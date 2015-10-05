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Teras dekorasyonu için en gösterişli modeller

nihal e. nihal e.
Modern Australian Beach Style Home, Bella life Style Bella life Style Tropikal Balkon, Veranda & Teras
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Bazen güneşlenmek için bazen manzaranın tadını çıkarmak için bazen keyifli akşam yemekleri için kullandığımız terasların dekorasyonu da kullanım yaygınlığıyla birlikte giderek artıyor. Zira tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seçenek var. Terasın kapalı veya açık olmasıyla da şekillenen teras dekorasyonları, hem ihtiyacınıza göre şekilleniyor hem de evinizin şıklığına şıklık katıyor. Bu yazıda farklı teras modelleri için derlediğimiz dekorasyon örneklerine bakarak siz de evinize en uygun mobilyalar için fikir alabilirsiniz. Eğer ahşap terasınız varsa ’En güzel ahşap teraslar’ başlığına göz atabilirsiniz.

Büyük lambalar kullanmak

View homify Tropikal Balkon, Veranda & Teras
homify

View

homify
homify
homify

Teras dekorasyonunuzu tıpkı bir salon veya oturma odası gibi düşünebilirsiniz. Özellikle kapalı terasların dekorasyonu için düzinelerce alternatif vardır. Bu örnekte açık renkli zemini tamamlamak için gök mavisi ile beyaz karşımı bir koltuk takımı kullanılmış. Masa olarak da çakıl taşını andıran yuvarlak ürünler tercih edilmiş. Ancak teras dekorasyonun esas yıldızı kafesi andıran çerçevesiyle büyük lambalar.

Yerde ışık hüzmesi

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Kapalı terasların dekorasyon seçeneği çok olsa da açık teraslar için de yaratıcı tasarım örnekleri mevcut. Örnekteki teras dekorasyonu da bu duruma başarılı bir örnek. Mobilya yerine zemin süslemesine titizlik gösterilmiş terasta, yerler taşla döşenmiş. Fakat masanın konulacağı alan hariç, o bölgeye ahşaptan yuvarlak bir tabaka yerleştirilmiş. Bu da yetmemiş, ahşap tabakanın etrafına ışık düzeneği eklenerek bilhassa yaz akşamları için harika bir manzara çıkarılmış ortaya.

Deniz ve rüzgar

Western Australia Bella life Style Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Bella life Style

Western Australia

Bella life Style
Bella life Style
Bella life Style

Baktığınız zaman orada olmak isteyeceğiniz şahane bir teras manzarası. Sahile çok yakın konumlanan bu evin manzarası bile yeterli. Ancak teras dekorasyonu da hiç fena gözükmüyor. Denize karşı yerleştirilmiş iki şezlong, güneşin kavurucu sıcağından bulandığınızda gölgede oturmak için size imkan sunuyor. Tıpkı resimde olduğu gibi şezlongların arasında bir servis sehpası alarak güneşin tadını çıkarırken serinleyebilirsiniz de.

Taşlarla örülmüş teras

Bedroom 3 Terrace TG Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Ormana bakan böylesi bir terası kim arzu etmez? Doğayla iç içe olan bu eşsiz terasın dekorasyonu da şahane. Taşlarla örülmüş kare şeklindeki terasa kapatma işlemi yapılmamış ancak gölgelik için şemsiye kullanılmış. Dağ manzarasının keyfini sonuna dek çıkarmak içinse ayaklarınızı da uzatabileceğiniz geniş bir koltuk ile ikramlarınızı koymak için masa yerleştirilmiş. Bu ferah ve konforlu tasarım TG Studio imzalı.

Tropikal esinti

Northern Territory Bella life Style Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Bella life Style

Northern Territory

Bella life Style
Bella life Style
Bella life Style

Bazı teraslar da alabildiğine geniş olur, bir sürü mobilya yerleştirme imkanı tanır size. Böylesi büyük terasların dekorasyonu için de çeşit çeşit seçenek olur. Bu teras örneğinde ise tropikal stil bir tasarım düşünülmüş. İleriye doğru bakınca çekmeceli bir masa ve onun etrafında iki adet beyaz sandalye görünüyoruz. Büyük abarjurlarla da zenginleştirilmiş. Ön kısımda ise beyaz yeşil desenli oturma grubu teras dekorasyonuna renk getirmiş.

Kuş bakışı teras

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Tepeden çekilmiş bir teras örneğini gördüğümüz resimde tropikal ağaçlarla bezenmiş şahane bir havuzla ahşap döşemeli açık teras dekorasyonu var karşımızda. L şeklinde olan terasın sade bir dizaynı var. Kısa duvarına beyaz düz koltuklar boşluksuz olarak yerleştirilmiş. Karşı köşesinde ise yine beyaz renginden delikli bir sandalye görüyoruz. Bir önceki örnekte olduğu gibi tropikal stil bir teras örneği. 

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Terası bölümlere ayırmak

Scarborough Project, Project Artichoke Project Artichoke Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Project Artichoke

Scarborough Project

Project Artichoke
Project Artichoke
Project Artichoke

Özellikle havuz çevresinde bulunan terasların dekorasyonunu alanı çeşitleri bölümlere ayırarak yapabilirsiniz. Nitekim bu örnekte de öyle yapılmış. Bir kısım ocak, barbekü olarak değerlendirilirken başka bir alana yemek masası konulmuş. Diğer bir tarafta ise havuzun keyfini çıkarabileceğiniz başka malzemeler yerleştirilmiş. Bu sayede alandan verim sağlayan ve karmaşa yaratmayan bir teras dekorasyonu çıkmış ortaya.

