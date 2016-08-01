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Mükemmel bir aile evi

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homify Modern Oturma Odası
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Bu gün şehrin ortasında yer alan ve kendi cazibesi ile  muhteşem bir görselliği bir arada barındıran bir aile evinizi ziyaret ediyoruz. Mimarlar  Lucerne ve Oberkirch  tarafından hayata geçirilmiş olan bu ev hem şıklığı hem de renkli karakteri ile insanları adeta büyülüyor. İsviçre'nin merkezinde Zurih'te yer alan bu görkemli ev  bir aile evi olarak şehrin orta yerinde bulunmaktadır. Geniş bahçesi, modern tasarımı ve şık dekorasyonu ile insanların hayran kalacağı bir güzelliğe sahip. Modern çizgilerin dekorasyonu ve dış cephe tasarımını adeta  şahesere dönüştürdüğü aile evi  aynı zamanda son derece konforlu bir ev olarak ev sahiplerine rahat bir yaşam sunuyor. Bir evde olmasını istediğiniz modernlik ve konfor bir arada uyumlu bir şekilde sağlanarak  tam bir aile evi haline getirilen bu şaheseri homify farkı ile yakından inceleyelim.

İlk göz teması

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evin bahçesi ve yan cephesi görsel ve uyumlu bir şekilde dekore edilerek huzur hissini ilk göz teması kuranlara veriyor. Sade çizgiler ve  uzun dış cephe duvarları uyumlu ve kontrast içinde dekore edilerek evin dış cephesinin görselliği kat kat artırılmış. bahçenin yemyeşil olması ve evin dış cephesinin açık tonlarda yeşil ile uyumlu olması evin insanlar üzerindeki olumlu etkisini artırmış.

Pratik giriş

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin girişi pratik bir tasarıma sahip olarak tasarlanmış ve çok başarılı bir şekilde uygulanmış. Giriş kısmında iki dolap ve küçük bir cep rafı ile yapılan dekorasyon hem sade hem de geniş bir giriş oluşmasına katkıda bulunmuş. aile evlerinde girişler genellikle çocuk eşyaları ile doldurulmasına rağmen bu ev örneğinde son derece geniş ve ferah bir şekilde dekorasyon yapılarak ana girişin geniş ve ferah bir giriş olması sağlanmış.

Mutfak ve yemek odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin mutfağı ve yemek odası bir arada uyumlu ve görsel bir şekilde tasarlanıp dekore edilmiş.  Ahşap zemin üzerine ahşap mutfak mobilyaları mutfağın uyumunu bir kat daha artırmış ve açık tonlardaki  renk seçimleri mutfağın ferah, aydınlık ve nezih bir yaşam alanı olarak kullanılmasını sağlamış. Yemek masası ve sandalyeleri koyu ve açık ahşap tonlarında muhteşem bir uyum içinde seçilerek mutfağın şıklığı bir kat daha artırılmış.

Banyo konforu

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Evin banyo bölümü aile evi olması nedeniyle geniş ve ferah olacak şekilde tasarlanmış. Geniş banyo da çocuklar ve ebeveynler için iki ayrı lavabo ve bir adet küvetin olduğu bir tasarım düşünülmüş. Bir pencere  ile banyonun ferah, havadar ve nemsiz bir banyo olması sağlanmış, beyaz renkler ve beyaz aydınlatma elemanları ile banyo insana huzur veren ve ruhunuzu dinlendiren bir alan olarak evin en şık kısımlarından biri olmuş.

Sade koridor

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin diğer bölümlerine ulaşımı sağlayan koridor genel dekorasyona uygun olacak şekilde  beyaz geniş duvarlar ve ahşap parke döşemeleri ile dekore edilmiş. Koridor sonunda yer alan banyo ve diğer odalara ulaşmak için bu sade ve insana huzur veren koridordan geçmek son derece keyifli ve zevkli olmakla birlikte ferah havası sayesinde evin diğer bölümleri de bu ferahlıktan nasibini almış.

Zevkli tasarım

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evin yan cephesi  dışarıdan bakıldığında oldukça zevkli bir  tasarıma sahip ve renkli bir dış cephe olarak karşımızda duruyor.  Kısa taş bahçe çitleri, renkli ve yemyeşil bir bahçe ile geniş duvarları olan pencereleri ile son derece uyumlu bir yan cephe uzaktan baktığınızda içinizin huzurla dolmasını sağlıyor.

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Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

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