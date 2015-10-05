Teras dekorasyonu için en gösterişli modeller

Bazen güneşlenmek için bazen manzaranın tadını çıkarmak için bazen keyifli akşam yemekleri için kullandığımız terasların dekorasyonu da kullanım yaygınlığıyla birlikte giderek artıyor. Zira tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seçenek var. Terasın kapalı veya açık olmasıyla da şekillenen teras dekorasyonları, hem ihtiyacınıza göre şekilleniyor hem de evinizin şıklığına şıklık katıyor. Bu yazıda farklı teras modelleri için derlediğimiz dekorasyon örneklerine bakarak siz de evinize en uygun mobilyalar için fikir alabilirsiniz. Eğer ahşap terasınız varsa ’En güzel ahşap teraslar’ başlığına göz atabilirsiniz.
Teras dekorasyonunuzu tıpkı bir salon veya oturma odası gibi düşünebilirsiniz. Özellikle kapalı terasların dekorasyonu için düzinelerce alternatif vardır. Bu örnekte açık renkli zemini tamamlamak için gök mavisi ile beyaz karşımı bir koltuk takımı kullanılmış. Masa olarak da çakıl taşını andıran yuvarlak ürünler tercih edilmiş. Ancak teras dekorasyonun esas yıldızı kafesi andıran çerçevesiyle büyük lambalar.
Kapalı terasların dekorasyon seçeneği çok olsa da açık teraslar için de yaratıcı tasarım örnekleri mevcut. Örnekteki teras dekorasyonu da bu duruma başarılı bir örnek. Mobilya yerine zemin süslemesine titizlik gösterilmiş terasta, yerler taşla döşenmiş. Fakat masanın konulacağı alan hariç, o bölgeye ahşaptan yuvarlak bir tabaka yerleştirilmiş. Bu da yetmemiş, ahşap tabakanın etrafına ışık düzeneği eklenerek bilhassa yaz akşamları için harika bir manzara çıkarılmış ortaya.
Baktığınız zaman orada olmak isteyeceğiniz şahane bir teras manzarası. Sahile çok yakın konumlanan bu evin manzarası bile yeterli. Ancak teras dekorasyonu da hiç fena gözükmüyor. Denize karşı yerleştirilmiş iki şezlong, güneşin kavurucu sıcağından bulandığınızda gölgede oturmak için size imkan sunuyor. Tıpkı resimde olduğu gibi şezlongların arasında bir servis sehpası alarak güneşin tadını çıkarırken serinleyebilirsiniz de.
Ormana bakan böylesi bir terası kim arzu etmez? Doğayla iç içe olan bu eşsiz terasın dekorasyonu da şahane. Taşlarla örülmüş kare şeklindeki terasa kapatma işlemi yapılmamış ancak gölgelik için şemsiye kullanılmış. Dağ manzarasının keyfini sonuna dek çıkarmak içinse ayaklarınızı da uzatabileceğiniz geniş bir koltuk ile ikramlarınızı koymak için masa yerleştirilmiş. Bu ferah ve konforlu tasarım TG Studio imzalı.
Bazı teraslar da alabildiğine geniş olur, bir sürü mobilya yerleştirme imkanı tanır size. Böylesi büyük terasların dekorasyonu için de çeşit çeşit seçenek olur. Bu teras örneğinde ise tropikal stil bir tasarım düşünülmüş. İleriye doğru bakınca çekmeceli bir masa ve onun etrafında iki adet beyaz sandalye görünüyoruz. Büyük abarjurlarla da zenginleştirilmiş. Ön kısımda ise beyaz yeşil desenli oturma grubu teras dekorasyonuna renk getirmiş.
Tepeden çekilmiş bir teras örneğini gördüğümüz resimde tropikal ağaçlarla bezenmiş şahane bir havuzla ahşap döşemeli açık teras dekorasyonu var karşımızda. L şeklinde olan terasın sade bir dizaynı var. Kısa duvarına beyaz düz koltuklar boşluksuz olarak yerleştirilmiş. Karşı köşesinde ise yine beyaz renginden delikli bir sandalye görüyoruz. Bir önceki örnekte olduğu gibi tropikal stil bir teras örneği.
Özellikle havuz çevresinde bulunan terasların dekorasyonunu alanı çeşitleri bölümlere ayırarak yapabilirsiniz. Nitekim bu örnekte de öyle yapılmış. Bir kısım ocak, barbekü olarak değerlendirilirken başka bir alana yemek masası konulmuş. Diğer bir tarafta ise havuzun keyfini çıkarabileceğiniz başka malzemeler yerleştirilmiş. Bu sayede alandan verim sağlayan ve karmaşa yaratmayan bir teras dekorasyonu çıkmış ortaya.
