığımız zaman, iddialı bir mimari ve hiç şüphesiz kaliteli bir hayat vaat eden şık bir ev görüyoruz. Eksiksiz donanımıyla olduğu kadar iç ve dış mekândaki tasarım estetiği, dekorasyonu, aksesuarları ve tarzıyla da göz zevki yaşatan bu villa, gerçek anlamda istisnasız herkesin içinde ömrünü geçirmek isteyeceği kadar güzel.