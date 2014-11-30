현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mutfak renovasyonu nasıl yapılır: 4 örnek

Homıfy Turkey Homıfy Turkey
Una cocina transparente y luminosa, teese interiorismo teese interiorismo Modern Mutfak
Loading admin actions …

Günümüzde mutfak renovasyonu için fikirler ve materyaller o kadar bollaştı ki, bunlar arasından seçimler yapmak artık çok zor. Minimalist mi yoksa daha muhafazakar bir mutfak mı? Yemek odası ile mutfak birleşmeli mi, yoksa daha geniş bir alanda mutfak ve yemek alanı birbirlerinden ayrılmalı mı? Bugün homify'da mutfakları yeni, modern ve yaratıcı fikirlere düşünenler için İber yarımadasındaki uzumanlarımızın katkılarıyla bir renovasyon seçkisi hazırladık. Böylece, sizlere esin kaynağı olabilecek 4 mutfak renovasyonu örneği sunuyoruz.

Barcelona'da bir çatı

homify Minimalist Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evet, evimizi renove etmek istediğimizde başlangıç için düşündüğümüz ilk kısım mutfaktır. Bunun nedeni belki de mutfağın evdeki en pratik işlerin görüldüğü alan olması, belki baktığımızda fırınımızın artık modası geçmiş görünmesi, belki enerji tasarrufu için yeni çözümler arıyor olmamız, belki de tüm bunların bir karışımıdır.

Dolayısıyla, fikirlerimizi açıklığa kavuşturmaya şehrin kalbinde yer alan, 25 metre karelik eski bir dükkanın farklı bölümlerden oluşan bir haneye dönüştürüldüğü bir restorasyon sonunda ortaya çıkan Loft Barcelona ile başlıyoruz. Bu bölümlerde farklı odalar farklı dekorasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Gözleriniz önünde uzanan alan, elbette ki mutfaktaki geniş orta kısım, başka bir deyişle mutfak adası, lavabosu, fırını, zemini ve çok sayıda depolama unsuru ile, daha sonradan genişletilen alana yerleşiyor. Manzara bir film sahnesine benzese de, gerçek! Tuğladan bir duvar, uygun bir şekilde yükseltilmiş, paslanmaz çelikten bir fırın ve ankastre mikrodalga. Hakim renk metalik bir siyahla beyazın birlikteliği ve bu birliktelik seçkin, temiz ve sofistike bir hava yaratıyor. Eğer minimalist tarz ilginizi çekiyorsa ve ne yapmak istediğinize karar veremiyorsanız, bu mutfak sizin için mükemmel bir model oluşturabilir.

Castellón'da bir daire

Cocina, Estudio Paco Zaera Estudio Paco Zaera
Estudio Paco Zaera

Estudio Paco Zaera
Estudio Paco Zaera
Estudio Paco Zaera

İspanya'nın doğu kıyısına uzanıyor ve Castellón'a gidiyoruz. Burada şehrin kalbinde yer alan ve renove edilmiş bir evdeyiz. Farklı materyaller ve renkler kullanılarak, bir önceki evden son derece farklı bir biçimde şekillendirilmiş bir manzara ile karşılaşıyoruz.

Cocina, Estudio Paco Zaera Estudio Paco Zaera
Estudio Paco Zaera

Estudio Paco Zaera
Estudio Paco Zaera
Estudio Paco Zaera

Burada duvarlar ve demirbaşlar için böyle sulak alanlarda sıkça görülen koyu zemin rengi ile bir kontrast oluşturan doğa renkleri seçildiğini görüyoruz. Bu renk seçimleri, biçimlerin sadeliğine dayalı bir estetik temelinde, düz hatları ve dekorasyon rahatlığını vurguluyor. L biçimindeki mutfak adası vasıtasıyla yemek odası mutfaktan bir çizgi ile ayrılıyor. Hem mobilyalar hem de yemek masasının zemini, manzaraya aşırı yükleme yapmaktan kaçınmak ve yan yüzeylerden ışık girişini arttırmak adına buzlu camla kaplanmış.

Malaga'dan

Una cocina transparente y luminosa, teese interiorismo teese interiorismo Modern Mutfak
teese interiorismo

teese interiorismo
teese interiorismo
teese interiorismo

İspanya sahillerindeki yolculuğumuza, Limonar bölgesindeki bir mutfağın dekor unsurları arasına ışık entegre etmek üzere renove edilmiş bir mutfağın bulunduğu Malaga şehrindeyiz. Bu mutfakta, mutfaktan gelen doğal ışığın yemek odasına kadar yayılabilmesi adına, ön duvarların yıkılarak şeffaf bölmeler halinde inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Her iki alan da, çevredeki bolluk algısını önemli ölçüde genişletecek şekilde, görsel olarak entegre edilmiş. Işığın yayılımına beyaz ve toprak rengi ağırlıklı bir renk paleti kullanılarak katkıda bulunulmuş. Dekorasyon, tasarım ve minimalist İskandinav dokunuşu mekan geometrisi ile birleşerek pratik, estetik ve işlevsel bir eser yaratmış.

Simetrika

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Simetrika, modası geçmiş bir geometrik estetik anlayışına dayalı bir şey değil. Tam tersine, bu yeniden yapılandırmada kullanılan renkler, biçimler ve materyaller, kişisel dokunuşlarla bezeli minimalist bir atmosfer yaratıyor. Siyah ve beyaz materyaller, ışığı çekebilmeleri ve lüks ve sofistike bir hava yaratmaları adına parlak bitirişlere sahip. Mutfak çalışma alanının sade hatları ve sıradışı ışıklandırma, görenlerin kayıtsız kalamayacağı, orijinal bir imaj yaratıyor: duvarı dekore eden bir ışık çizgisi. Mekan güzelleştirmenin farklı ve çağdaş bir yolu!

Hangi yer döşemesini seçmeli?
Bu yazıda mutfağını elden geçirmek isteyenler için bazı mutfak renovasyon fikirlerini derledik.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler