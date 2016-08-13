Şanlıurfa'da göz alıcı tasarımlar

Mutfak ve banyolar evlerin karakterini belirleyen en önemli bölümlerindendir. Mutfak ve banyo trendleri her geçen gün değiştiği için bu bölümler belli aralıklarla yenilenmekte. Bugün size mutfak ve banyo konusunda trend belirleyen bir firmanın çalışmalarından örnekler sunacağız. Ama sanmayın ki bu firma üç büyük şehirde faaliyet gösteriyor. Firmamız merkezi Şanlıurfa'da bulunan NİL DEKOR.

1989 yılında Karakeçili Mobilya ismiyle kurulan firma, 2007 kurumsallaşma çalışmalarını tamamlayıp Nil Dekor adını aldı. 25 yıldır aktif olarak hizmet veren firmanın ünü Şanlıurfa sınırlarını aşmış ve firma şu anda tüm Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine hizmet verir hale gelmiş.Toplam 1800 metrekarelik tesisinde çalışmalarını yürüten firmanın en önemli prensibi müşteri memnuniyeti.

Gelin alanında başarıdan başarıya koşan firmanın çalışmalarına yakından bakalım.