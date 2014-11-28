İstanbul'un ortasında Fransız kır evi cazibesi

Ev dekorasyonunda elbette farklı üslûplar, tarzlar, yaklaşımlar var ve bunlardan hangisini seçeceğiniz biraz sizin kişisel zevkinize, biraz da evinizin konumuna, malzeme yapısına, şekline ve bulunduğu bölgenin iklimine bağlı. Ama hangi tarzı seçerseniz seçin, önemli olan bu tarzın evin tamamında kendini göstermesi ve bütünlüklü bir manzara oluşturması. Elbette eklektik bir yaklaşımdan yana da olabilirsiniz ama Fransız provence havasını İstanbul'daki bir villaya olabilecek en yaratıcı ve bütünlüklü şekilde taşıyan bu projeyi görünce ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksanız.

homify'da bugün size Türkiye'nin yükselen mimarlarından Orkun İndere'nin firması Modaistanbul tarafından İstanbul-Zekeriyaköy'de Fransız kır evi tarzında dekore edilen nefes kesici bir villayı tanıtacağız. Duvarların renginden seçilen mobilyalara, farklı malzemelerin uyumlu kullanımından doğallığa verilen öneme dek bu villa, Fransız taşrasının o sıcak, samimi ve masalsı havasını olduğu gibi İstanbul'a taşıyor ve ortaya rüya gibi bir ev çıkıyor. Gelin bu İstanbul'un ortasında serin bir Fransız rüzgârı estiren bu evi yakından tanıyalım: