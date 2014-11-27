Unutulmaz bir kış tatili için 4 otel

Kışın tatil yapmak istiyor ancak nereye gideceğinize karar veremiyor musunuz? Öyleyse bu çalışmamız size fikir verecektir. Dünyanın 4 farklı noktasından rüya gibi bir tatil geçirebileceğiniz 4 farklı oteli sizler için inceledik. Bu 4 oteli birbirinden mümkün olduğunca ayrı tarzlarda seçmeye çalıştık. Lüksten, alternatife, egzotikten, kültürele uzanan bu yelpazede seçim yapmak size kalmış!
Kış tatiline büyük bir bütçe ayıran ve lüks bir otelde tatilini geçirmek isteyenler için İsviçre'deki Hotel Villa Honegg uygun bir seçim olacaktır. Gölün hemen yanında yer alan 5 yıldızlı otel, muhteşem konforunun yanı sıra çarpıcı bir dağ manzarası da vaat ediyor. Fotoğrafta, otelin alamet-i fârikası olan sonsuzluğa uzanıyormuş gibi gözüken havuzu görüyoruz. Bu havuz, muhteşem Alp manzarasına karşı kış aylarında da kullanılabiliyor.
23 özel odası ve suiti bulunan otelde spa salonu, spor salonu, sinema ve Gault Millau rehberinde övgüyle bahsedilen harika bir restoran bulunuyor. Burada krallara layık bir tatil geçireceğinize şüphe yok.
Dünyanın şekli gereği, mevsimler her yerde aynı anda yaşanmıyor. Dolayısıyla kış aylarında yapacağınız tatilin illa ki bir kayak merkezinde olması gerekmiyor. Kar tatili aramıyorsanız Meksika, sizin için ideal bir seçim olacaktır. Holbox adası, vaat ettiği konfor, hareketli partileri ve uçsuz bucaksız kumsalıyla aradığınız yer olacaktır. Yıllık sıcaklık ortalaması 27 derece olan adada, flamingoları, köpekbalıklarını, kaplumbağaları ve yunusları doğal yaşam alanlarında gözlemleme şansınız da var.
Hotel Holbox Dream de bu adanın tam ortasında kurulmuş, Karayip tarzını baştan ayağa yansıtan bir otel. İç ısıtan renkleri ve Meksika'ya özgü detaylarıyla rahat etmeniz için her şeyin olduğu bir yer. Tropikal bahçelerin ortasında yer alan otelde, hidromasajlı küvetli iki yüzme havuzu da bulunuyor.
İskoçya, tatilini kalabalık yerlerden uzakta, yeni yerler keşfederek geçirmek isteyenler için ideal bir kış tatili mekanı olabilir. El değmemiş doğasıyla insanı içine çeken taşrasında kendinizi bulma imkanınız var. Fotoğrafta gördüğümüz Inn at John O'Groats, insana huzur veren kırların ortasında konfor dolu bir tatil yapma fırsatı sunuyor. Tarihi bir binanın restore edilmesiyle yapılan otelin bir bölümü gökkuşağı gibi boyanarak modern, sevimli ve neşe veren bir görüntü elde edilmiş.
Odalarda da geleneksel eşyalarla modern tasarım çizgisi ustaca harmanlanmış. Her odanın farklı biçimde dekore edildiği otelde, en kaliteli malzemeler kullanılmış.
Son otel önerimiz şehir gezginlerine hitap ediyor. Kış ayları, Roma gibi güney Avrupa'nın turistik kentlerini ziyaret etmek için ideal olabilir. Bu mevsimde, kalabalıktan uzakta, kültürel ve huzur dolu bir tatil yapma imkanınız var. Tanıtacağımız otel de Roma'nın kalbinde, İspanyol Merdivenleri'nin hemen yanında yer alıyor. Görülecek yerlere birkaç adım uzaklıktaki bu otel, şehirdeki en iyi restoranlara, mağazalara ve butiklere de çok yakın.
Burası, 36 farklı odasıyla her zevke hitap edecek, kaliteli, modern sanat eserleriyle dolu bir otel. Spa bölümünde spor salonu, sauna ve buhar banyosu da bulunuyor. Her türlü lüksün düşünüldüğü, Roma'yı keşfetmek isteyenlere eşsiz bir konfor sunan bu otelde kalmanın eşsiz bir deneyim olacağına şüphe yok.