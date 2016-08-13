Şanlıurfa'da göz alıcı tasarımlar

Mutfak ve banyolar evlerin karakterini belirleyen en önemli bölümlerindendir. Mutfak ve banyo trendleri her geçen gün değiştiği için bu bölümler belli aralıklarla yenilenmekte. Bugün size mutfak ve banyo konusunda trend belirleyen bir firmanın çalışmalarından örnekler sunacağız. Ama sanmayın ki bu firma üç büyük şehirde faaliyet gösteriyor. Firmamız merkezi Şanlıurfa'da bulunan NİL DEKOR.
1989 yılında Karakeçili Mobilya ismiyle kurulan firma, 2007 kurumsallaşma çalışmalarını tamamlayıp Nil Dekor adını aldı. 25 yıldır aktif olarak hizmet veren firmanın ünü Şanlıurfa sınırlarını aşmış ve firma şu anda tüm Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine hizmet verir hale gelmiş.Toplam 1800 metrekarelik tesisinde çalışmalarını yürüten firmanın en önemli prensibi müşteri memnuniyeti.
Gelin alanında başarıdan başarıya koşan firmanın çalışmalarına yakından bakalım.
Country tarzı beyaz ve bej tonlarının öne çıktığı, eskitme efektlerinin karakterize ettiği bir tarz. Nil Dekor diğer bütün tarzlarda olduğu gibi country tarzda da üretimler gerçekleştiriyor. Hem de çok başarılı işlere imza atıyor. Bunu resimdeki mutfaklarda görmek de mümkün.
Bu da firmanın imzasını taşıyan modern bir mutfak. Siyah rengin asil duruşuyla karşımıza çıkan mutfak son derece estetik duruyor. Siyah renkle birlikte metalik grilere yer verilerek kontrast yaratılmış. Dolap kollarının yanı sıra ankastre cihazlarda da inoks doku tercih edilmiş. Sonuçta ortaya göz alıcı bir mutfak çıkmış.
Modern çizgiler taşıyan bu mutfakta minimalist bir anlayış hakim kılınmış ve mutfak gereksiz ayrıntılarla boğulmamış. Açık renk mutfak tezgahı ve dolapları, modern çizgilere sahip siyah masa ve sandalyelerle kombinlenmiş ve ortaya hoş bir kontrast çıkmış. Mutfakta dengeyi ise ankastre ürünlerin yerleştirildiği haki renkli dolap sağlıyor. Metal ve buzlu camdan oluşan lamba ise mutfağın modern havasıyla son derece uyumlu.
Bembeyaz bir mutfakta kontrastı neyle sağlarsınız? Bunun cevabı resimde de görüldüğü gibi kahverengi ahşap olabilir. Mutfakta yer döşemeleri ve tezgahta koyu renkli ahşap kullanılarak beyazla bir uyum sağlanmış. Böylelikle beyaz mutfağın ferahlığından da ödün verilmemiş. Sonuçta herkesin hayallerini süsleyecek bir mutfak ortaya çıkmış.
Nil Dekor her tarzda başarılı örnekler sunan bir firma. Bunun bir örneği de resimde gördüğünüz klasik çizgilere sahip mutfak. Beyaz mutfakta kullanılan paternler ve altın varaklı çekmece ve dolap kolları klasik esintilere sahip.
İnsanlar çoğunlukla renkten kaçınıp, çok iddialı olmayan mutfakları tercih ediyor. Ancak renkli mutfaklar, evin enerjisini toptan değiştiriyor ve eve canlılık katıyor. Burada da başarılı bir renkli mutfak tasarımı görüyoruz. Fuşya renkli mutfak dolaplarının domine ettiği mutfakta, koyu renkle kontrast beyaz unsurlarla sağlanmış. Tezgah, masa ve sandalyelerde beyaz renkler tercih edilmiş. Masa ve sandalyelerin modern ve tasarımlarına da dikkat çekmekte fayda var.
Bu mutfak bir Avrupa başkentinden değil. O da Nil Dekor'un üretimi. Beyaz üst dolapları ve ahşap dokulu alt dolaplarıyla son derece Avrupai bir havası olan mutfakta siyah ve metalik gri, unsurlar dengeleyici olarak olağanüstü işlev görmüş.