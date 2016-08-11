Göz alıcı bir bahçe için 10 fantastik fikir

İster büyük bir bahçe olsun isterse de ufak bir avlu, basit bir veranda ya da bir teras, açık havada zaman geçirebilmek keyif veren, insandan huzur duygusu uyandıran, eğlenceli bir aktivite. Dolayısıyla bu dış alanların dekorasyonu da tıpkı evlerimizin içinin dekorasyonu kadar önemli ve değerli. Atıl bırakılmış bir bahçe, evin çöplüğü gibi işlev gören bir avlu ya da zevksiz bir masa sandalye takımı konulmuş bir teras sanıyorum ki hiçkimseye yukarıda bahsettiğimiz keyifli zamanı sunmayacaktır.

Bahçe tasarımındaki en önemli adım için peyzaj diyebiliriz. Bulunduğumuz bölgeye ve iklime uygun yapılmış bir peyzaj tasarımı bitkilerimizin ömürlerinin çok daha uzun, bakımlarının ise çok daha kolay olmasını sağşayacaktır. Bahçe tasarımındaki ikinci adım ise bahçe mobilyaları ve bahçe aksesuarları seçimi. Özellikle bu noktada bahçemizi ne şekilde kullanmak istediğimize karar verip seçimlerimizi bu doğrultuda yapmalıyız. Bahçeyi daha çok görsel olarak mı kullanmak istiyoruz? Bahçede yaz-kış zaman geçirmeyi mi tercih ediyoruz? Çocuklarımız var mı, misafirimiz çok mu? Bu ve benzeri soruların cevaplarını verip açık hava mekanlarımız için dekorasyonu ona göre yapmalıyız zira yanlış tasarlanmış bir bahçe, harcadığımız onca emek ve yaptığımız onca masrafa rağmen kullanışsız bir alana dönüşsün istemeyiz. Unutmayalım ki, bahçe dekorasyonu yaptım bitti diyebileceğimiz bir dekorasyon türü değildir. Bahçe sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlı bitkilerden ve hava koşullarına maruz kalan ürünlerden ibaret ve ancak gereksinimlerimiz ve zevklerimiz doğrultusunda dizayn edeceğimiz bir bahçe tüm bu zorluklarına rağmen bize zevk ve huzur verecektir.

Üstelik, evlerimizin dış alanlarını hem görsel olarak hem de işlevsel olarak düzenlemek evimizin değerini arttıracak önemde bir çalışmadır. Bakımsız, derbeder görünüşlü bir bahçe nasıl ki evin de bakımsız ile kasvetli görünmesini sağlıyor, tam tersi olacak şekilde, bitkileri bakımlı, yaşam alanlarnaı entegre edilmiş, sıra dışı özellikler barındıran bir bahçe evin de daha güzel ve değerli görünmesini sağlar.

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