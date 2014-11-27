Güvenlik şart! HEINDL marka kasalar

HEINDL marka kasaları piyasadaki benzerlerinden ayıran en önemli faktör, kasaların givde ve kapısında kullanılan ve patenti firmaya ait olan özel bir dolgu maddesi. Bu da şirketin ürettiği kasaları VDS Güvenlik Kriterlerine göre en güvenli kasalar haline getiriyor. Bu özel malzemenin bir başka avantajı da benzerlerine oranla fazlasıyla hafif olmasına rağmen mekanik ya da termik aletlerle kırma ve patlatma girişimlerine karşı yüksek dayanıklılık sunması. Her bir kasa yere fırlatmalara karşı da güvenlik sertifikasına sahip ve ilave olarak kasalara bir alarm sistemi takmak da mümkün oluyor.

Bu fotoğrafta gördüğünüz Tresor DEFENDERE modeli, EURONORM 1143-1'e göre VDS I güvenlik standardına sahip ve farklı renk, boya ve teçhizatlarla da satın alınabiliyor.