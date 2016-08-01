Mükemmel bir aile evi

Bu gün şehrin ortasında yer alan ve kendi cazibesi ile muhteşem bir görselliği bir arada barındıran bir aile evinizi ziyaret ediyoruz. Mimarlar Lucerne ve Oberkirch tarafından hayata geçirilmiş olan bu ev hem şıklığı hem de renkli karakteri ile insanları adeta büyülüyor. İsviçre'nin merkezinde Zurih'te yer alan bu görkemli ev bir aile evi olarak şehrin orta yerinde bulunmaktadır. Geniş bahçesi, modern tasarımı ve şık dekorasyonu ile insanların hayran kalacağı bir güzelliğe sahip. Modern çizgilerin dekorasyonu ve dış cephe tasarımını adeta şahesere dönüştürdüğü aile evi aynı zamanda son derece konforlu bir ev olarak ev sahiplerine rahat bir yaşam sunuyor. Bir evde olmasını istediğiniz modernlik ve konfor bir arada uyumlu bir şekilde sağlanarak tam bir aile evi haline getirilen bu şaheseri homify farkı ile yakından inceleyelim.
Evin bahçesi ve yan cephesi görsel ve uyumlu bir şekilde dekore edilerek huzur hissini ilk göz teması kuranlara veriyor. Sade çizgiler ve uzun dış cephe duvarları uyumlu ve kontrast içinde dekore edilerek evin dış cephesinin görselliği kat kat artırılmış. bahçenin yemyeşil olması ve evin dış cephesinin açık tonlarda yeşil ile uyumlu olması evin insanlar üzerindeki olumlu etkisini artırmış.
Evin girişi pratik bir tasarıma sahip olarak tasarlanmış ve çok başarılı bir şekilde uygulanmış. Giriş kısmında iki dolap ve küçük bir cep rafı ile yapılan dekorasyon hem sade hem de geniş bir giriş oluşmasına katkıda bulunmuş. aile evlerinde girişler genellikle çocuk eşyaları ile doldurulmasına rağmen bu ev örneğinde son derece geniş ve ferah bir şekilde dekorasyon yapılarak ana girişin geniş ve ferah bir giriş olması sağlanmış.
Evin mutfağı ve yemek odası bir arada uyumlu ve görsel bir şekilde tasarlanıp dekore edilmiş. Ahşap zemin üzerine ahşap mutfak mobilyaları mutfağın uyumunu bir kat daha artırmış ve açık tonlardaki renk seçimleri mutfağın ferah, aydınlık ve nezih bir yaşam alanı olarak kullanılmasını sağlamış. Yemek masası ve sandalyeleri koyu ve açık ahşap tonlarında muhteşem bir uyum içinde seçilerek mutfağın şıklığı bir kat daha artırılmış.
Evin banyo bölümü aile evi olması nedeniyle geniş ve ferah olacak şekilde tasarlanmış. Geniş banyo da çocuklar ve ebeveynler için iki ayrı lavabo ve bir adet küvetin olduğu bir tasarım düşünülmüş. Bir pencere ile banyonun ferah, havadar ve nemsiz bir banyo olması sağlanmış, beyaz renkler ve beyaz aydınlatma elemanları ile banyo insana huzur veren ve ruhunuzu dinlendiren bir alan olarak evin en şık kısımlarından biri olmuş.
Evin diğer bölümlerine ulaşımı sağlayan koridor genel dekorasyona uygun olacak şekilde beyaz geniş duvarlar ve ahşap parke döşemeleri ile dekore edilmiş. Koridor sonunda yer alan banyo ve diğer odalara ulaşmak için bu sade ve insana huzur veren koridordan geçmek son derece keyifli ve zevkli olmakla birlikte ferah havası sayesinde evin diğer bölümleri de bu ferahlıktan nasibini almış.
Evin yan cephesi dışarıdan bakıldığında oldukça zevkli bir tasarıma sahip ve renkli bir dış cephe olarak karşımızda duruyor. Kısa taş bahçe çitleri, renkli ve yemyeşil bir bahçe ile geniş duvarları olan pencereleri ile son derece uyumlu bir yan cephe uzaktan baktığınızda içinizin huzurla dolmasını sağlıyor.