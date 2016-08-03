Geleneksel aksesuarlar nasıl kullanılır: Türkiye'den 10 şahane örnek

Günümüzde klasik stil öğelerden vazgeçmeyenlerin sayısı sanıldığından daha fazla. Modern ve çağdaş yapılaşmanın yanı sıra, günümüzde de geleneksek öğelerin karakteristik unsurlar kattığını söyleyebiliriz. Geleneksel dokuları mimariye ve iç dekorasyon öğelerine yansıtmak ise incelik isteyen bir iştir. İşlemeler, varaklar ve ince işçilikle hazırlanmış aksesuarlarla daha görkemli bir atmosfere kavuşmak mümkün. Klasik stil zarafetiyle görkemli ve çarpıcı ev dekorları oluşturmak ilginizi çekebilir. Geleneksel dokuları bir araya getirerek, geçmişten günümüze izler taşıyan ev dekorları oluşturabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den birbirinden güzel geleneksel aksesuarları bir araya getirdik, bu vesileyle geçmişe bir yolculuk yapalım.
Klasik sevenlerin ilgisini çeken bir örnek salon ile başlıyoruz. Açık mor ve beyazın klasik stil uyumla buluştuğu salonda, geleneksel izler taşıyan aksesuarlar sehpalarda ve dekoratif raflarda değerlendiriliyor. Özellikle dekorasyonla ilgilenenler için dekoratif raflar, geleneksel aksesuarlar için hem fonksiyonel, hem de estetik birer sunum aracı olarak değerlendirilebilir. Her bir ayrıntısı ile dikkat çeken görkemli bir salon.
Banyo aksesuarları göze hitap eden objelerin kullanılmasının yanı sıra, stil ve tarzı ile dikkat çekebilir. Özellikle dönemsel izleri hem fonksiyonel açıdan hem de estetik açıdan yaşamınıza katabilirsiniz. Hamam seti kullanarak banyonuzda fark yaratan keyifli bir atmosfer oluşturabilir, işlevsel bir hale getirebilirsiniz. Hamam seti ile fark yaratan bu banyo aksesuarı fikrini değerlendirebilir, banyonuzu beğenileriniz doğrultusunda klasik izlere göre dekore edebilirsiniz.
Estetik açıdan öne çıkar aksesuarları değerlendirirken geleneksel izler taşıyan fener modelleri de ev dekorasyonuna farklılık katabilir. Göze hitap eden bir atmosfer oluşturmasının yanı sıra, fonksiyonellik açısından da kullanıma değer. Geçmişin izlerini taşıyan bir mekan dekorasyonunda fenerler oldukça göze hitap eden aksesuar modelleri ile tercih edilebilir.
Evin olmazsa olmazlarından bir aksesuar olarak değerlendirilen dekoratif aynalar, gerek form gerekse tasarım olarak eski dönem izlerini taşıyabilir. Günümüz dekorasyon öğeleri ile uyum ve ahenk içeren renk ve dokuları ile geleneksek ayna modellerini duvar dekorları için değerlendirebilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonuna büyüleyici bir atmosfer katan avize modelleri klasik stil uyumla öne çıkıyor. Zarafet unsurlarını detaylarda arayanlar için klasik stil avize modelleri görkemli bir tercih olabilir. Sadece oturma odaları için değil, mutfak ve banyo için de fark yaratan modellerini değerlendirebilirsiniz.
Geleneksel izleri bir araya getiren aksesuarlardan gösterişli ahşap bir sandık modeli ile devam ediyoruz. Göze hitap eden el işçiliği ile hem estetik, hem de kullanışlı bir aksesuar olarak değerlendirilebilir.
Şeker, kahve, çay ve dahası için geleneksel saklama kutularını değerlendirebilir, mutfaklarınıza dönemsel izler taşıyan farklı renk ve modellerde saklama kutularını değerlendirebilirsiniz.
İç mekan dekorasyonu için dekoratif raflar ve duvar dekorları oldukça göze hitap eden fikirler isteyebilir. Eğer geleneksel öğelerle süslemek istiyorsanız, çini işleri ilgi alanınıza giren ve zengin bir yelpazeye dağılan aksesuar ürünleri içerebilir.
Renk, doku, desen zenginliği ile Türkiye'den aradığınız aksesuarlar arasında şahane motifleri ile kilimler yer alabilir. Özellikle renk katmak istenilen alanlarda göze hitap eden birer sunum objesi olarak değerlendirilebilir. Oldukça fonksiyonel ve estetik bir ürün daha.
Denizci konsepti ile bu aksesuar öğeleri ilginizi çeken fikirler arasında yer alabilir. Dönemsel mesleklerle ilgili aksesuarlar raflarınızı süsleyebilir.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Tropikal stil lüks bir villa’ yazımız da ilginizi çekebilir.