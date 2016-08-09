Her yönüyle kusursuz bir aile evi

Bu gün geleneksel mobilyalar ile klasik bir şekilde dekore edilmiş olan bir eve misafir oluyoruz. Homify farkı ile klasik bir dekorasyonun tüm ayrıntılarını irdeliyoruz. Müstakil bir ev olan bu ev; ahşap ve taş gibi malzemelerin yüksek kalite de malzemeler ile birlikte bir uyum içinde klasik bir dekorasyon yapılarak evin modern bir görünüme kavuşması sağlanmış. Evde yaşayan tüm nesilleri birbirine bağlayan klasik olduğu kadar modern bir ev olan müstakil evimizi daha yakından inceleyelim.