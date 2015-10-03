Banyo duşakabin modelleri üzerine modern örnekler

Banyo dekorasyonları farklılık gösterse de bir banyoda bulunan parçalar üç aşağı beş yukarı bellidir. Mesela çoğu banyoda artık küvet olmasa da duşakabin mutlaka olur. Zira günün yorgunluğu atmak için hızlı bir duş almak gerektiğinde duşakabin küvete oranla çok daha pratik ve işlevseldir. Ancak hızlı yıkanma ihtiyacı küvetlerin de modasını eskitmiyor. Günümüzde çoğu banyoda hem küvet hem de duşakabin bir arada bulunabiliyor. Yeter ki banyonuza uygun banyo duşakabin modeline karar verin. Bu yazıda farklı stil dekorasyonlara göre dizayn edilmiş banyo duşakabin modellerini derledik. Banyolarınızı dekore ederken yardımcı olmasını umuyoruz.
Yeşil beyaz dekore edilmiş banyo tasarımında bilhassa yeşil rengi göz doldurmuş. Banyo duşakabin modelleri arasında üçgen şekilliler köşeye monte etmek için oldukça elverişlidir. Köşe kısımlar hariç ön kısmı oval olduğundan dar boyutlu da olmazlar. Son teknolojiden faydanılmış duşakabin modelinde dekorasyona uyumlu olarak yeşil şeffaf cam kullanılmış. Aynı zamanda kalın metal bir çerçeveye sahip duşakabin bu detayıyla da modern bir çizgiye sahip.
Banyo duşakabin modelleri farklı ebat ve stilde olabilirler. Mesela bu örnekte kare şeklindeki duşakabinin saydam camı çervesiz kullanılarak adeta yok edilmiş. İç kısımda kullanılan modern duş başlığı ise kabinin yıldızı. Saydam olduğu için monte edildiği duvarın rengini banyo duşakabin modeli, her renk banyo dekorasyonuna uyumlu hale geliyor. Başarılı ve modern bir örnek.
Oval tasarımlara alışkınız ancak yuvarlak banyo duşakabin modelleri çok sık rastlanmaz. Yine çerçevesiz saydam cam kullanımı görüyorsunuz. Ön kısmı tamamen yuvarlak hatlara sahip arka kısmı belli belirsiz. Monte edildiği banyo dekorasyonuna göz attığımız zaman ise ahşap iskelet göze çarpıyor. Yalnızca metal bir duş başlığı bulunan duşakabin sade bir tasarıma sahip olduğu için bir bakıma her türlü eve gidebilecek bir model.
Banyo duşakabin modelleri gerek malzeme kullanımı gerek biçim olarak çok fazla çeşitlilik göstermezken bazen öyle tasarımlar olur ki hayran bir şekilde bakakalırsınız. Resimdeki banyo dekorasyonu baştan sona muhteşem. Her bir detayı göz alıcı olan tasarım için sıradan bir banyo duşakabin modeli düşünülemezdi elbette. Eski asansörleri andıran duşakabin buzlu cam ve onu saran demir kafesten oluşuyor. İki kapağı olan banyo duşakabin modelinin iç kısmı da dışı kadar orijinal. İki yanında ahşap bankı ve iç kısmında mini bir rafı bulunan tasarım her şeyiyle kusursuz bir örnek.
Eğimli bir duvara monte küvete bitişik örnek, alışılmadık banyo duşakabin modellerinden. Zira siyah küvete uyumlu olarak alt kısmında kalın bir tabaka var. Duşakabine girerken de merdivene çıkıyorsunuz. Sadece taban kısmıyla değil duş başlığı ile de ilgi çeken banyo duşkabin modeli var karşımızda. Parlak metalden yapılma yuvarlak hatlı duş başlığı orijinal bir forma sahip.
Vampir olmasanız dahi siz de ışıktan pek hoşlanmayabilirsiniz. Banyo dekorasyonlarında gizemli bir hava isteyenler için ışıkları biraz daha kısalım. Her ne kadar karanlıktan pek seçilemese de saydam camlı tasarım, banyo duşakabin modelleri arasında sık rastlanan bir örnek. Ancak banyonun karanlığı dikkate alınınca duşakabin modeli dahi ilginç gelebiliyor. Yalnız dikkat edin de karanlıkta duşakabine çarpmayın. Bu ilginç tasarım Vipp yapımı.
Banyo duvarlarında çoğunlukla fayans kullanılmakla beraber, şayet mimari özellikleriyle ön plana çıkan bir eviniz varsa duvar süprizlerine de hazırlıklı olunmalı. Bu resimde ahşap duvarları beyaza boyanmış enteresan bir banyo tasarımı görüyoruz. Banyoya resim asmak gibi ilginç fikirleri hayata geçirmiş tasarım için sıradan bir banyo duşakabin modeli düşünülemezdi. Tasarımcı da aynı fikir de olmalı ki duvara gömülü ve keskin çizgilerle banyodan ayrılan bir banyo duşakabin modeli tercih etmiş.
