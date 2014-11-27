Unutulmaz bir kış tatili için 4 otel

Dünyanın şekli gereği, mevsimler her yerde aynı anda yaşanmıyor. Dolayısıyla kış aylarında yapacağınız tatilin illa ki bir kayak merkezinde olması gerekmiyor. Kar tatili aramıyorsanız Meksika, sizin için ideal bir seçim olacaktır. Holbox adası, vaat ettiği konfor, hareketli partileri ve uçsuz bucaksız kumsalıyla aradığınız yer olacaktır. Yıllık sıcaklık ortalaması 27 derece olan adada, flamingoları, köpekbalıklarını, kaplumbağaları ve yunusları doğal yaşam alanlarında gözlemleme şansınız da var.