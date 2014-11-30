Mutfak renovasyonu nasıl yapılır: 4 örnek

Günümüzde mutfak renovasyonu için fikirler ve materyaller o kadar bollaştı ki, bunlar arasından seçimler yapmak artık çok zor. Minimalist mi yoksa daha muhafazakar bir mutfak mı? Yemek odası ile mutfak birleşmeli mi, yoksa daha geniş bir alanda mutfak ve yemek alanı birbirlerinden ayrılmalı mı? Bugün homify'da mutfakları yeni, modern ve yaratıcı fikirlere düşünenler için İber yarımadasındaki uzumanlarımızın katkılarıyla bir renovasyon seçkisi hazırladık. Böylece, sizlere esin kaynağı olabilecek 4 mutfak renovasyonu örneği sunuyoruz.
Evet, evimizi renove etmek istediğimizde başlangıç için düşündüğümüz ilk kısım mutfaktır. Bunun nedeni belki de mutfağın evdeki en pratik işlerin görüldüğü alan olması, belki baktığımızda fırınımızın artık modası geçmiş görünmesi, belki enerji tasarrufu için yeni çözümler arıyor olmamız, belki de tüm bunların bir karışımıdır.
Dolayısıyla, fikirlerimizi açıklığa kavuşturmaya şehrin kalbinde yer alan, 25 metre karelik eski bir dükkanın farklı bölümlerden oluşan bir haneye dönüştürüldüğü bir restorasyon sonunda ortaya çıkan Loft Barcelona ile başlıyoruz. Bu bölümlerde farklı odalar farklı dekorasyonlarıyla dikkat çekiyor.
Gözleriniz önünde uzanan alan, elbette ki mutfaktaki geniş orta kısım, başka bir deyişle mutfak adası, lavabosu, fırını, zemini ve çok sayıda depolama unsuru ile, daha sonradan genişletilen alana yerleşiyor. Manzara bir film sahnesine benzese de, gerçek! Tuğladan bir duvar, uygun bir şekilde yükseltilmiş, paslanmaz çelikten bir fırın ve ankastre mikrodalga. Hakim renk metalik bir siyahla beyazın birlikteliği ve bu birliktelik seçkin, temiz ve sofistike bir hava yaratıyor. Eğer minimalist tarz ilginizi çekiyorsa ve ne yapmak istediğinize karar veremiyorsanız, bu mutfak sizin için mükemmel bir model oluşturabilir.
İspanya'nın doğu kıyısına uzanıyor ve Castellón'a gidiyoruz. Burada şehrin kalbinde yer alan ve renove edilmiş bir evdeyiz. Farklı materyaller ve renkler kullanılarak, bir önceki evden son derece farklı bir biçimde şekillendirilmiş bir manzara ile karşılaşıyoruz.
Burada duvarlar ve demirbaşlar için böyle sulak alanlarda sıkça görülen koyu zemin rengi ile bir kontrast oluşturan doğa renkleri seçildiğini görüyoruz. Bu renk seçimleri, biçimlerin sadeliğine dayalı bir estetik temelinde, düz hatları ve dekorasyon rahatlığını vurguluyor. L biçimindeki mutfak adası vasıtasıyla yemek odası mutfaktan bir çizgi ile ayrılıyor. Hem mobilyalar hem de yemek masasının zemini, manzaraya aşırı yükleme yapmaktan kaçınmak ve yan yüzeylerden ışık girişini arttırmak adına buzlu camla kaplanmış.
İspanya sahillerindeki yolculuğumuza, Limonar bölgesindeki bir mutfağın dekor unsurları arasına ışık entegre etmek üzere renove edilmiş bir mutfağın bulunduğu Malaga şehrindeyiz. Bu mutfakta, mutfaktan gelen doğal ışığın yemek odasına kadar yayılabilmesi adına, ön duvarların yıkılarak şeffaf bölmeler halinde inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Her iki alan da, çevredeki bolluk algısını önemli ölçüde genişletecek şekilde, görsel olarak entegre edilmiş. Işığın yayılımına beyaz ve toprak rengi ağırlıklı bir renk paleti kullanılarak katkıda bulunulmuş. Dekorasyon, tasarım ve minimalist İskandinav dokunuşu mekan geometrisi ile birleşerek pratik, estetik ve işlevsel bir eser yaratmış.
Simetrika, modası geçmiş bir geometrik estetik anlayışına dayalı bir şey değil. Tam tersine, bu yeniden yapılandırmada kullanılan renkler, biçimler ve materyaller, kişisel dokunuşlarla bezeli minimalist bir atmosfer yaratıyor. Siyah ve beyaz materyaller, ışığı çekebilmeleri ve lüks ve sofistike bir hava yaratmaları adına parlak bitirişlere sahip. Mutfak çalışma alanının sade hatları ve sıradışı ışıklandırma, görenlerin kayıtsız kalamayacağı, orijinal bir imaj yaratıyor: duvarı dekore eden bir ışık çizgisi. Mekan güzelleştirmenin farklı ve çağdaş bir yolu!