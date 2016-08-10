Basit cephe ve şaşırtıcı güzellikte iç dekorasyon

Basit bir dış cepheye sahip bir evin iç dekorasyonu harikalar yaratabilir. Dış cephesi oldukça basit bir şekilde tasarlanıp dekore edilmesi bu evin iç dekorasyonunun da aynı basitlikte olduğunu göstermez. Bu gün homify farkı ile dış cephesi basit bir şekilde dekore edilmiş, iç cephesi ise oldukça mükemmel tasarlanıp görenleri şaşırtacak kadar güzel dekore edilmiş bir eve misafir oluyoruz. Bu evin kapısından adımınızı attığınız anda tasarımın harikalığına, dekorasyonun görselliğine, mobilya seçimlerinin titizliğine şahit olacaksınız. Portekiz mimarlık ofisi Maqet tarafından hayata geçirilen bu proje de basit bir dış cephenin muhteşem iç dekorasyon ile ne kadar uyumlu olduğunu gördüğünüzde hem şaşıracak hem de gördüklerinize inanmakta kendinizi zorlayacaksınız. Titiz renk seçimleri ve mobilya tercihleri ile harikalar yaratılan bu evi daha yakından inceleyelim.