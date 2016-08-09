Her yönüyle kusursuz bir aile evi

Bu gün geleneksel mobilyalar ile klasik bir şekilde dekore edilmiş olan bir eve misafir oluyoruz. Homify farkı ile klasik bir dekorasyonun tüm ayrıntılarını irdeliyoruz. Müstakil bir ev olan bu ev; ahşap ve taş gibi malzemelerin yüksek kalite de malzemeler ile birlikte bir uyum içinde klasik bir dekorasyon yapılarak evin modern bir görünüme kavuşması sağlanmış. Evde yaşayan tüm nesilleri birbirine bağlayan klasik olduğu kadar modern bir ev olan müstakil evimizi daha yakından inceleyelim.
Klasik bir dekorasyon için çok ideal olan klasik dış cephemiz, farklı ölçülerde pencerelerin serpiştirilmesi ile capcanlı bir dış cephe haline getirilmiş. Oturma odası önünde bulunan veranda dış cephenin hem şık hem de daha görsel olmasını sağlamış. Küçük taş duvar evin ön avlusunun sınırını belirtmek için kullanılmış.
Evin toprak altında kalan bodrum bölümü özel bir çalışma ile garaj olarak tasarlanmış ve özel garaj yolu ile hem bahçenin daha yararlı bir amaç için kullanılması sağlanmış hem de garajın fonksiyonel bir garaj olmasına fayda sağlamış. Taş istinat duvarı hem garaj duvarı olarak hem de evin temeli olarak da işlev gördüğü için estetik ve fonksiyonel bir duvar olmuş.
Dışarıdan baktığınızda aydınlık ve canlı bir oda görünen oturma odasının iç kısmı da aynı şekilde çok aydınlık bir dekorasyona sahip. Pencereye yakın olarak yerleştirilen oturma grubu ve mobilyalar özel aydınlatma sistemi ile aydınlatılmış ve oturma odasının oldukça şık ve klasik bir oturma odası olması sağlanmış.
Mutfak için ayrılan oda standart mutfak ölçülerinden küçük olduğu için küçük bir mutfak dolabı ve u şeklinde bir mutfak tezgahı ile depolama alanı sorununa çözüm getirilmiş. Beyaz lake mobilyalar mutfağın daha ferah bir mutfak olmasını sağlamış. Küçük pencere mutfağın havalanması için en iyi çözüm olmuş.
Evin diğer odalarına ulaşımı sağlayan koridoru çok sade bir tarzda dekore edilmiş. Beyaz iç duvarların yanında koyu ahşap zemin ve odalara açılan gri kapılar koridorun bir renk cümbüşü olmasını sağlamış. Duvarlara tablo, çerçeve veya süsleme asılmadan oldukça sade ve saf bir koridor dekorasyonu yapılmış.
Evin odalarında farklı aydınlatma sistemleri kullanılmış. Mavi duvar kaplamasının olduğu bu oda da özel bir aydınlatma avizesi tercih edilmiş. Fidanlık olarak bilinen bu aydınlatma avizesi odanın her alanının homojen olarak aydınlatılmasını sağlıyor. Duvara monte edilmiş olan baş ucu lambası da gece kitap okurken kullanacağınız bir lamba olarak düşünülmüş.
evin yatak odası oldukça özel bir yatak odası olarak tasarlanmış. Giyinme odası ve lavabosu bulunan yatak odası fıstık yeşili bir renk ile boyanmış ve koyu gri renkteki kapıların görselliği artırılarak yatak odasının şık bir yatak odası olması sağlanmış. Açık ahşap parkeler ile yatak odasının daha aydınlık ve ferah bir yatak odası olmasına katkı sunularak sade mobilyalar ile klasik bir dekorasyon yapılmış.