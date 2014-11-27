Güvenlik şart! HEINDL marka kasalar

Evinizde değerli bir saat koleksiyonu, ilgi çekici mücevherler ya da çok önemli belgeler yahut hatıralar varsa; yeni ev düzerken listeye sokmanız gereken en önemli mobilya parçalarından biri de sağlam bir kasadır. Elbette hırsızlara karşı güvenlik amacıyla alarm taktırmaktan tutun da kamera sistemine kadar başka önlemler de alabilirsiniz ama bunların da aşılma ihtimalini düşünerek, geceleri rahat uyumanızı sağlayacak bir kasa yine de gerekli olabilir. homify platformunun sayısız uzmanı arasında bulunan Alman şirketi HEINDL GmbH tam da böyle, aşırı güvenli kasalar üreten bir şirket. Yılların tecrübesiyle bu işe girmiş olan Thomas Heindl, uluslararası şirketlerden tutun da kraliyet ailelerine kadar dünyanın dört bir yanında danışmanlık hizmeti de vererek deneyimlerini paylaşıyor. HEINDL marka kasalar Almanya ve İsviçre'de geliştirilip üretiliyorlar. Her bir modelin en yüksek güvenlik ve yangına karşı koruma standartlarına uygun olduğundan emin olunuyor.
HEINDL marka kasaları piyasadaki benzerlerinden ayıran en önemli faktör, kasaların givde ve kapısında kullanılan ve patenti firmaya ait olan özel bir dolgu maddesi. Bu da şirketin ürettiği kasaları VDS Güvenlik Kriterlerine göre en güvenli kasalar haline getiriyor. Bu özel malzemenin bir başka avantajı da benzerlerine oranla fazlasıyla hafif olmasına rağmen mekanik ya da termik aletlerle kırma ve patlatma girişimlerine karşı yüksek dayanıklılık sunması. Her bir kasa yere fırlatmalara karşı da güvenlik sertifikasına sahip ve ilave olarak kasalara bir alarm sistemi takmak da mümkün oluyor.
Bu fotoğrafta gördüğünüz Tresor DEFENDERE modeli, EURONORM 1143-1'e göre VDS I güvenlik standardına sahip ve farklı renk, boya ve teçhizatlarla da satın alınabiliyor.
HEINDL marka kasalar özel ve patentli dolu malzemeleri sayesinde 120 dakika boyuna 2750° C'ye kadar yüksek ateşe karşı da dört taraftan tam koruma sağlıyor. Ayrıca ateşe karşı koruma amaçlı yalıtım contaları sayesinde kasanın içindeki her şey su ve diğer çevresel faktörlere karşı da korunuyor.
Solda gördüğünüz EVOCARE modeli kasa EURONORM 1143-1'e göre VDS II güvenlik standardına sahip ve tüm HEINDL kasaları gibi, farklı renk opsiyonlarının yanısıra kişiselleştirebileceğiniz gravür, kaplama ve ekstra özellikler gibi seçeneklerle piyasada bulunuyor.
HEINDL parmak izi teknolojisini de kasalarına entegre eden ilk üretici olarak dikkat çekiyor. Kasada bulunan sensör sıcaklık farklarına rağmen parmak izini okuyabiliyor. Elektronik ve yüksek güvenlikli kilit sistemi ise birçok ekstra güvelik özelliği sunmasının yanısıra, kullanımı kolay ve istenmeyen kişilerin erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde dizayn edilmiş. Kasanın kapısı ise üç yandan kilitli sürgülerle desteklenirken menteşenin bulunduğu tarafında ise sabit ve sağlam bir soket bulunuyor.
Fotoğrafta gördüğünüz INEDIA modeli kasa EURONORM 1143-1'e göre VDS III güvenlik standardına sahipken, farklı renk ve tasarımlarla satın alınabiliyor.
HEINDL marka kasaların yukarıda saydıklarımız dışında da ilginç özellikleri bulunuyor. Kasanın içine döşenmiş olan LED ışık sistemi kapıyı açtığınız anda otomatik çalışarak kasayı aydınlatıyor. Değerli saat koleksiyonu olanlar için yine kasaya entegre edilmiş olan elektronik saat ayarlama sistemi sayesinde, saatleriniz o güvenli ortamlarında da tıkır tıkır çalışmaya devam ediyorlar. Hafif itince kolayca açılan çekmeceler sayesinde kasanızdaki her şeye kolayca erişebildiğiniz gibi, kasaların içi de egzotik ahşap yüzeylerle kullanılan kaliteli deri malzeme sayesinde seçkin bir tasarım sunuyor.
Burada gördüğünüz CAUDILLO modeli kasa, EURONORM 1143-1'e göre VDS IV güvenlik standardına sahip ve hem içi, hem de dışı özel isteğe göre yeniden düzenlenebiliyor.