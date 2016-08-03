Çağdaş ve konforlu: Bu eve bayılacaksınız

Binanın zemin katında mutfak, yemek odası ve salon bir arada bulunuyor. Salonla mutfağın birleştiği nokta ise yemek odası. Bu odalar arasında duvar ve kapı kullanılmayarak mevcut alan daraltılmadı. Odalar arasındaki fark her birinin değişik bir tarzda dekore edilmesiyle sağlandı.

Mekan büyük ölçüde beyaz renk olduğundan mobilyalarda koyu renkler tercih edilmiş. Bununla birlikte farklı desenli minderler ve koltuk örtüleriyle etnik bir hava sağlanmış salonda. Orta sehpa yerine ayakları uzatmak için puf koltuk doğru bir karar. Son olarak salonda bir de kış aylarında ısınmak için soba eklenmiş.