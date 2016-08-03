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Geleneksel aksesuarlar nasıl kullanılır: Türkiye'den 10 şahane örnek

Meral Eser Meral Eser
homify Mutfak
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Günümüzde klasik stil öğelerden vazgeçmeyenlerin sayısı sanıldığından daha fazla. Modern ve çağdaş yapılaşmanın yanı sıra, günümüzde de geleneksek öğelerin karakteristik unsurlar kattığını söyleyebiliriz. Geleneksel dokuları mimariye ve iç dekorasyon öğelerine yansıtmak ise incelik isteyen bir iştir. İşlemeler, varaklar ve ince işçilikle hazırlanmış aksesuarlarla daha görkemli bir atmosfere kavuşmak mümkün. Klasik stil zarafetiyle görkemli ve çarpıcı ev dekorları oluşturmak ilginizi çekebilir. Geleneksel dokuları bir araya getirerek, geçmişten günümüze izler taşıyan ev dekorları oluşturabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den birbirinden güzel geleneksel aksesuarları bir araya getirdik, bu vesileyle geçmişe bir yolculuk yapalım.

Klasik stil uyum

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Klasik sevenlerin ilgisini çeken bir örnek salon ile başlıyoruz. Açık mor ve beyazın klasik stil uyumla buluştuğu salonda, geleneksel izler taşıyan aksesuarlar sehpalarda ve dekoratif raflarda değerlendiriliyor. Özellikle dekorasyonla ilgilenenler için dekoratif raflar, geleneksel aksesuarlar için hem fonksiyonel, hem de estetik birer sunum aracı olarak değerlendirilebilir. Her bir ayrıntısı ile dikkat çeken görkemli bir salon. 

Banyolarda geleneksel izler

homify Klasik Spa
homify

homify
homify
homify

Banyo aksesuarları göze hitap eden objelerin kullanılmasının yanı sıra, stil ve tarzı ile dikkat çekebilir. Özellikle dönemsel izleri hem fonksiyonel açıdan hem de estetik açıdan yaşamınıza katabilirsiniz. Hamam seti kullanarak banyonuzda fark yaratan keyifli bir atmosfer oluşturabilir, işlevsel bir hale getirebilirsiniz. Hamam seti ile fark yaratan bu banyo aksesuarı fikrini değerlendirebilir, banyonuzu beğenileriniz doğrultusunda klasik izlere göre dekore edebilirsiniz.

Fener kullanımı

Fener Detayı - Çalışma Odası ROAS Mimarlık Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
ROAS Mimarlık

Fener Detayı – Çalışma Odası

ROAS Mimarlık
ROAS Mimarlık
ROAS Mimarlık

Estetik açıdan öne çıkar aksesuarları değerlendirirken geleneksel izler taşıyan fener modelleri de ev dekorasyonuna farklılık katabilir. Göze hitap eden bir atmosfer oluşturmasının yanı sıra, fonksiyonellik açısından da kullanıma değer. Geçmişin izlerini taşıyan bir mekan dekorasyonunda fenerler oldukça göze hitap eden aksesuar modelleri ile tercih edilebilir.

Dekoratif aynalar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin olmazsa olmazlarından bir aksesuar olarak değerlendirilen dekoratif aynalar, gerek form gerekse tasarım olarak eski dönem izlerini taşıyabilir. Günümüz dekorasyon öğeleri ile uyum ve ahenk içeren renk ve dokuları ile geleneksek ayna modellerini duvar dekorları için değerlendirebilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

Avize ile gelen zarafet

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonuna büyüleyici bir atmosfer katan avize modelleri klasik stil uyumla öne çıkıyor. Zarafet unsurlarını detaylarda arayanlar için klasik stil avize modelleri görkemli bir tercih olabilir. Sadece oturma odaları için değil, mutfak ve banyo için de fark yaratan modellerini değerlendirebilirsiniz.

Hem fonksiyonel hem estetik: Dönemsel sandık modelleri

Snakewood Koleksiyonluk Ürün Kutusu Mehmetmarangoz Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Mehmetmarangoz

Snakewood Koleksiyonluk Ürün Kutusu

Mehmetmarangoz
Mehmetmarangoz
Mehmetmarangoz

Geleneksel izleri bir araya getiren aksesuarlardan gösterişli ahşap bir sandık modeli ile devam ediyoruz. Göze hitap eden el işçiliği ile hem estetik, hem de kullanışlı bir aksesuar olarak değerlendirilebilir.

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Dekoratif el yapımı ürünler: Geleneksel kavanozlar

Mutfaklar için şık dekoratif el yapımı ürünler..., Dekorelle.com.tr Dekorelle.com.tr MutfakMutfak Malzemeleri
Dekorelle.com.tr

Mutfaklar için şık dekoratif el yapımı ürünler…

Dekorelle.com.tr
Dekorelle.com.tr
Dekorelle.com.tr

Şeker, kahve, çay ve dahası için geleneksel saklama kutularını değerlendirebilir, mutfaklarınıza dönemsel izler taşıyan farklı renk ve modellerde saklama kutularını değerlendirebilirsiniz.

Dekor öğeleri: Çini işleri

Selectie, Potpori Potpori Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Potpori

Potpori
Potpori
Potpori

İç mekan dekorasyonu için dekoratif raflar ve duvar dekorları oldukça göze hitap eden fikirler isteyebilir. Eğer geleneksel öğelerle süslemek istiyorsanız, çini işleri ilgi alanınıza giren ve zengin bir yelpazeye dağılan aksesuar ürünleri içerebilir.

Geleneksel kilimler

Selectie, Potpori Potpori Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
Potpori

Potpori
Potpori
Potpori

Renk, doku, desen zenginliği ile Türkiye'den aradığınız aksesuarlar arasında şahane motifleri ile kilimler yer alabilir. Özellikle renk katmak istenilen alanlarda göze hitap eden birer sunum objesi olarak değerlendirilebilir. Oldukça fonksiyonel ve estetik bir ürün daha.

Tematik öğelerle geleneksel izler

Denizci Aksesuarlar Artist Hediyelik Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Artist Hediyelik

Denizci Aksesuarlar

Artist Hediyelik
Artist Hediyelik
Artist Hediyelik

Denizci konsepti ile bu aksesuar öğeleri ilginizi çeken fikirler arasında yer alabilir. Dönemsel mesleklerle ilgili aksesuarlar raflarınızı süsleyebilir.

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