Türkiye'den herkese ilham verecek 4 tadilat projesi

homify sayfalarında dünyanın dört bir köşesinden çeşitli projelere yer veriyoruz. Bu projelerin en ilgi çekenlerinden biri de eski evlerin mükemmel bir şekilde yenilenmeleri. Kimi artık yıkılacak kadar kötü durumda olan, kimi ise demode ya da yeni sahiplerinin zevklerine uygun olmayan evler komple tadilat altına girerek adeta yeniden yaratılıyor. Bu projelerin en çok ilgi gören derlemeler arasında yer almasının sebebi, zaman zaman hepimizin bu tür yenilemelere ihtiyaç duyması ve ilham arayışı içinde olması. İster yalnızca bir banyo ya da mutfak tadilatı olsun, isterse de evin içini ve dışını tamamen değiştiren komple bir tadilat, Önce & Sonra sayfalarını gezmek ve en güzel örnekleri görmek kendi yapacağımız tadilat için fikirler verecek, ne isteyip ne istemediğimizi kafamızda netleştirmemizi sağlayacaktır.

Bugün sayfamızda Türkiye'den tadilat projelerini misafir ediyoruz. Ülkemizin farklı şehirlerinden 4 adet tadilat projesini derlediğimiz bu sayfamız, umuyoruz ki siz okuyucularımıza da ilham kaynağı olacaktır. Ayrıca, sayfanın üst kısmında yer lan menüden Dergi sekmesine tıkladığınızda açılacak olan pencereden Önce & Sonra sayfasını seçerek dünyanın dört bir yanından yüzlerce tadilat projesine ulaşmanız mümkün.