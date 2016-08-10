Banalden biriciğe, başarılı bir dönüşüm

homify Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konuğu yalnızca 59 metrekarelik bir alana sahip ufak bir daire. Salon, mutfak, iki adet yatak odası ve iki adet de banyoy sahip olan bu ufak daire, yapılan özenli tadilat ve dekorasyon çalışması sayesinde hem son derece şık hem de tüm ihtiyaçları karşılayan konforlu bir eve dönüştürülmüş. Eski sevimsiz halinden eser kalmayan bu eve minimalist bir dekorasyon uygulanmış, böylece mekan ferah bir görünüme kabuşmuş. Tadilattan önceki halini ve sonraki hallerini derlediğimiz bu yazımız küçük bir daireye sahip olan ya da küçük bir daire satın almayı planlıyan okuyucularımız için ilham kaynağı olabilir. Yalnızca tadilat çalışmasıyla değil, kusursuz dekorasyonu ile de oldukça etkileyici olan bu daireyi gelin daha yakından gezmeye başlayalım.
Sarıya kaçan bej duvarlar ile çevrili sevimsiz bir oda görüyoruz. Zemin komple halıfleks ile kaplı. Renk seçimleri boğucu ve hatta banal, üstelik eskiyip kirlendikleri için daha da kötü görünüyorlar. Kanımca, halıfleks tüm dünyada yasaklanması gereken berbat bir zemin kaplama türü, tıpkı şampanya rengi duvar rengi gibi…
Konutta yapılan en göz alıcı değişiklik zeminler. Çoğunuzun zaten bildiği üzere, bazı evlere halıfleks kaplanmasının nedeni, malzemenin direkt beton zemin üzerine döşenmesi ve böylece zemin kaplaması maliyetini en az harcama ile çözülmesidir. Oysa eve yapılacak dekorasyon ile de uyum sağlayacak şekilde zemin brüt beton halinde bırakılsa, sonuç çok daha şık ve sofistike olacaktır; tıpkı bu örnekte olduğu üzere. Konutun tüm halıfleks zemin kaplaması kaldırılmış altından çıkan zemin zımparalanıp epoksi ile cilalanarak ortaya minimalist dekorasyona çok yakışan brüt beton zemin çıkarılmış.
Dairenin 59 metrekare gibi yfak bir alana sahip olması mimarımızın mutfağa küçücük bir alan ayırmasına neden olmamış. Ufak boyutlu konutlarda en sık yapılan hata yerleşimin makul, mantıklı bir biçimde ayrılmaması. Bu durumdan en çok etkilenen mekanlar ise genelde mutfaklar ve banyolar. Evleri çok büyük olmasa bile, hiçkimse küçücük, boğucu mutfaklara mahkum olmamalı. Günün ne kadar uzun saatlerini mutfakta geçirdiğimiz varsayılırsa, bu alanı küçük bırakmanın saçmalığı ortaya çıkacaktır. Ayrıca, küçük konutlarda yaşam alanını açık planlı yapmak, yani oturma odasını, mutfağı ve yemek odasını tek bir alanda toplamak her zaman için iyi sonuç verir.
Yatak odası için seçilen renk akıllıca: Beyaz! Küçük boyutuna rağmen her şeyiyle bembeyaz olması mekanın boğucu olmasını engellemiş. Duvardan duvara, tabandan tavana olan gömme dolaplar da duvarlarla bir görünecek şekilde beyaz seçilmiş ve farklı renkte kulp dahi kullanılmamış. Bu da dolapların mekanı küçültmesini görsel düzeyde engellemiş. İki adet rengarenk eş tablo ile de mekana renk katılmış. Bu açıdan baktığımızda en-suite banyoyu da nety bir biçimde görebiliyoruz.
Ana banyoda ise başrolde mavi renk var. Banyoya çok yakışan koyu mavi ton beyaz renk ile birlikte kullanılmış. Modern, sade ve keskin hatlara sahip armatür ile evin tüm dekorasyonuna uyan sade ve şık bir atmosfer oluşturulmuş.
Daha fazla küçük banyo dekorasyonu için ’Küçük banyoların dekorasyonu için 6 parlak fikir’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.