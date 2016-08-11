Göz alıcı bir bahçe için 10 fantastik fikir

İster büyük bir bahçe olsun isterse de ufak bir avlu, basit bir veranda ya da bir teras, açık havada zaman geçirebilmek keyif veren, insandan huzur duygusu uyandıran, eğlenceli bir aktivite. Dolayısıyla bu dış alanların dekorasyonu da tıpkı evlerimizin içinin dekorasyonu kadar önemli ve değerli. Atıl bırakılmış bir bahçe, evin çöplüğü gibi işlev gören bir avlu ya da zevksiz bir masa sandalye takımı konulmuş bir teras sanıyorum ki hiçkimseye yukarıda bahsettiğimiz keyifli zamanı sunmayacaktır.
Bahçe tasarımındaki en önemli adım için peyzaj diyebiliriz. Bulunduğumuz bölgeye ve iklime uygun yapılmış bir peyzaj tasarımı bitkilerimizin ömürlerinin çok daha uzun, bakımlarının ise çok daha kolay olmasını sağşayacaktır. Bahçe tasarımındaki ikinci adım ise bahçe mobilyaları ve bahçe aksesuarları seçimi. Özellikle bu noktada bahçemizi ne şekilde kullanmak istediğimize karar verip seçimlerimizi bu doğrultuda yapmalıyız. Bahçeyi daha çok görsel olarak mı kullanmak istiyoruz? Bahçede yaz-kış zaman geçirmeyi mi tercih ediyoruz? Çocuklarımız var mı, misafirimiz çok mu? Bu ve benzeri soruların cevaplarını verip açık hava mekanlarımız için dekorasyonu ona göre yapmalıyız zira yanlış tasarlanmış bir bahçe, harcadığımız onca emek ve yaptığımız onca masrafa rağmen kullanışsız bir alana dönüşsün istemeyiz. Unutmayalım ki, bahçe dekorasyonu yaptım bitti diyebileceğimiz bir dekorasyon türü değildir. Bahçe sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlı bitkilerden ve hava koşullarına maruz kalan ürünlerden ibaret ve ancak gereksinimlerimiz ve zevklerimiz doğrultusunda dizayn edeceğimiz bir bahçe tüm bu zorluklarına rağmen bize zevk ve huzur verecektir.
Üstelik, evlerimizin dış alanlarını hem görsel olarak hem de işlevsel olarak düzenlemek evimizin değerini arttıracak önemde bir çalışmadır. Bakımsız, derbeder görünüşlü bir bahçe nasıl ki evin de bakımsız ile kasvetli görünmesini sağlıyor, tam tersi olacak şekilde, bitkileri bakımlı, yaşam alanlarnaı entegre edilmiş, sıra dışı özellikler barındıran bir bahçe evin de daha güzel ve değerli görünmesini sağlar.
Bahçemiz ister büyük ister küçük olsun her zevke uygun, birbirinden güzel ve farklı bahçe dekorasyonu fikirlerini bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca, birçok farklı firmaya ait ve her çeşit bahçeye uygun yüzlerce tasarım fikrine ve bahçe ürününe homify sayfalarından ulaşabilirsiniz.
Bahçeyi hem akşam vakti karanlıkta da kullanabilmek için hem de alana görsellik kazandırmak adına iyi bir dış mekan aydınlatması gerekmektedir. Günümüzdedış mekanlar için tasarlanmış ve çeşitli hava şartlarına dayanıklı oldukça fazla çeşit aydınlatma bulmak mümkün. Fotoğrafta beton duvar içine monte edilmiş, kare şeklinde enteresan bir aydınlatma sistemi görmekteyiz.
Bahçede zaman zaman oluşabilen çamura batmadan dolaşabilmek için küçük yürüyüş yolları da gereklidir. Çimler arasına yerleştirilmiş doğal taşlardan yapılma bu yapısal peyzaj çalışması Greenline Peyzaj firmasına ait. Yeşil ile beyazın uyumu, taşların grift şekilleri ile mükemmel karelerin oluşturduğu tezat, çimin yumuşaklığı ile taş sert dokusu bu yürüyüş yolunu adeta bir sanat eserine çevirmiş.
Bahçe ve terasları gölgelendirme fikirleri için ’Yazın tadını çıkarmak için 10 muhteşem gölgeleme sistemi’ başlıklı yazımıza göz atın.
Süs havuzu deyince aklımıza her zaman süslü püslü, oymalı klasik modeller geliyor. Oysa artık birbirinden modern onlarca değişik süs havuzları ve süs şelaleleri tasarlanıp imal ediliyor. Kuşlar için suluk görevi de gören bu sevimli şelale Damla Şelale tarafından üretilmiş. Firmanın sayfasında onlarca farklı model ve renkte süs havuzları, şelaleler ve çeşmeler bulmak mümkün.
Tıpkı iç mekanlarda uygulandığı üzere, dış mekanlarda da eklektik bir dekorasyon tercih edebilirsiniz. Bunun için en sevdiğini parçaları toplamanız ve çeşitli aksesuarların da yardımıyla birbirine uydurmanız yeterli.
Veranda ve terasları iriliufaklı saksılar ile dekore etmek de mekana kişiselleştirilmiş, şık bir hava vermektedir. Bunun için yeşil bitkileri ve çiçekleri birlikte kullanarak güzel arajmanlar oluşturulabilir.
Kullanılmış ya da yeni paletlerden oluşturacağınız mobilyalar da bahçenizde orijinal, güzel bir hava oluşturacaktır. Arama kutusuna palet yazarak, homify sayfalarında yayınlanmış birçok mobilya örneğine ulaşabilirsiniz.
Duvara yapışık bir şekilde taştan örülmüş bu güzeller güzeli divana Tuncer Sezgin İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş bir Alaçatı otelinin bahçesinde rastladık. Geleneksel divanlara yeni bir yorum getirmiş, taştan örülme sabit böyle bir divanı bizler de kendi bahçelerimiz için düşünebiliriz. Renkli minderlerle tamamlanmış divan ister üzerinde oturup sohbet etmek, ister uzanıp kitap okumak için ideal dinlenme alanı.
Dikey bahçe olarak adlandırılan ve uygun bir altyapı çalışmasının üzerine dikile olarak yerleştirilen bitkilerle sağlanan bahçeler de hem yeri kısıtlı olan okuyucularımız için hem de sıra dılı fikirlerden hoşlanan okuyucularımız için güzel bir alternatif bahçe örneği oluşturuyor.
Fire pit olarak da bilinen ve bahçeyi kış ayları boyunca da kullanma imkanı yaratan, dekoratif olarak da muhteşem bir başka bahçe fikri ise açık hava şömineleri. Böylesi bir bahçe şöminesini taştan ördürebileceğiniz gibi, metalden yapılma, portatif bir model de tercih edebilirsiniz.