Havuz manzaralı teraslar

TERRACE homify Tropikal Balkon, Veranda & Teras
homify

TERRACE

homify
homify
homify

Bilhassa villa tipi evlerin terasları büyük havuzlara karşı olur. Resimde örneğini gördüğünüz havuzlu evin akşam manzarasını görüyorsunuz. Bu tür terasların dekorasyonu kullanımı işlevsel özellikle olmalı. Bu örnekte havuza doğru yerleştirilmiş şezlonglar hariç oturma grubuna ihtiyaç duyulmamış. Şayet havuz evinize yakın bir yerde konumlandıysa gereksiz araç gereçle doldurmak yerine suyun tadını çıkaracağınız ürünler yerleştirin.

Hem kapalı hem açık teraslar

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Eğer terasınız çok genişse hem teras kapatma modelini uygulayabilirsiniz hem de açık alandan istifade edersiniz. Evin çatı kısmıyla uyumlu olarak inşa edilmiş kapalı terasın içine oturma grubu, ocak gibi ağırlığı olan ürünler yerleştirilirken açık olan kısmına da plastik şezlonglar, masa ve sandalyeler konulmuş. Teras dekorasyonu yaparken alanı doğru ve ihtiyaca göre kullanmaya dair başarılı bir örnek.

Teras içinde mini havuz

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Balkon, Veranda & Teras
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Yazlık evlerin yahut villaların büyük havuzlarına karşın küçük evlerin de mini havuzları olabilir. Resimde örneğini gördüğünüz küçük terasın ortasında mini bir havuz bulunuyor. İçine girip yüzüp yüzemeyeceğinizi tahmin edemesek de hoş bir teras dekorasyonu olmuş. Beyaz hasır ve kırık beyaz minderlerden oluşan oturma grubu estetik olduğu kadar zarif de duruyor.

Soğuk binalara sıcak teras

Hangman Valley Residence, Uptic Studios Uptic Studios Modern Balkon, Veranda & Teras
Uptic Studios

Hangman Valley Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Çelik konstrüksiyon ile kapatılmış terasın genel renkleri itibariyle soğuk bir görünümü var. Buna solgun yer zeminini de ekleyin. Ancak bu terasa resimde olduğu gibi sıcak ahşap renginden bir yemek masası koyarsanız iç açıcı bir teras dekorasyonu elde edersiniz. Bazen bu örnekte olduğu gibi küçük müdahaleler evinizin tüm havasını değiştirerek size günün yorgunluğunu atacağınız sıcak köşeler yaratırlar.

Terasta koltuk keyfi

Maison Frie au Four, CCD Architects CCD Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
CCD Architects

Maison Frie au Four

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

Teras dekorasyon örnekleri için derlediğimiz evlerin kimileri de resimde olduğu gibi ilginç modellerden oluşuyor. Duvar yerine geçen panellerden oluşan evin iç kısmı tamamen görünüyor. Her ne kadar geniş mutfakla iç içe olan oturma odasında kanepe olsa da esas oturma grubu ahşap terasta bulunuyor. Son derece geniş ve konforlu görünen koltuk takımı zaten az alanı olan evi iyice sıkıştırmayarak büyük terasta yerini alıyor.

Mangal için yer açın

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Yüksek binaların teraslarında mangal keyfi yapamayacağınız kim söyledi? Pekala da uygun bir teras dekorasyonuyla siz de nefis yemekler hazırlayabilirsiniz. Hatta iyice abartıp resimde olduğu gibi terasa kocaman bir barbekü ile lavabo tezgahı koyabilir, böylece sınırsız ziyafetler hazırlayabilirsiniz. Açık havada yapılan yemeğin lezzeti de neşesi de bir başka olur şüphesiz. Modern teras dekorasyonları arasında başarılı bir örnek.

İskandinav tarzı teras

Villa Taşbaşı , yücel partners yücel partners İskandinav Balkon, Veranda & Teras
yücel partners

Villa Taşbaşı

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Bir başka muhteşem manzaralı teras dekorasyonu örneğinde denize yakın yeşillikler içindeki tasarıma adeta bakakalıyoruz. Hasıra benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken gölgelikli büyük koltuk ve ona uyumlu yuvarlak tekli koltuklar hem yaz havasını hissettiriyor hem de sonra derece modern görünüyorlar. Renkleriyle de güneş ve denizi çağrıştıran dizayn, çizgileriyle benzersiz olduğu kadar estetik de duruyor.

Tek şemsiye yeter

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Yeşilliklerle süslenen bahçenin teras dekorasyonu bütçenizi yormayan ancak bir o kadar da şık duran bir tasarım. Teras kapama modeli olarak genişçe bir şemsiyeyi yeterli bulan dizaynda, şemsiye ebatına yakın bir oturma grubu tercih edilmiş. Ahşap ve gri renklerden oluşan oturma grubunda gök yüzünü ve denizi çağrıştıran minderler kullanılarak küçük aksesuarların önemine de vurgu yapılmış.

Salon gibi teras

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Bir başka muhteşem deniz manzarası olan tasarımda teras dekorasyonu olarak karşı karşıya duran ikili koltuk tercih edilmiş. Son derece konforlu görünenler koltuk grubuna, teras dekorasyonlarında sıkça tercih edilen beyaz rengi seçilmiş. Modern oturma gruplarıyla daha da trend hale gelen teras dekorasyonları çağdaş çizgileriyle göz doldurmaya devam ediyor. Başarılı bir alternatif.

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