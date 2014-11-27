현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Unutulmaz bir kış tatili için 4 otel

Homify TR Homify TR
Art Hotel, laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti Eklektik Okullar
Loading admin actions …

Kışın tatil yapmak istiyor ancak nereye gideceğinize karar veremiyor musunuz? Öyleyse bu çalışmamız size fikir verecektir. Dünyanın 4 farklı noktasından rüya gibi bir tatil geçirebileceğiniz 4 farklı oteli sizler için inceledik. Bu 4 oteli birbirinden mümkün olduğunca ayrı tarzlarda seçmeye çalıştık. Lüksten, alternatife, egzotikten, kültürele uzanan bu yelpazede seçim yapmak size kalmış!

Lüks içinde

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri Oteller
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

Kış tatiline büyük bir bütçe ayıran ve lüks bir otelde tatilini geçirmek isteyenler için İsviçre'deki Hotel Villa Honegg uygun bir seçim olacaktır. Gölün hemen yanında yer alan 5 yıldızlı otel, muhteşem konforunun yanı sıra çarpıcı bir dağ manzarası da vaat ediyor. Fotoğrafta, otelin alamet-i fârikası olan sonsuzluğa uzanıyormuş gibi gözüken havuzu görüyoruz. Bu havuz, muhteşem Alp manzarasına karşı kış aylarında da kullanılabiliyor.

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles İskandinav Oto Galerileri Oteller
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

23 özel odası ve suiti bulunan otelde spa salonu, spor salonu, sinema ve Gault Millau rehberinde övgüyle bahsedilen harika bir restoran bulunuyor. Burada krallara layık bir tatil geçireceğinize şüphe yok.

Egzotik

Hotel Holbox Dreams , sandro bortot arquitecto sandro bortot arquitecto Ticari alanlar Oteller
sandro bortot arquitecto

sandro bortot arquitecto
sandro bortot arquitecto
sandro bortot arquitecto

Dünyanın şekli gereği, mevsimler her yerde aynı anda yaşanmıyor. Dolayısıyla kış aylarında yapacağınız tatilin illa ki bir kayak merkezinde olması gerekmiyor. Kar tatili aramıyorsanız Meksika, sizin için ideal bir seçim olacaktır. Holbox adası, vaat ettiği konfor, hareketli partileri ve uçsuz bucaksız kumsalıyla aradığınız yer olacaktır. Yıllık sıcaklık ortalaması 27 derece olan adada, flamingoları, köpekbalıklarını, kaplumbağaları ve yunusları doğal yaşam alanlarında gözlemleme şansınız da var.

Hotel Holbox Dreams , sandro bortot arquitecto sandro bortot arquitecto Ticari alanlar Oteller
sandro bortot arquitecto

sandro bortot arquitecto
sandro bortot arquitecto
sandro bortot arquitecto

Hotel Holbox Dream de bu adanın tam ortasında kurulmuş, Karayip tarzını baştan ayağa yansıtan bir otel. İç ısıtan renkleri ve Meksika'ya özgü detaylarıyla rahat etmeniz için her şeyin olduğu bir yer. Tropikal bahçelerin ortasında yer alan otelde, hidromasajlı küvetli iki yüzme havuzu da bulunuyor.

Alternatif

The Inn at John O'Groats, GLM GLM
GLM

The Inn at John O'Groats

GLM
GLM
GLM

İskoçya, tatilini kalabalık yerlerden uzakta, yeni yerler keşfederek geçirmek isteyenler için ideal bir kış tatili mekanı olabilir. El değmemiş doğasıyla insanı içine çeken taşrasında kendinizi bulma imkanınız var. Fotoğrafta gördüğümüz Inn at John O'Groats, insana huzur veren kırların ortasında konfor dolu bir tatil yapma fırsatı sunuyor. Tarihi bir binanın restore edilmesiyle yapılan otelin bir bölümü gökkuşağı gibi boyanarak modern, sevimli ve neşe veren bir görüntü elde edilmiş.

The Inn at John O'Groats, GLM GLM
GLM

The Inn at John O'Groats

GLM
GLM
GLM

Odalarda da geleneksel eşyalarla modern tasarım çizgisi ustaca harmanlanmış. Her odanın farklı biçimde dekore edildiği otelde, en kaliteli malzemeler kullanılmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Kültürel

Art Hotel, laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti Eklektik Okullar Oteller
laboratorio di architettura – gianfranco mangiarotti

laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti
laboratorio di architettura – gianfranco mangiarotti
laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti

Son otel önerimiz şehir gezginlerine hitap ediyor. Kış ayları, Roma gibi güney Avrupa'nın turistik kentlerini ziyaret etmek için ideal olabilir. Bu mevsimde, kalabalıktan uzakta, kültürel ve huzur dolu bir tatil yapma imkanınız var. Tanıtacağımız otel de Roma'nın kalbinde, İspanyol Merdivenleri'nin hemen yanında yer alıyor. Görülecek yerlere birkaç adım uzaklıktaki bu otel, şehirdeki en iyi restoranlara, mağazalara ve butiklere de çok yakın.

Art Hotel, laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti Eklektik Okullar Oteller
laboratorio di architettura – gianfranco mangiarotti

laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti
laboratorio di architettura – gianfranco mangiarotti
laboratorio di architettura - gianfranco mangiarotti

Burası, 36 farklı odasıyla her zevke hitap edecek, kaliteli, modern sanat eserleriyle dolu bir otel. Spa bölümünde spor salonu, sauna ve buhar banyosu da bulunuyor. Her türlü lüksün düşünüldüğü, Roma'yı keşfetmek isteyenlere eşsiz bir konfor sunan bu otelde kalmanın eşsiz bir deneyim olacağına şüphe yok.

Brezilya'da bir evden çarpıcı dekorasyon örnekleri
Kış tatili konusunda karar veremeyen ya da hayallere dalmak isteyenler için 4 farklı otel alternatifi. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler