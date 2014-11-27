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Gisele Taranto'nun bulaşıcı enerjisi

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Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Oturma Odası
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Brezilyalı tasarımcıların ve mimarların enerji dolu, canlı ve şık çalışmalarına bir kez gönlümüz kayıyor. Ülkenin tropik havasını yansıtan tasarımlarıyla uluslararası alanda da dikkat çeken bu çalışmalara homify'da sıkça yer veriyoruz. Bugün de Rio de Janeiro'da çalışmalarını sürdüren mimar Gisele Taranto'nun farklı çalışmalarından bir seçkiyi sizlere sunacağız. Bize katılın ve Taranto'nun kanınızı kaynatacak enerjisinin tadını çıkarın.

Casa Cor 2011

Casa Cor 2011, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Eklektik Oturma Odası
Gisele Taranto Arquitetura

Casa Cor 2011

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Hoş bir oturma odası değil mi? Mobilyanın uyumlu renkleri ve sade yer döşemesi insanı bu odanın içine çekiyor. Odayı tamamlayan tavandan sarkan büyük lambalar oluyor.

Rio de Janeiro'da her yıl düzenlenen Casa Cor mimari etkinliği için Gisele Taranto'nun 2011 yılında yaptığı bu tasarım, büyük ilgi toplamış. Bu organizasyon sayesinde Brezilya'daki en yetenekli tasarımcılar ortaya çıkıyor ve en yeni fikirlerini yarıştırıyorlar.

Casa Cor 2013

Casa Cor 2013, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Yatak Odası
Gisele Taranto Arquitetura

Casa Cor 2013

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Taranto'nun aynı etkinlik için 2013 yılında yaptığı bu tasarım, bulunduğu yılın genel tasarım çizgilerini başarıyla taşıyor. İzleyicileri bu konforlu ve kullanışlı tasarımla selamlayan Taranto, farklı yaşam faaliyetlerini tek bir odada toplamayı amaçlamış.

Otel lobisi

Hotel lounge - Casa Cor Rio 2012, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Klasik Yemek Odası
Gisele Taranto Arquitetura

Hotel lounge – Casa Cor Rio 2012

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

2012'de düzenlenen bir çalışma atölyesinde tasarımcılardan bir otel lobisi tasarlamaları istenmişti. Taranto'nun bu etkinlik için yaptığı tasarımı fotoğrafta görüyoruz. Koyu, toprak renklerinin hakim olduğu bir lobiyle karşımıza çıkan Taranto, mobilyalardaki renk seçimiyle içimizi ısıtıyor. Klasik ve modern çizginin ustaca kesiştiği bu tasarımda, otel sakinlerine şık ve sakin bir rahatlık vaat ediliyor.

Tropik çatı katı

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Yatak Odası
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Bu yıl 24. defa düzenlenen Casa Cor etkinliği için Taranto, göz alıcı bir çatı katı tasarladı. Doğayla iç içe bir görüntü çizen bu tasarım, sade çizgisiyle göz yormadan da etkileyici olunabileceğini kanıtlıyor. Çalışma ve yatak odalarının iç içe geçtiği bu tasarımda, perdeyle odadan ayrılan banyo da dikkat çekiyor.

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Banyo
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Bu projede, Taranto'nun anlaştığı ev aksesuarları üreten ünlü bir firma olan Espaço Deca'nın ürünleri kullanıldı. Tabii tasarımın en zorlayıcı yanı bu malzemeleri kullanırken, firmanın mağazasındaymış gibi bir izlenim vermekten kaçınmak oldu. Bu fikrin, evin her yerinde gözetildiğini görüyoruz.

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Oturma Odası
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Evin bu bölümü, sakinlerinin film izleyebileceği rahat bir oturma odası olarak tasarlanmış. Doğal bir görünüm veren tavanın altında insanın huzurla dolacağına şüphe yok.

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Brezilyalı mimar ve tasarımcı Gisele Taranto’nun ilgi çekici projelerine bir bakış. 

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