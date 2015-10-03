Özellikle yazlık evlerin kurtarıcısı teras kapama modelleri ile geniş bahçelerinizden çok daha fazla verim alırsınız. Çünkü yazın kavurucu sıcaklarında bahçe içinde oturmanız, havuzunuz varsa güneşlenme keyfi çıkarmanız zorlaşacaktır. Teras kapama modelleri ile hem bu alanlar kullanışlı hale gelir hem farklı tasarım örnekleri ile evinizin görünümünü de yenilenmiş olur. Kimi zaman ahşap kimi zaman pratik branda seçenekleriyle her eve uygun teras kapama modelleri sayesinde zorluk yaşamadan, bütçenize uygun bir alternatif mutlaka bulursunuz. Bu yazıya ek olarak daha fazla seçenek için ’Teras kapatma modelleri’ başlığına göz atabilirsiniz.
Teras kapama modelleri arasında en yaygın kullanılan örneklerden biri de ahşap terastır. Zira yazlık gibi evlerin yapısına ahşap eklemeler daha uyumlu durur. Resimde de geniş bir teras kapama modeli görüyoruz. İç kısımda yuvarlak devasa bir masa kullanılmış. Aynı zamanda bir duvara ocak, mangal gibi araç gereçler yerleştirilerek sıcak yaz günlerinde mangal partisi gibi seçeneklere göz kırpılmış.
Teras kapama modellerine göz atıldığı zaman sabit duran ve çoğu zaman eve eklemlenmiş örnekler görürüz. Ancak herhangi bir inşaat işine girişmeksizin bahçenize branda gererek de teras oluşturabilirsiniz. Kalın metal çubuklarla tutturulan brandanın kenarlarına da ipler konularak branda gerilmiş. Bu haliyle yelkenlileri andıran bir görüntüsü de var. Fakat son derece modern ve estetik gözüktüğünü belirtmemiz lazım.
Taşıyıcı konstrüksiyon ile kaplanmış teras, şeffaf görünümüyle ilgi çekici görünüyor. Bir hayli geniş olan teras kapama modeli, alan sıkıntısı çekmeyenlerin değerlendirmesi gereken bir dizayn. Delikli tavanı sayesinde güneşin zararlı ışınlarından da korunabileceğiniz tasarımın yan kısımları ise camla kaplanmış. Bir tarafında ocak ve mangalların dizildiği terasta geniş bir oturma grubu ile yemek masası da bulunuyor.
Bilhassa Akdeniz stil dekorasyonda sık kullanılan beyaz rengi, ahşabın boyanmasıyla yerini almış. Eve eklemlenen çatı, teras kapama modelleri arasında alışıldık bir tasarım. Ancak terasın iki dayanağı olan ahşap sütunlar oymalı şekilleriyle çok asil gözüküyorlar. Terasın iç kısmında ise kırık beyaz iki koltuk bir hali geniş ve konforlu gibi. Unutmayın ki teras içinde mobilya da yerleştirebilirsiniz. Bu zarif sunum TG Studio imzalı.
Ahşap taşıyıcı iskelete monte edilmiş cam teras, örnekte olduğu gibi uzun ve ince bahçeler için uygun olabilir. Zira sade bir cam kaplama teras kapama modelleri içinde çok sıradan durabilir. Ancak çok güneş almayan bir bahçeniz varsa yaz yağmurlarından kaçınmak için elverişli bir yöntem. Hafif eğimli yapısıyla da daha estetikleşen terasın ince uzun yapısına uygun olarak koltuklar karşı karşıya değil yan yana yerleştirilmiş.
Teras kapama modellerinde birden fazla malzeme bir arada kullanılabilir. Mesela resimde beton üzerine inşa edilmiş ahşap çatı hem rengiyle hem dokusuyla binadan belirgin bir biçimde ayrılarak o bölgenin terasa ait olduğunu vurgulamış. İç kısmında ise hasır koltuklar kullanılarak sade ve ferah bir alan yaratılmış. Yaz aylarında güneşin tadını çıkarmak istiyorsanız koltuklara uzanıp keyif yapabilirsiniz.
Ahşap çatı örneklerinin ağırlıklı olduğu derlememizde brandalı teras kapama modellerine de göz atalım. Özellikle lokanta, kafe vs. gibi yerlerde sıkça kullanılan çizgili brandalar teraslarınıza da çok yakışır. Özellikle üst katlarda oturanlar için çok daha pratik bir yöntem olan brandalar bütçenizi de zorlamayacaktır. Çoğu zaman terasın tamamını da kapatmayan branda modeli terası hem açık hem de kapalı olarak kullanma olanağı sağlar.
Örnekte olduğu gibi bahçe içinde kendi başına duran teras kapama modellerini de değerlendirebilirsiniz. Şeritler halinde ince delikli ahşap teras, bir nevi güneş ışınları için filtre işlevi görmüş. Her ne kadar geniş bir alana sahip olsa da mini bir oturma bankı yeterli gelmiş. Terasın hemen yanındaki bölmede duvara gömülü ocak ise çok modern duruyor.
Bazı teras kapama modelleri de çatınızın devamı şeklinde olur. Özellikle klasik üçgen şeklinde bir çatınız varsa uyum açısından benzer bir teras daha estetik durur zira. Kalın ayaklarıyla daha da heybetli duran teras modelinin koyu rengine uyumlu mobilyalar tercih ederseniz dekorasyonda denge sağlamış olursunuz. Böylesi bir teras kapama modeli kış bahçesi olarak da değerlendire bilinir.
Daha farklı teras kapama modellerine göz atalım. Resimdeki örnekte teras kapama uygulaması çelik konstrüksiyon yöntemiyle yapılmış. Büyük delikleri olan teras, güneş ışığından faydalanmanıza da vesile oluyor. Bilinçli tercih edilmiş eskitme görünümü ile farklı bir estetiği de olan teras modeli modern bir tasarım örneği. Ahşap yemek masası ise takımı metal detaylarıyla terasa uyum sağlamış.
Havuzlu bir bahçeniz varsa gölgelik için delikli teras kapama modelleri işinizi görebilir. Zira teras için geniş alan ayıramasanız da havuz başında serinlerken terasa ihtiyaç duyarsınız. Metal çubuklu teras modelinin kırmızı olarak tercih edilmesi de ufak bir dizayn güzelliği olarak terasa canlılık kazandırmış. Gölge için bir hayli işlevsel olan bu model değerlendirilmesi gereken bir tasarım.
Özellikle yüksek binaların terasları şahane olur, zira eşsiz manzarasına doya doya bakarsınız. Bu tür terasları tamamen kapatırsanız yüksek bir binada olmanın lüksünü çıkaramazsınız. Ancak yine de teras kapama modellerine göz atmalısınız. Çünkü kavurucu sıcak aylarında yahut yaz yağmurlarında terasın keyfini çıkarmak için teras kapatmaya ihtiyaç duyacaksınız. Sizin için seçtiğimiz örneklerin de teras kapama modelleri üzerine ilham vermesini umuyoruz.
Bazen de yüksek katlar yerine giriş katına bakan bir bahçede terasınız olur ki çoğu yazlıkta da böyledir. Zemini ahşap katlama olan terasın çatı kısmı da tahtadan yapılma. Hasır ve ahşabın bir arada kullanıldığı teras kapama modeli ince uzun bahçeler için ideal görünüyor. Mini terasın aydınlatmasına özen gösterilerek büyük bir lamba tercih edilmiş.
Duvarsız bir kulübeyi andıran teras kapama modelinde kocaman bir çatı görüyorsunuz. Kiremitle kaplandığı için dayanıklılığından şüphe edilmeyen terasın çevresi çiçeklerle süslenmiş. İç kısmında mini bir masa ve oturma grubu gördüğümüz model, küçük bahçeler için ideal görünüyor. Yeşillikler içinde olması sebebiyle de hoş vakit geçirebileceğiniz teras kapama örneği bahar esintisini hissettirmiş.
Lüks bir dairenin havuza karşı terasını gördüğümüz örnekte teras kapama modeli olarak, daireden monte edilmiş metal çubuklara dayanan bir tasarım görüyoruz. Büyük kısmı siyah küçük kısmı beyaz olan kapama modeli havuzun her iki tarafına da gölgelik sağlaması açısından işlevsel. Beyazlı kısma büyükçe bir yemek masası da yerleştirilmiş. Ancak havuz başında güneşlenme keyfi yaşamak için de çok fazla kapatılmamış.
Taşlı duvarlarla kaplanmış yüksekçe binaya göz attığımız örnekte yine bir havuz görüyoruz. Havuzun yanı başındaki evin çatı kısmı uzatılarak teras kapama modeli hayata geçirilmiş. Ahşap yemek masası ve mini servis sehpasıyla sizi yaz akşamlarında teras keyfini yaşama davet eden tasarım son derece modern görünüyor. Bu başarılı tasarım Teget Mimarlık imzalı.