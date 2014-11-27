Gisele Taranto'nun bulaşıcı enerjisi

Hoş bir oturma odası değil mi? Mobilyanın uyumlu renkleri ve sade yer döşemesi insanı bu odanın içine çekiyor. Odayı tamamlayan tavandan sarkan büyük lambalar oluyor.

Rio de Janeiro'da her yıl düzenlenen Casa Cor mimari etkinliği için Gisele Taranto'nun 2011 yılında yaptığı bu tasarım, büyük ilgi toplamış. Bu organizasyon sayesinde Brezilya'daki en yetenekli tasarımcılar ortaya çıkıyor ve en yeni fikirlerini yarıştırıyorlar.