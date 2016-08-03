Rüya gibi bir yaz mevsimi için 8 fikir

Eğer tasarımı kendiniz yapacağınız bir eve sahip olma imkanınız varsa resimdeki gibi hem modern bir tasarıma imza atmalı hem de evinizin havadar bir ev olmasını sağlayarak yaz mevsiminin tadını çıkarabileceğiniz rüya gibi bir eve sahip olmalısınız. Örnek evde olduğu gibi modern bir mimari, modern bir teras ve modern bir havuz yaz mevsimi için gerekli olan tümşartları sağlamıştır.