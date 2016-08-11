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Göz alıcı bir bahçe için 10 fantastik fikir

Özlem K. Özlem K.
MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design BahçeSera & Çardaklar
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İster büyük bir bahçe olsun isterse de ufak bir avlu, basit bir veranda ya da bir teras, açık havada zaman geçirebilmek keyif veren, insandan huzur duygusu uyandıran, eğlenceli bir aktivite. Dolayısıyla bu dış alanların dekorasyonu da tıpkı evlerimizin içinin dekorasyonu kadar önemli ve değerli. Atıl bırakılmış bir bahçe, evin çöplüğü gibi işlev gören bir avlu ya da zevksiz bir masa sandalye takımı konulmuş bir teras sanıyorum ki hiçkimseye yukarıda bahsettiğimiz keyifli zamanı sunmayacaktır. 

Bahçe tasarımındaki en önemli adım için peyzaj diyebiliriz. Bulunduğumuz bölgeye ve iklime uygun yapılmış bir peyzaj tasarımı bitkilerimizin ömürlerinin çok daha uzun, bakımlarının ise çok daha kolay olmasını sağşayacaktır. Bahçe tasarımındaki ikinci adım ise bahçe mobilyaları ve bahçe aksesuarları seçimi. Özellikle bu noktada bahçemizi ne şekilde kullanmak istediğimize karar verip seçimlerimizi bu doğrultuda yapmalıyız. Bahçeyi daha çok görsel olarak mı kullanmak istiyoruz? Bahçede yaz-kış zaman geçirmeyi mi tercih ediyoruz? Çocuklarımız var mı, misafirimiz çok mu? Bu ve benzeri soruların cevaplarını verip açık hava mekanlarımız için dekorasyonu ona göre yapmalıyız zira yanlış tasarlanmış bir bahçe, harcadığımız onca emek ve yaptığımız onca masrafa rağmen kullanışsız bir alana dönüşsün istemeyiz. Unutmayalım ki, bahçe dekorasyonu yaptım bitti diyebileceğimiz bir dekorasyon türü değildir. Bahçe sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlı bitkilerden ve hava koşullarına maruz kalan ürünlerden ibaret ve ancak gereksinimlerimiz ve zevklerimiz doğrultusunda dizayn edeceğimiz bir bahçe tüm bu zorluklarına rağmen bize zevk ve huzur verecektir.

Üstelik, evlerimizin dış alanlarını hem görsel olarak hem de işlevsel olarak düzenlemek evimizin değerini arttıracak önemde bir çalışmadır. Bakımsız, derbeder görünüşlü bir bahçe nasıl ki evin de bakımsız ile kasvetli görünmesini sağlıyor, tam tersi olacak şekilde, bitkileri bakımlı, yaşam alanlarnaı entegre edilmiş, sıra dışı özellikler barındıran bir bahçe evin de daha güzel ve değerli görünmesini sağlar.

Bahçemiz ister büyük ister küçük olsun her zevke uygun, birbirinden güzel ve farklı bahçe dekorasyonu fikirlerini bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca, birçok farklı firmaya ait ve her çeşit bahçeye uygun yüzlerce tasarım fikrine ve bahçe ürününe homify sayfalarından ulaşabilirsiniz.

1) Sanat eser gibi bir aydınlatma çalışması

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. Modern Balkon, Veranda & Teras
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

Bahçeyi hem akşam vakti karanlıkta da kullanabilmek için hem de alana görsellik kazandırmak adına iyi bir dış mekan aydınlatması gerekmektedir. Günümüzdedış mekanlar için tasarlanmış ve çeşitli hava şartlarına dayanıklı oldukça fazla çeşit aydınlatma bulmak mümkün. Fotoğrafta beton duvar içine monte edilmiş, kare şeklinde enteresan bir aydınlatma sistemi görmekteyiz.

2) Sevimli bahçe yolları

www.greenlinepeyzaj.com GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

www.greenlinepeyzaj.com

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Bahçede zaman zaman oluşabilen çamura batmadan dolaşabilmek için küçük yürüyüş yolları da gereklidir. Çimler arasına yerleştirilmiş doğal taşlardan yapılma bu yapısal peyzaj çalışması Greenline Peyzaj firmasına ait. Yeşil ile beyazın uyumu, taşların grift şekilleri ile mükemmel karelerin oluşturduğu tezat, çimin yumuşaklığı ile taş sert dokusu bu yürüyüş yolunu adeta bir sanat eserine çevirmiş.