İtalyan porselen duvar seramiklerinin kullanıldığı duşakabin, bu haliyle diğer örneklerden sıyrılarak banyo duşakabin modelleri arasında farkını koyuvermiş. Duvar seramiklerinin baharını andıran desenleri ortaya çıksın diye saydam cam kullanılmış ki aksi düşünülemezdi. Banyo dekorasyonu içinde de çiçek desenleri kullanılarak duvarla ahenk yakalanmış. Klasik olmakla beraber benzersiz bir model.
Özellikle üst katlar için ideal olabilecek banyo duşkabin modelinin duvar kısmında pencere bulunuyor. Bir hayli geniş bir alana sahip duşakabin modelinin iki kapaktan oluşan camlı kısmının ortası buzlanmış. Hem saydam hem buzlu cam kullanımına örnek teşkil ettiği için diğer banyo duşakabin modellerinin arasından sıyrılıyor. Yıkanırken manzarayı da seyretmek isterseniz düşünebilirsiniz.
Banyo duşakabin modellerine küçük eklemeler yaparak benzersiz hale getirebilirsiniz. Mesela bu tasarımda duşakabin içerisine eklenen mini raflar hem işlevsel açıdan faydalı hem de zeminle uyum içinde. Aynı zamanda duşakabinin monte edildiği duvarının her iki yanına desenli fayans kullanılarak saydam camlı kabine canlılık kazandırılmış. İçinde mini bir oturma taburesi de olan banyo duşakabin modelinde her ihtiyaç düşünülmüş.
Banyo duşakabin modellerinde genellikle saydam cam kullanılsa da buzlu cam seçeneği de bir diğer alternatif. Duşakabinin iç kısmında ve zeminde kullanılan koyu ahşap dokusuyla ilgi çekici hale gelmiş. Her ne kadar bu yüzden karanlık bir atmosfere sebep olsa da penceresiz banyolar için son teknolojiyle bezenmiş aydınlatma sistemleri ışık problemini ortadan kaldırıyor.
Bazı banyolar mimari özellikleriyle ön plana çıktığından bu tasarımlarda sade ancak modern ürünler kullanılmalıdır. Devasa küvetin yerleştirildiği alanın ilginç tavanını bir tarafa bıraksak dahi lavabosundan gereksiz hiçbir objenin kullanılmamasına dek sergi salonlarını andıran şıklıkta bir tasarım kalır yine elimizde. Duşakabine gelirsek, kapaksız tek camlı tasarımıyla diğer banyo duşakabin modelleri içinde farklı bir yerde duruyor. Kabin içindeki ışıklandırmaya da dikkat.
Banyo duşakabin modellerinin her tarafının kapalı olmasına alışkınız. Doğrudan duvara monte edilmiş modellerde ise ön kısım kapalı olur. Ancak bazı banyo duşakabin modelleri ise tek camdan oluşabilir. Genellikle de ön kısmı açık olan bu tasarımlarda etrafa su sıçramayacak bir alana yerleşilir. Mesela bu örnekte banyo duşakabin modelinin açık kısmı doğrudan küvete baktığından çok fazla sıkıntı yaşanmaz.
Kullanılan malzeme ile ön plana çıkan bir banyo tasarımıyla karşı karşıyayız. Neredeyse baştan sona ahşapla benzemiş bir örnek görüyoruz. Geniş bir alana sahip olmasından mütevellit her bir parça alabildiğine büyük tutulmuş. Örnekteki kabin ise nispeten büyük banyo duşakabin modellerinden. Büyük olmasının sebebi ise iki kişilik olması. Hem geniş aileler için hem de çiftler için kullanışlı olan çift kişilik banyo duşakabinleri, yıkanma alışkanlıklarınız bakımından büyük kolaylık sağlıyorlar.
Bir başka tek camlı banyo duşakabin modeli daha. Hem tek camlı olmasından hem de saydam cam kullanılmasından dolayı hareketli ve desenli banyo fayansları için ideal modeller. Böylece hem duvarlar duşakabinin arkasında kalmıyor hem de duşakabin görüntü olarak iç açıcı hale geliyor. Bu örnekte modern duşakabinin monte edildiği duvarda irice bir çiçek deseni var. Açık olan ön kısımda ise hareketli bir duvar dokusu söz konusu. Dediğimiz gibi bu tür farklı duvar yapıları için modern ve sade duşakabin modelleri ideal.
Daha fazla duşakabin modeli incelemek için ’Banyo duşakabin üzerine 12 iddialı örnek’ yazımızı okuyabilirsiniz.