Bilhassa villa tipi evlerin terasları büyük havuzlara karşı olur. Resimde örneğini gördüğünüz havuzlu evin akşam manzarasını görüyorsunuz. Bu tür terasların dekorasyonu kullanımı işlevsel özellikle olmalı. Bu örnekte havuza doğru yerleştirilmiş şezlonglar hariç oturma grubuna ihtiyaç duyulmamış. Şayet havuz evinize yakın bir yerde konumlandıysa gereksiz araç gereçle doldurmak yerine suyun tadını çıkaracağınız ürünler yerleştirin.
Eğer terasınız çok genişse hem teras kapatma modelini uygulayabilirsiniz hem de açık alandan istifade edersiniz. Evin çatı kısmıyla uyumlu olarak inşa edilmiş kapalı terasın içine oturma grubu, ocak gibi ağırlığı olan ürünler yerleştirilirken açık olan kısmına da plastik şezlonglar, masa ve sandalyeler konulmuş. Teras dekorasyonu yaparken alanı doğru ve ihtiyaca göre kullanmaya dair başarılı bir örnek.
Yazlık evlerin yahut villaların büyük havuzlarına karşın küçük evlerin de mini havuzları olabilir. Resimde örneğini gördüğünüz küçük terasın ortasında mini bir havuz bulunuyor. İçine girip yüzüp yüzemeyeceğinizi tahmin edemesek de hoş bir teras dekorasyonu olmuş. Beyaz hasır ve kırık beyaz minderlerden oluşan oturma grubu estetik olduğu kadar zarif de duruyor.
Çelik konstrüksiyon ile kapatılmış terasın genel renkleri itibariyle soğuk bir görünümü var. Buna solgun yer zeminini de ekleyin. Ancak bu terasa resimde olduğu gibi sıcak ahşap renginden bir yemek masası koyarsanız iç açıcı bir teras dekorasyonu elde edersiniz. Bazen bu örnekte olduğu gibi küçük müdahaleler evinizin tüm havasını değiştirerek size günün yorgunluğunu atacağınız sıcak köşeler yaratırlar.
Teras dekorasyon örnekleri için derlediğimiz evlerin kimileri de resimde olduğu gibi ilginç modellerden oluşuyor. Duvar yerine geçen panellerden oluşan evin iç kısmı tamamen görünüyor. Her ne kadar geniş mutfakla iç içe olan oturma odasında kanepe olsa da esas oturma grubu ahşap terasta bulunuyor. Son derece geniş ve konforlu görünen koltuk takımı zaten az alanı olan evi iyice sıkıştırmayarak büyük terasta yerini alıyor.
Yüksek binaların teraslarında mangal keyfi yapamayacağınız kim söyledi? Pekala da uygun bir teras dekorasyonuyla siz de nefis yemekler hazırlayabilirsiniz. Hatta iyice abartıp resimde olduğu gibi terasa kocaman bir barbekü ile lavabo tezgahı koyabilir, böylece sınırsız ziyafetler hazırlayabilirsiniz. Açık havada yapılan yemeğin lezzeti de neşesi de bir başka olur şüphesiz. Modern teras dekorasyonları arasında başarılı bir örnek.
Bir başka muhteşem manzaralı teras dekorasyonu örneğinde denize yakın yeşillikler içindeki tasarıma adeta bakakalıyoruz. Hasıra benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken gölgelikli büyük koltuk ve ona uyumlu yuvarlak tekli koltuklar hem yaz havasını hissettiriyor hem de sonra derece modern görünüyorlar. Renkleriyle de güneş ve denizi çağrıştıran dizayn, çizgileriyle benzersiz olduğu kadar estetik de duruyor.
Yeşilliklerle süslenen bahçenin teras dekorasyonu bütçenizi yormayan ancak bir o kadar da şık duran bir tasarım. Teras kapama modeli olarak genişçe bir şemsiyeyi yeterli bulan dizaynda, şemsiye ebatına yakın bir oturma grubu tercih edilmiş. Ahşap ve gri renklerden oluşan oturma grubunda gök yüzünü ve denizi çağrıştıran minderler kullanılarak küçük aksesuarların önemine de vurgu yapılmış.
Bir başka muhteşem deniz manzarası olan tasarımda teras dekorasyonu olarak karşı karşıya duran ikili koltuk tercih edilmiş. Son derece konforlu görünenler koltuk grubuna, teras dekorasyonlarında sıkça tercih edilen beyaz rengi seçilmiş. Modern oturma gruplarıyla daha da trend hale gelen teras dekorasyonları çağdaş çizgileriyle göz doldurmaya devam ediyor. Başarılı bir alternatif.