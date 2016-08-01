Mükemmel bir aile evi

Bu gün şehrin ortasında yer alan ve kendi cazibesi ile muhteşem bir görselliği bir arada barındıran bir aile evinizi ziyaret ediyoruz. Mimarlar Lucerne ve Oberkirch tarafından hayata geçirilmiş olan bu ev hem şıklığı hem de renkli karakteri ile insanları adeta büyülüyor. İsviçre'nin merkezinde Zurih'te yer alan bu görkemli ev bir aile evi olarak şehrin orta yerinde bulunmaktadır. Geniş bahçesi, modern tasarımı ve şık dekorasyonu ile insanların hayran kalacağı bir güzelliğe sahip. Modern çizgilerin dekorasyonu ve dış cephe tasarımını adeta şahesere dönüştürdüğü aile evi aynı zamanda son derece konforlu bir ev olarak ev sahiplerine rahat bir yaşam sunuyor. Bir evde olmasını istediğiniz modernlik ve konfor bir arada uyumlu bir şekilde sağlanarak tam bir aile evi haline getirilen bu şaheseri homify farkı ile yakından inceleyelim.