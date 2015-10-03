Özellikle yazlık evlerin kurtarıcısı teras kapama modelleri ile geniş bahçelerinizden çok daha fazla verim alırsınız. Çünkü yazın kavurucu sıcaklarında bahçe içinde oturmanız, havuzunuz varsa güneşlenme keyfi çıkarmanız zorlaşacaktır. Teras kapama modelleri ile hem bu alanlar kullanışlı hale gelir hem farklı tasarım örnekleri ile evinizin görünümünü de yenilenmiş olur. Kimi zaman ahşap kimi zaman pratik branda seçenekleriyle her eve uygun teras kapama modelleri sayesinde zorluk yaşamadan, bütçenize uygun bir alternatif mutlaka bulursunuz. Bu yazıya ek olarak daha fazla seçenek için ’Teras kapatma modelleri’ başlığına göz atabilirsiniz.