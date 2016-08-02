Kalp atışlarınızı hızlandıracak 8 rustik ev

Evlerinizde yapacağınız küçük bir kaç dokunuş ile evlerinizde rustik bir hava estirmek veya evinizi kırsal ev gibi göstermek oldukça kolaydır. Ahşap evlerin genel olarak doğal olmalarından dolayı çok daha kolay bir şekilde rustik tarzda dekore edildikleri gibi kırsal evlerde de benzer durumlar vardır. Doğal ve saf malzemelerden yapılmış evlerin dekorasyonları çok daha kolay olduğu için istediğiniz dekorasyon fikrine göre dekore edebilirsiniz. Bu gün homify farkı ile sizlere rustik tarzda dekore edilmiş olan 8 farklı ve birbirinden güzel evi gezmenizi sağlıyoruz. Rustik evlerde dikkat edilmesi gereken püf noktaları, detaylar ve ayrıntıları yakından görerek evinizi benzer şekilde dekore edebilirsiniz.
Hem kırsal bir ev tarzında hem de modern bir ev tasarımı yapmak için resimde yer alan ve rustik mimarisi ile inşa edilmiş muhteşem güzellikteki bu evi gördüğünüzde her detayın ve her ayrıntının bir eve neler kattığını görecek ve modern çizgileri kendi evinizde uygulayarak rustik bir esinti oluşturmak isteyeceksiniz.
Kendine has tasarımı ve görkemli duruşuyla bir ahşap evin rustik tarda dekore edilerek ne kadar güzel olabileceğine örnek olan bu ev ahşap malzemenin bir eve neler katabileceğinin hayran kalacağınız dekorasyonu sizleri büyüleyecektir. Farklı mimarisi ve çatısı bir evin aykırı bir tasarıma sahip olarak da kırsal alanda inşa edilebileceğini gösteriyor.
Rustik detaylar sadece evin dış cephesinde kullanılmadığı için evin her odasında rahatça kullanabilir ve evinizi güzelleştirebilirsiniz. Bu resimde yer alan mutfak tamamen ahşap malzemeden yapılmış, modern bir dizayna sahip mutfaktır. Her detayında özel çaba harcanarak mutfağın rustik tarza bürünmesi sağlanmış. Detayları incelediğinizde mutfağın şık bir mutfak olmasına ne kadar katkı yaptığını göreceksiniz.
Bir sundurma ne kadar estetik ve zarif olabilir diye düşünüyorsanız ahşabın estetiği ve zarafeti ile donatılmış olan bu sundurma örneğini henüz görmemişsiniz demektir. Zarif bir tasarıma ve doğal renklere sahip olan sundurma da ince detaylar göz kamaştırıyor. Dikine çizgiler ve ahşap bölmeler ile sundurma alanı çatısı ile uyumlu olacak şekilde dekore edilmiş.
Ev modelleri içinde en fazla tutulan model olan Amerikan tarzı ev modellerinde istediğiniz dokunuşları kolay bir şekilde yapabilir ve evinizin dekorasyon tarzını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan ev modelinde olduğu gibi dış cephe dekorasyonu oldukça modern ve renkli yapılarak Amerikan ev modellerine yakışır bir dış cephe dekorasyonuna imza atılmış.
Ahşap evler her zaman beton evlere göre daha çekicidir. Özellikle doğanın kalbinde yer alıyorsa tadından yenmez. Bu örnek evimizde doğanın kalbine inşa edilmiş bir sarayı andırıyor. ahşabın doğal ortamında olması ve terasın ahşap ile inşa edilmiş olması evin her açıdan kusursuz olmasını sağlamış.
Çocukken dinlediğimiz masallarda hayalimizde canlardırdığımız ev modeli olan resimdeki yüksek çatılı ev aydınlatması ve doğal malzemelerden yapılmış çatısı ile gerçeğe dönüştürülmüş. geniş pencereler ve cam duvarlar evin doğa ile iç içe olmasını sağlamış.
Yatak odasını klasik tarz yerine rustik tarzda dekore edenler için en ideal örnek olan yatak odası dekorasyonu ahşap kirişleri ve zemin döşemesi ile rustik tarzın her özelliğini taşıyor. Açık tonlardaki yatak takımı evin tüm görselliğini rotaya koymuyor.