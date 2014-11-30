Mutfak renovasyonu nasıl yapılır: 4 örnek

Evet, evimizi renove etmek istediğimizde başlangıç için düşündüğümüz ilk kısım mutfaktır. Bunun nedeni belki de mutfağın evdeki en pratik işlerin görüldüğü alan olması, belki baktığımızda fırınımızın artık modası geçmiş görünmesi, belki enerji tasarrufu için yeni çözümler arıyor olmamız, belki de tüm bunların bir karışımıdır.

Dolayısıyla, fikirlerimizi açıklığa kavuşturmaya şehrin kalbinde yer alan, 25 metre karelik eski bir dükkanın farklı bölümlerden oluşan bir haneye dönüştürüldüğü bir restorasyon sonunda ortaya çıkan Loft Barcelona ile başlıyoruz. Bu bölümlerde farklı odalar farklı dekorasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Gözleriniz önünde uzanan alan, elbette ki mutfaktaki geniş orta kısım, başka bir deyişle mutfak adası, lavabosu, fırını, zemini ve çok sayıda depolama unsuru ile, daha sonradan genişletilen alana yerleşiyor. Manzara bir film sahnesine benzese de, gerçek! Tuğladan bir duvar, uygun bir şekilde yükseltilmiş, paslanmaz çelikten bir fırın ve ankastre mikrodalga. Hakim renk metalik bir siyahla beyazın birlikteliği ve bu birliktelik seçkin, temiz ve sofistike bir hava yaratıyor. Eğer minimalist tarz ilginizi çekiyorsa ve ne yapmak istediğinize karar veremiyorsanız, bu mutfak sizin için mükemmel bir model oluşturabilir.