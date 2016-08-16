현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Parlaklığıyla göz kamaştıran bir ev

Homify TR Homify TR
RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Mutfak İşlenmiş Ahşap Beyaz
Loading admin actions …

Villa tipi evler, ister en küçüğü, isterse en büyüğü, en heybetlisi olsun, mimari açıdan doğallığında bir cazibe taşırlar. Villalar her şeyden önce kendinize ait müstakil bir yaşam ve hayat kalitenizin misliyle artması anlamına gelir. Sırf bu yüzden bile pek çoğumuzun hayalinde hayatımızın bir yerinde villada yaşama şansını elde etmek yatar. Ancak bu her hali güzel olan ev tipinin bazen öyle yorumlarıyla karşılaşıyoruz ki, gerçekten de hayran kalmamak elden gelmiyor. Bu yazının konusu da işte tam bu hayranlık uyandıran villalardan bir tanesi. Yemyeşil bir bahçe içinde bembeyaz bir yıldız gibi parlayan, her köşesiyle ayrı ayrı beğeniyi ve takdiri hak eden bu villaya gelin biraz daha yakından bakalım hep birlikte. 

Geleneksel ve moderni harmanlayan bir tarz

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Evler Tuğla Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Villanın ana gövdesi ve çatısı gibi temel elemanlarından klasik bir çizgi hakim. Buna karşın özellikle son derece geniş pencerelerde karakterize olan modern bir yaklaşımın da villanın tasarım çizgisine sirayet ettiğini söylemek yanlış olmaz. Karşıt ve çelişkili görünen bu iki yaklaşımı birlikte yoğuran ve ortaya nefis bir sonuç çıkaran mimar övgüyü hak ediyor.

Cam ve ahşap uyumu

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Koridor, Hol & Merdivenler Tuğla Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Klasik ve modernin bütünleşmesi iç mekânlarda da devam ediyor. Üst kat merdivenlerinde son derece kaliteli bir rüstik ahşap kullanıldığını görüyoruz. Ancak trabzanlarda yalnızca cam kullanılmış. İlginç ve sıra dışı bir kontrast, ama sonuç mükemmel.

Parlak zeminler

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Oturma Odası İşlenmiş Ahşap Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Parlak renkler, parlak zeminler, parlak aksesuarlar… Bu evin parlaklıktan fazlasıyla nasibini aldığını söylemek yanlış olmaz. Ancak beyaz ve kırmızı ağırlıklı bir renk paletinin kullanıldığı bu villaya parlaklığın yakıştığını ve başarılı bir tasarım unsuru olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.

Modern bir mutfak

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Mutfak İşlenmiş Ahşap Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Son derece modern ve kompakt bir tasarıma sahip olan mutfakta hakim olan renk kırmızı. Bunun yanında zeminlerde beyaz ve geniş mutfak tezgâhında siyah kullanılmış. Oldukça akıcı bir tasarıma sahip olan mutfakta, dolap kulplarının gizli olması da tasarıma olumlu anlamda yansıyor. 

Yemek odasında gün ışığı

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Yemek Odası İşlenmiş Ahşap Kırmızı
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Mutfağa komşu olan yemek odasında mutfağa kıyasla daha klasik bir tasarım çizgisi kullanıldığını görüyoruz. Yemek odasının en dikkat çekici özelliği ise hemen yanında bulunan geniş pencere sayesinde harika bir manzaraya ve gün ışığına sahip olması.

Üst katta siyah hakimiyeti

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Minimalist Çalışma Odası İşlenmiş Ahşap Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Villanın üst katında alt kata kıyasla daha modern bir tasarım yaklaşımının ağırlıkta olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hatta bu durum renk tercihlerine bile yansımış. Üst katta ağırlık olarak kullanılan renk siyah.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Şık aksesuarlar

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Her evin olduğu gibi bu şık villanın da tarzında belirleyici unsurlardan biri de hepsi birbirinden güzel olan çok çeşitli aksesuarları. Evinize tarzınızı yansıtmak için en garantili ve en kestirme yol olan aksesuar kullanımı, her evin ihtiyacıdır ve mekânları dört duvar olmaktan çıkarıp gerçek hale getirmeye yardımcı olur. 

Hava kararırken

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Evler Demir/Çelik Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Akşam karanlığı çökmeye başladığı sırada villa bütün ihtişamı ve görkemiyle parıldamaya başlıyor. Geniş pencereler sayesinde iç mekân aydınlatmaları bahçeye kadar uzanan geniş bir alanı da aydınlatmayı başarıyor. Bu aynı zamanda gece karanlığında gerdanlık gibi güzel ve iddialı bir görüntü oluşmasını sağlıyor.

İddialı bir mimari, kaliteli bir yaşam alanı

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Evler Tuğla Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Villanın geneline hakim olan bu açıdan baktığımız zaman, iddialı bir mimari ve hiç şüphesiz kaliteli bir hayat vaat eden şık bir ev görüyoruz. Eksiksiz donanımıyla olduğu kadar iç ve dış mekândaki tasarım estetiği, dekorasyonu, aksesuarları ve tarzıyla da göz zevki yaşatan bu villa, gerçek anlamda istisnasız herkesin içinde ömrünü geçirmek isteyeceği kadar güzel.

Muhteşem bir manzaraya sahip, tepedeki rustik ev
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler