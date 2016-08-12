Türkiye'den herkese ilham verecek 4 tadilat projesi

homify sayfalarında dünyanın dört bir köşesinden çeşitli projelere yer veriyoruz. Bu projelerin en ilgi çekenlerinden biri de eski evlerin mükemmel bir şekilde yenilenmeleri. Kimi artık yıkılacak kadar kötü durumda olan, kimi ise demode ya da yeni sahiplerinin zevklerine uygun olmayan evler komple tadilat altına girerek adeta yeniden yaratılıyor. Bu projelerin en çok ilgi gören derlemeler arasında yer almasının sebebi, zaman zaman hepimizin bu tür yenilemelere ihtiyaç duyması ve ilham arayışı içinde olması. İster yalnızca bir banyo ya da mutfak tadilatı olsun, isterse de evin içini ve dışını tamamen değiştiren komple bir tadilat, Önce & Sonra sayfalarını gezmek ve en güzel örnekleri görmek kendi yapacağımız tadilat için fikirler verecek, ne isteyip ne istemediğimizi kafamızda netleştirmemizi sağlayacaktır.
Bugün sayfamızda Türkiye'den tadilat projelerini misafir ediyoruz. Ülkemizin farklı şehirlerinden 4 adet tadilat projesini derlediğimiz bu sayfamız, umuyoruz ki siz okuyucularımıza da ilham kaynağı olacaktır. Ayrıca, sayfanın üst kısmında yer lan menüden Dergi sekmesine tıkladığınızda açılacak olan pencereden Önce & Sonra sayfasını seçerek dünyanın dört bir yanından yüzlerce tadilat projesine ulaşmanız mümkün.
İç mimar Tuncer Sezgin'in imzasını taşıyan dönüşüm projesi uzun yıllardır kullanılmayan bir yazlığa iki buçuk ay içinde yeni bir kimlik kazandırmış. Çeşme'de konumlanan bu ev baştan aşağıya yenilenerek tamamen farklı bir çehreye kavuşmuş.
Konut yaz ve kış boyunca kullanılabilecek şık ve konforlu bir villaya dönüştürülmüş. Bu evin daha fazla fotoğrafını görmek için ’Çeşme’de bir yazlık evin büyüleyici dönüşümü’ başıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Bu örneğimiz ise Antalya'da konumlanan ve son derece eskimiş dir dairede yer alan bir banyodan. Profesyonellerimiz tarafından tadilat işlemi başlatılmış bile ancak sevimsiz ve demode seramik karoları bu fotoğrafta kolayca görebiliyoruz.
Eski püskü bir apartman dairesinden adeta bir saray yavrusu çıkarmayı başaran profesyonellere alkış! Bu konutun dönüşümü hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer odaların da fotoğraflarını görmek için ’Antalya’da bir dairenin rengarenk dönüşümü’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Fotoğrafta ülkemizde sıklıkla karşılaştığımız, ince uzun boyutlarda ve doğal gün ışığına erişimi oldukça kısıtlı olan bir koridor görüyoruz. Ankara'da konumlanan bu dairenin tadilatında kolonlar ve bazı duvarlar dışında her şey değiştirilmiş, yenilenmiş ve modernize edilmiş.
Bu koridorun bir üstteki ile aynı yer olduğuna inanmak neredeyse imkansız! Doğru renk seçimlerinin ve bilhassa da aydınlatma çalışmalarının önemini vurgulayan bu tadilat, ince uzun boyutlarda ve doğal gün ışığı almayan koridorların da son derece şık ve ferah olabileceğinin kanıtı. Ankara'da konumlanan bu evin diğer odalarına ait fotoğrafları görmek için ’Önce & Sonra: Yeniden yaratılan bir daire’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Yine Antalya'ya misafiriz. Bu fotoğrafta görmüş olduğumuz konut ise ne eski ne de demode, yalnızca mülk sahiplerinin zevklerine artık hitap etmez duruma gelmiş, bu nedenle yenilenecek.
Tüm mekanda bütük bir tadilat gerçekleşmiş, zemin dışında her yüzeyler değiştitilmiş. Asma tavan sayesinde ankastre aydınlatmalar sık aralıklarla yerleştirilerek ışıl ışıl bir mekan oluşturulmuş. Duvarlar krem renginde doğal taşlar ile kaplanmış ve bazı yüzeyler pürüzsüz beyaz tercih edilerek hoş bir kontrast yaratılmış. Eski halinden kalan koyu renkli tüm mobilyalar da kaldırılarak daha açık renklerde parçalar tercih edilmiş.