Çağdaş ve konforlu: Bu eve bayılacaksınız

Bu yazıda size tanıtacağımız bina BTL Property LTD şirketi tarafından inşa edilen mükemmel bir ev örneği. Ev sahipleri için daha fazla yaşam alanı, modern bir iç mekan ve daha çok sosyalleşebilecekleri güzel bir bahçe amaçlandı. Şimdi bahçeden başlayarak sırayla bu şahane evi yakından inceleyelim.
Evin dış cephesini gördüğümüz bu resimde klasik düz çatılı üç katlı bir ev ve bu eve eklemlenmiş uzatma bir düz çatı bulunuyor. Düz çatı aynı zamanda veranda için ek gölgelik meydana getirmiş. Fiberglas ve alüminyumdan yapılan bu kısım her türlü hava şartı için oldukça dayanıklı. Bunların dışında evin dış cephesinin tamamen beyaz. Düz çatının başladığı odalarda ise pencere yerine sürgülü cam kapı kullanılarak güzel bahçeden bolca yararlanılmış.
Evin bakımlı bahçesine göz atmadan olmaz. Çember şeklindeki çimler bina önünde çakıl yol ile çevrili. Diğer taraflarda ise çeşitli bitkiler ve çalılarla süslenmiş. Evin karşısına gelecek şekilde bir uçta oturma için bank eklenmiş. Bu bahçede çocukların çok seveceği bir şey var. Küçük ağaçların arkasına dikkatli bakarsanız sürpriz bir trambolin göreceksiniz.
Binanın zemin katında mutfak, yemek odası ve salon bir arada bulunuyor. Salonla mutfağın birleştiği nokta ise yemek odası. Bu odalar arasında duvar ve kapı kullanılmayarak mevcut alan daraltılmadı. Odalar arasındaki fark her birinin değişik bir tarzda dekore edilmesiyle sağlandı.
Mekan büyük ölçüde beyaz renk olduğundan mobilyalarda koyu renkler tercih edilmiş. Bununla birlikte farklı desenli minderler ve koltuk örtüleriyle etnik bir hava sağlanmış salonda. Orta sehpa yerine ayakları uzatmak için puf koltuk doğru bir karar. Son olarak salonda bir de kış aylarında ısınmak için soba eklenmiş.
Daha önce de dediğimiz yemek odasında salondan farklı bir stil uygulanmış. Bir duvar tuğla taşlarla örülerek rustik bir doku elde edilirken yıldız şeklindeki objeler ve şeffaf cam aksesuarlarıyla İskandinav tarzını çağrıştırıyor. Yine de ağırlıklı olarak ahşap mobilya seçimi ve sürgülü cam sayesinde elde edilen ferahlık kır evlerinin iç açıcı atmosferine ağırlık kazandırmış.
Renkli oturma odası İskandinav stili aksesuarlarıyla ilginçleşen yemek odasından sonra beyazlara bürünmüş mutfak fazlasıyla sade gelebilir. Ancak tüm bu beyazlık basitlik kadar çağdaşlığı da sembolize ediyor. Beyazlara ek olarak sandalyelerin doğal ahşaptan yapılma kolları biraz olsun dekora hareket katmış diyebiliriz.
Bu modern evde her şey düşünülmüş öyle ki küçük bir home office dahi bulunuyor. Evin diğer sosyal alanlarından şeffaf cam bir paravanla ayrılan bu oda aynı zamanda zeminden biraz daha yüksekte. Duvara gömülü kitaplık ve modern bir beyaz masa ile tamamlanan dekorasyon son dere şık görünüyor.
Evin zemin katında sosyal alanlar bulunurken tavan arasına girdiğimizde yatak odasıyla karşılaşıyoruz. Her ne kadar tavanı basık da olsa geniş bir oda burası. Yine de daha fazla büyük görünmesi için yoğun beyaz kullanımı ile az sayıda eşya tercih edilmiş. Ahşap mobilya dışında odadaki her şey beyaz gibi. Sadece büyük siyah çerçeveli boy aynası hariç. Kontrast sağlamak için yeterli bir tercih.
Çatı katında bulunan banyo küçük olmakla birlikte hem modern bir duşu hem de küveti var. Diğer odalar gibi tamamen beyaz seramiklerle döşenmiş banyo oldukça kullanışlı. Dekorasyonu da ihmal edilmemiş, küvetin dayandığı duvarda çeşitli resimler bulunuyor. Küçük ve sade bir banyoyu hareketlendirmek için resim kullanmak gayet parlak bir fikir.
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