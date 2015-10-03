Banyo duşakabin modelleri üzerine modern örnekler

Banyo dekorasyonları farklılık gösterse de bir banyoda bulunan parçalar üç aşağı beş yukarı bellidir. Mesela çoğu banyoda artık küvet olmasa da duşakabin mutlaka olur. Zira günün yorgunluğu atmak için hızlı bir duş almak gerektiğinde duşakabin küvete oranla çok daha pratik ve işlevseldir. Ancak hızlı yıkanma ihtiyacı küvetlerin de modasını eskitmiyor. Günümüzde çoğu banyoda hem küvet hem de duşakabin bir arada bulunabiliyor. Yeter ki banyonuza uygun banyo duşakabin modeline karar verin. Bu yazıda farklı stil dekorasyonlara göre dizayn edilmiş banyo duşakabin modellerini derledik. Banyolarınızı dekore ederken yardımcı olmasını umuyoruz.