현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kalp atışlarınızı hızlandıracak 8 rustik ev

umit atdağ umit atdağ
La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Loading admin actions …

Evlerinizde yapacağınız küçük bir kaç dokunuş ile evlerinizde rustik bir hava estirmek veya evinizi kırsal ev gibi göstermek oldukça kolaydır. Ahşap evlerin genel olarak doğal olmalarından dolayı çok daha kolay bir şekilde rustik tarzda dekore edildikleri gibi kırsal evlerde de benzer durumlar vardır.  Doğal ve  saf malzemelerden yapılmış evlerin dekorasyonları çok daha kolay olduğu için istediğiniz dekorasyon fikrine göre dekore edebilirsiniz. Bu gün homify farkı ile sizlere rustik tarzda dekore edilmiş olan 8 farklı ve birbirinden güzel evi gezmenizi sağlıyoruz. Rustik evlerde dikkat edilmesi gereken püf noktaları, detaylar ve ayrıntıları yakından görerek evinizi benzer şekilde dekore edebilirsiniz.

Güzel tasarımlı ev

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Rustik Evler Tuğla Beyaz
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Hem kırsal bir ev tarzında hem de modern bir ev tasarımı yapmak için  resimde yer alan ve rustik mimarisi ile inşa edilmiş muhteşem güzellikteki bu evi gördüğünüzde her detayın ve her ayrıntının bir eve neler kattığını görecek ve modern çizgileri kendi evinizde uygulayarak rustik bir esinti oluşturmak isteyeceksiniz.

Güzel ve orijinal

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Kendine has tasarımı ve görkemli duruşuyla bir ahşap evin rustik tarda dekore edilerek ne kadar güzel olabileceğine örnek olan bu ev  ahşap malzemenin bir eve neler katabileceğinin   hayran kalacağınız dekorasyonu sizleri büyüleyecektir. Farklı mimarisi ve çatısı bir evin aykırı bir tasarıma sahip olarak da kırsal alanda inşa edilebileceğini gösteriyor.

Mutfağın şıklığı

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Rustik Mutfak
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Rustik detaylar sadece evin dış cephesinde kullanılmadığı için evin her odasında rahatça kullanabilir ve evinizi güzelleştirebilirsiniz. Bu resimde yer alan mutfak tamamen ahşap malzemeden yapılmış,  modern bir dizayna sahip mutfaktır. Her detayında özel çaba harcanarak mutfağın rustik tarza bürünmesi sağlanmış. Detayları incelediğinizde  mutfağın şık bir mutfak olmasına ne kadar katkı yaptığını göreceksiniz.

Sundurma ve manzara keyfi

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Bir sundurma ne kadar estetik ve zarif olabilir diye düşünüyorsanız ahşabın estetiği ve zarafeti ile donatılmış olan bu sundurma örneğini henüz görmemişsiniz demektir. Zarif bir tasarıma ve doğal renklere sahip olan sundurma da ince detaylar göz kamaştırıyor. Dikine çizgiler ve ahşap bölmeler ile sundurma alanı çatısı ile uyumlu olacak şekilde dekore edilmiş.

Amerikan tarzı

Cabaña Tlalpujahua, Michoacán., IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura Rustik Evler
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

Ev modelleri içinde en fazla tutulan model olan Amerikan tarzı ev modellerinde istediğiniz dokunuşları kolay bir şekilde yapabilir ve evinizin dekorasyon tarzını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan ev modelinde olduğu gibi dış cephe dekorasyonu  oldukça modern ve renkli yapılarak Amerikan ev modellerine yakışır  bir dış cephe dekorasyonuna imza atılmış.

Orman evi

Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Australian Rainforest Retreat

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Ahşap evler her zaman beton evlere göre daha çekicidir. Özellikle doğanın kalbinde yer alıyorsa tadından yenmez. Bu örnek evimizde doğanın kalbine inşa edilmiş bir sarayı andırıyor. ahşabın doğal ortamında olması ve terasın ahşap ile inşa edilmiş olması evin her açıdan kusursuz olmasını sağlamış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Masal evi

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Çocukken dinlediğimiz masallarda hayalimizde canlardırdığımız ev modeli olan resimdeki yüksek çatılı ev aydınlatması ve doğal malzemelerden yapılmış çatısı ile gerçeğe dönüştürülmüş. geniş pencereler ve cam duvarlar  evin doğa ile iç içe olmasını sağlamış.

Rustik yatak odası cazibesi

CASA PIADENA - CREMONA, Laura Sardano Laura Sardano Rustik Yatak Odası
Laura Sardano

Laura Sardano
Laura Sardano
Laura Sardano

Yatak odasını klasik tarz yerine rustik tarzda dekore edenler için en ideal örnek olan  yatak odası dekorasyonu ahşap kirişleri ve zemin döşemesi ile rustik tarzın her özelliğini taşıyor. Açık tonlardaki yatak takımı evin tüm görselliğini rotaya koymuyor.

Özgün ve olağanüstü aile evleri
Bu rustik evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler