Basit cephe ve şaşırtıcı güzellikte iç dekorasyon

Basit bir dış cepheye sahip bir evin iç dekorasyonu harikalar yaratabilir. Dış cephesi oldukça basit bir şekilde tasarlanıp dekore edilmesi bu evin iç dekorasyonunun da aynı basitlikte olduğunu göstermez. Bu gün homify farkı ile dış cephesi basit bir şekilde dekore edilmiş, iç cephesi ise oldukça mükemmel tasarlanıp görenleri şaşırtacak kadar güzel dekore edilmiş bir eve misafir oluyoruz. Bu evin kapısından adımınızı attığınız anda tasarımın harikalığına, dekorasyonun görselliğine, mobilya seçimlerinin titizliğine şahit olacaksınız. Portekiz mimarlık ofisi Maqet tarafından hayata geçirilen bu proje de basit bir dış cephenin muhteşem iç dekorasyon ile ne kadar uyumlu olduğunu gördüğünüzde hem şaşıracak hem de gördüklerinize inanmakta kendinizi zorlayacaksınız. Titiz renk seçimleri ve mobilya tercihleri ile harikalar yaratılan bu evi daha yakından inceleyelim.
Muhteşem bir sıcaklığa ve insana huzur veren bir dış cepheye sahip olan bu ev basit ancak görsel anlamda çok üst düzey bir ev olarak tasarlanmış. Tüm cephelere dağıtılmış olan pencereler evin içinin daha aydınlık olmasını sağlarken kutu gibi ancak mükemmel bir ev olarak ev sahiplerine barınak görevi görüyor. Basit bir ana giriş ve çatı tasarımı evin görselliğini iki katına çıkarmış.
Evin oturma odası kısmı geniş ve şık bir dekorasyon ile muhteşem bir salon haline getirilmiş. Mobilya seçimleri renk tercihleri, süs aksesuarlarının modernliği ile evin iç dekorasyonu görenleri kendisine hayran bırakıyor. Belirli bir kontrast çerçevesinde modern bir şöminenin salona zarafet kazandırması sağlanarak salonun oldukça şık bir dekorasyona sahip olması sağlanmış.
Oturma odasına farklı bir açıdan baktığınızda oturma odası dekorasyonu içine yerleştirilmiş olan sofistike detayları görebiliyorsunuz. Basit minderlerin şık bir şekilde dekorasyona dahil edilmesi, resim tabloları, tel heykeller, zemin şiltesi gibi sofistike özellikteki detaylar basit bir dekorasyonu muntazam ve hayranlık verici bir dekorasyon haline getirmiş.
Evin yemek odası oturma odasına entegre bir şekilde tasarlanmış ve zevkli bir şekilde uygulanarak resimdeki gibi şık bir yemek odası dekorasyonu ortaya çıkarılmış. Geniş bir pencere önüne yerleştirilmiş olan yemek masası, yemek masası üzerine yerleştirilmiş olan özel aydınlatmalar ahşap sandalyeler yemek masasının oturma odasına entegre edilmesini kolaylaştırarak görsel bir yemek odası dekorasyonu yapılmasını sağlamış.
Mutfak dekorasyonu mutfak için ayrılmış olan tüm alanı kapsayacak şekilde tasarlanıp, uygulanmış.L mutfak olarak tercih yapılarak mutfak içinde hem fonksiyonel bir mutfak konsepti oluşturulmuş hem de mutfak içinde geniş hareket alanı bırakılarak ferah ve geniş bir mutfak dekorasyonu yapılmış.
Banyo dekorasyonu küçük bir alanı kapsayacak şekilde yapılarak minimalist bir banyo düzenine imza atılmış. Sadeliğin ön planda tutulduğu, bir duş kabini, bir lavabo ve aynadan oluşan banyo dekorasyonu açık tonlarda renkli kaplama taşları ve zarif banyo mobilyaları ile uyumlu bir kontrast oluşturarak hem görsel bir banyo oluşmasını sağlamış hem de ferah ve havadar bir banyo oluşması sağlanarak karanlşık banyoların kasvetli havasının oluşması önlenmiş.