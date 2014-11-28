İstanbul'un ortasında Fransız kır evi cazibesi

Ev dekorasyonunda elbette farklı üslûplar, tarzlar, yaklaşımlar var ve bunlardan hangisini seçeceğiniz biraz sizin kişisel zevkinize, biraz da evinizin konumuna, malzeme yapısına, şekline ve bulunduğu bölgenin iklimine bağlı. Ama hangi tarzı seçerseniz seçin, önemli olan bu tarzın evin tamamında kendini göstermesi ve bütünlüklü bir manzara oluşturması. Elbette eklektik bir yaklaşımdan yana da olabilirsiniz ama Fransız provence havasını İstanbul'daki bir villaya olabilecek en yaratıcı ve bütünlüklü şekilde taşıyan bu projeyi görünce ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksanız.
homify'da bugün size Türkiye'nin yükselen mimarlarından Orkun İndere'nin firması Modaistanbul tarafından İstanbul-Zekeriyaköy'de Fransız kır evi tarzında dekore edilen nefes kesici bir villayı tanıtacağız. Duvarların renginden seçilen mobilyalara, farklı malzemelerin uyumlu kullanımından doğallığa verilen öneme dek bu villa, Fransız taşrasının o sıcak, samimi ve masalsı havasını olduğu gibi İstanbul'a taşıyor ve ortaya rüya gibi bir ev çıkıyor. Gelin bu İstanbul'un ortasında serin bir Fransız rüzgârı estiren bu evi yakından tanıyalım:
Evin genel çizgisine hakim olan unsurun Fransız provence stili dediğimiz, vintage mobilyalara, eskitilmiş yüzeylere, dingin ve rahatlatıcı renklere, yoğun ahşap kullanımına ve buna benzer unsurlara dayalı bir tarz olduğundan yukarıda söz ettik. Bunun ilk uygulamalarından birini rahat ve soluk renklerle klasik tarz ahşap mobilyaların şahane bir uyum sağladığı oturma odasında görebiliyoruz. Sehpadaki ferforje ayrıntılar, mobilyaların klasik biçimleri ve pastel renkleri, güneşi davet eden pencereler ve ince tüllerle salonun dört bir yanındaki çiçekler hem müthiş bir uyum oluşturuyor, hem de mekânın geneline huzurlu ve romantik bir hava katıyorlar.
Avizenin ve sehpanın zarafeti ile aralarındaki uyum bu fotoğrafta daha net göze çarparken, duvardaki modern tablo ise hem tematik anlamda bütünlük katıyor, hem de üslûp anlamında hoş bir kontrast etkisi yaratıyor.
Evin, Fransız provence stilinin en net hissedildiği bölümlerinden biri olan yatak odasında ise ilk dikkat çeken unsur ahşap kirişlerin arasına yerleştirilmiş mermer bloklarla şekillenen orijinal zemin oluyor. Bu zemin yine ince ahşap işçiliğinin ürünü olan mobilyalar ve tavan kirişleriyle tamamlanırken, makyaj masası ve sandalyesi de klasik zarafetiyle rol çalıyor.
İstanbul'da yaklaşık 300 metrekarelik bir alana sahip olan bu villanın dekorasyonunda en dikkat çekici unsurlardan biri de ahşap ve mermerin yoğun ve uyumlu kullanımı. Salondan açılan bu oturma bölümünde de ahşap kirişler ve mermer zemin arasındaki uyum, vintage aynalarla dinamik hale getiriliyor.
Bu fotoğraftan tam anlaşılmıyor olabilir ama bu evin ilginç yönlerinden biri de mekânlar arasındaki sınırların tam net olmaması ve evin geneline halim olan bir akışkanlık hissi. Örneğin burada banyoyla ebeveyn yatak odasını sadece ince bir tül perde ayırıyor ve ahşap banyo zeminiyle mermer dolgulu yatak odası arasındaki geçiş olabilecek en pürüzsüz şekilde gerçekleşiyor.
Evin geneline hakim olan rustik havayı mutfakta da solumak mümkün olsa da, mimar burada, ortalama bir Fransız kır evinin mutfağında görebileceğimiz o taptaze sebze ve meyveleri hatırlatırcasına daha canlı renkleri tercih etmiş.
Mutfak zemini için tercih edilen doğal taşı tamamlayan unsurlar olan geniş yemek masası ve tezgâh ise yine evin genelinde gördüğümüz gibi koyu renk ahşap malzemeden yapılma.
Zaten ilk bakışta iç açıcı bir görüntü veren ve insanın aklına nefis yemekler düşüren bu mutfağın genelinde bizim en çok hoşumuza giden şeylerden biri ise aksesuarlar oldu. Sepetinden tahta kaşıklarına kadar her biri özenle seçildiği belli olan bu malzemeler mutfağa hem samimi bir hava katıyor, hem de evin genelindeki üslûp bütünlüğüne katkıda bulunuyorlar.
Evin diğer kısımlarında pek görmediğimiz kadar lüks bir avizenin renklendirdiği banyo yine ahşap-mermer uyumunun insanın içini ısıtan harika bir örneği olarak dikkat çekiyor. Banyo küvetinin pencere kenarına yerleştirilmesi de bu evin dekorasyonunda içinde yaşayanların huzur ve mutluluğunun ne kadar ön planda tutulduğunun bir başka göstergesi.
Küvetin etrafındaki mermer kaplama ve tamamen mermerden oluşan lavabo haznesi eve belirli bir asalet katarken, banyonun genelindeki rustik havayı da dengelemeyi başarıyor. Özellikle ahşap işçiliğinin zarif bir örneği olan aynaya dikkat.
Evin temel mekânlarına şöyle bir göz attığımıza göre, gelin birkaç tane de ayrıntıyı inceleyelim. Salondaki oturma grubunun yanıbaşında bulunan yemek masası ve avizenin uyumu ferforjenin ne kadar romantik olabileceğine güzel bir örnek oluşturuyor. Arka plandaki ayna ve camlı dolaplar ise birer zarafet timsali gibi.
Patine ahşap şömine çerçevesi bu evde yapılan zevkli ve yer yer de cesur tercihlerin en dikkat çekenlerinden biri. İnsan böyle bir ortamda başka türlü bir şömineyi hayal bile edemiyor.
Evin üst katındaki bu oda ise Fransız provence stilini kısmen de olsa oryantal bir yaklaşımla ele alması bakımından eve ilginç bir hava katıyor. Gerek seçilen renkler, gerekse de doğal ışığın çekiciliği sayesinde insan bu divanda saatlerini geçirmek istiyor.
Son olarak iki kat arasındaki merdivene bile aşırı özen gösterildiğini ve biraz da donuk bir renk paleti sayesinde son derece dingin ve zarif bir görüntü yakalandığını ekleyelim. Tabii duvardaki kedi portrelerinin önünde gerçek bir kedinin de kadraja girmesi de işin en güzel hoşluklarından biri olmuş.
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