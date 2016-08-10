Banalden biriciğe, başarılı bir dönüşüm

Ana banyoda ise başrolde mavi renk var. Banyoya çok yakışan koyu mavi ton beyaz renk ile birlikte kullanılmış. Modern, sade ve keskin hatlara sahip armatür ile evin tüm dekorasyonuna uyan sade ve şık bir atmosfer oluşturulmuş.

Daha fazla küçük banyo dekorasyonu için ’Küçük banyoların dekorasyonu için 6 parlak fikir’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.