3) Şık gölgeleme sistemleri

homify Modern Spa
homify

homify
homify
homify

Bahçe ve terasları gölgelendirme fikirleri için ’Yazın tadını çıkarmak için 10 muhteşem gölgeleme sistemi’ başlıklı yazımıza göz atın.

4) Sevimli çeşmeler, süs havuzları ve kuş sulukları

Bahçe Şelalesi homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Bahçe Şelalesi

homify
homify
homify

Süs havuzu deyince aklımıza her zaman süslü püslü, oymalı klasik modeller geliyor. Oysa artık birbirinden modern onlarca değişik süs havuzları ve süs şelaleleri tasarlanıp imal ediliyor. Kuşlar için suluk görevi de gören bu sevimli şelale Damla Şelale tarafından üretilmiş. Firmanın sayfasında onlarca farklı model ve renkte süs havuzları, şelaleler ve çeşmeler bulmak mümkün.

5) Kişiselleştirilmiş bir dekorasyon

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Tıpkı iç mekanlarda uygulandığı üzere, dış mekanlarda da eklektik bir dekorasyon tercih edebilirsiniz. Bunun için en sevdiğini parçaları toplamanız ve çeşitli aksesuarların da yardımıyla birbirine uydurmanız yeterli.

6) Teraslarda boy boy saksılar

CASA C, Giandomenico Florio Architetto Giandomenico Florio Architetto Modern Balkon, Veranda & Teras
Giandomenico Florio Architetto

Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto

Veranda ve terasları iriliufaklı saksılar ile dekore etmek de mekana kişiselleştirilmiş, şık bir hava vermektedir. Bunun için yeşil bitkileri ve çiçekleri birlikte kullanarak güzel arajmanlar oluşturulabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7) Sıra dışı, orijinal mobilyalar

HOME STAGING ALL'ARIA APERTA! CRONACA DI UN CAMBIAMENTO!, ROBERTA BELLOTTI ROBERTA BELLOTTI Klasik Bahçe
ROBERTA BELLOTTI

ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI

Kullanılmış ya da yeni paletlerden oluşturacağınız mobilyalar da bahçenizde orijinal, güzel bir hava oluşturacaktır. Arama kutusuna palet yazarak, homify sayfalarında yayınlanmış birçok mobilya örneğine ulaşabilirsiniz.

8) Maksimum konfor

Yu-Ga Otel Havuz Başı Tuncer Sezgin İç Mimarlık BahçeHavuz & Göletler
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Yu-Ga Otel Havuz Başı

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Duvara yapışık bir şekilde taştan örülmüş bu güzeller güzeli divana Tuncer Sezgin İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş bir Alaçatı otelinin bahçesinde rastladık. Geleneksel divanlara yeni bir yorum getirmiş, taştan örülme sabit böyle bir divanı bizler de kendi bahçelerimiz için düşünebiliriz. Renkli minderlerle tamamlanmış divan ister üzerinde oturup sohbet etmek, ister uzanıp kitap okumak için ideal dinlenme alanı.

9) Dikine bahçeler

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Bahçe Taş Yeşil
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Dikey bahçe olarak adlandırılan ve uygun bir altyapı çalışmasının üzerine dikile olarak yerleştirilen bitkilerle sağlanan bahçeler de hem yeri kısıtlı olan okuyucularımız için hem de sıra dılı fikirlerden hoşlanan okuyucularımız için güzel bir alternatif bahçe örneği oluşturuyor.

10) Açık hava şöminesi (Fire pit)

Madrid Gas Fire Table - Warrington Rivelin BahçeOcak & Barbekü
Rivelin

Madrid Gas Fire Table – Warrington

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Fire pit olarak da bilinen ve bahçeyi kış ayları boyunca da kullanma imkanı yaratan, dekoratif olarak da muhteşem bir başka bahçe fikri ise açık hava şömineleri. Böylesi bir bahçe şöminesini taştan ördürebileceğiniz gibi, metalden yapılma, portatif bir model de tercih edebilirsiniz.

Basit cephe ve şaşırtıcı güzellikte iç dekorasyon
Bu bahçe dekorasyonu fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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