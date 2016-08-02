Kalp atışlarınızı hızlandıracak 8 rustik ev

Evlerinizde yapacağınız küçük bir kaç dokunuş ile evlerinizde rustik bir hava estirmek veya evinizi kırsal ev gibi göstermek oldukça kolaydır. Ahşap evlerin genel olarak doğal olmalarından dolayı çok daha kolay bir şekilde rustik tarzda dekore edildikleri gibi kırsal evlerde de benzer durumlar vardır. Doğal ve saf malzemelerden yapılmış evlerin dekorasyonları çok daha kolay olduğu için istediğiniz dekorasyon fikrine göre dekore edebilirsiniz. Bu gün homify farkı ile sizlere rustik tarzda dekore edilmiş olan 8 farklı ve birbirinden güzel evi gezmenizi sağlıyoruz. Rustik evlerde dikkat edilmesi gereken püf noktaları, detaylar ve ayrıntıları yakından görerek evinizi benzer şekilde dekore edebilirsiniz.