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Rüya gibi bir yaz mevsimi için 8 fikir

umit atdağ umit atdağ
Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Akdeniz Evler
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Yaz aylarının gelmesiyle havalar ısındı ve deniz mevsiminin heyecanı bizleri sarmış durumda. Denize gitmek için imkanı olmayanlara rüya gibi bir yaz mevsimi geçirebilecekleri farklı fikirler sunan homify, evinizde yaz mevsiminin tadını çıkarırken bir yandan da bahçe ve veranda da çay keyfi yapabileceksiniz. Sizler için farklı yaz fikirlerini bir araya getiren homify evinizde yazın tadını çıkarmanızı sağlıyor. Farklı ev fikirlerini daha yakından inceleyerek evinizi nasıl yaza hazır hale getireceğiniz konusunda fikirler edinmelisiniz.

Bahçe, havuz, veranda

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Evinizde yaz mevsiminin havasını koklayarak keyifli vakitler geçirmek istiyorsanız yapmanız gereken resimdeki gibi havuzu, verandası ve muhteşem bir peyzajı bulunan bahçe düzenlemesinin birebir aynısını evinize yapmaktır. Bu sayede havuz suyu sesini dinleyerek ruhunuzu dinlendirecek, veranda da akşam güneşi eşliğinde çayınızı yudumlarken bahçenin ferah havasını içinize çekerek rahatlayacak ve yazın tadını çıkaracaksınız.

Büyükçe bir havuz

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Yaz mevsimini çalışarak geçirmek zorunda olanlardan biriyseniz evinizin müsait olan alanının tamamını kullanarak resimdeki gibi büyükçe bir havuz yaptırmalısınız. Bu sayede sabah işe gitmeden havuz keyfi yaparak güne dinç başlamış olursunuz. Akşam iş dönüşü havuz başında yemek yiyebilir veya gün içerisinde havuz başında şezlong üzerinde güneşlenerek yaz mevsiminin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Mini havuz ve bahçe

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

İnsanın kendini dinleyebileceği en ideal alanlardan biri bahçelerdir. yeşilliklerin içinde ferah ve doğal bir yaşam sizlere kendinizi özgür hissettirecektir. Bu nedenle evinizin bahçesini bir dinlenme alanı olarak düzenlemeli ve bahçenin bir kenarına mini bir havuz yaparak sıcaktan bunaldığınızda veya serinlemek istediğinizde havuz keyfi yapmalısınız. havuz başında güneşin ve doğal bahçenin tadını çıkarmalı ve evinizde deniz keyfini yaşamalısınız.

Havuz ve teras

Bodrum Villa, Adres Tasarım Adres Tasarım Akdeniz Evler
Adres Tasarım

Bodrum Villa

Adres Tasarım
Adres Tasarım
Adres Tasarım

Evinizi planlarken mutlaka bir havuz ve bir teras eklemeli ve tasarımı tamamlamalısınız. Evin  uygulama sonrası resimdeki gibi hem havuz keyfi yapabileceğiniz, hem havuz başında akşam keyifli vakit geçireceğiniz hem de teras keyfi yaparak gün batımı izlerken çay içebileceğiniz fonksiyonel kullanım alanları olması sizlere denize gitmeden deniz keyfi yaşama fırsatı sunacaktır. Bu nedenle evinizin tasarımı yapılırken mutlaka havuz ve teras eklemelisiniz.

Doğa ve havuz

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Akdeniz Evler
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Eviniz bir kır evi veya çiftlik evi ise yapmanız gereken doğanın nimetlerinden faydalanmaktır.  Doğal hayatın içinde çok şık bir peyzaja sahip bahçe ve bir havuz size doğanın ortasında veya dağın yamacında deniz havası yaşatacaktır. Örnek ev uygulamasında olduğu gibi geniş bir bahçe peyzajı ve güzel bir havuz ile yaz mevsiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Hem şık hem havadar

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Eğer tasarımı kendiniz yapacağınız bir eve sahip olma imkanınız varsa resimdeki gibi hem modern bir tasarıma imza atmalı hem de evinizin havadar bir ev olmasını sağlayarak yaz mevsiminin tadını çıkarabileceğiniz rüya gibi bir eve sahip olmalısınız. Örnek evde olduğu gibi modern bir mimari, modern bir teras ve modern bir havuz yaz mevsimi için gerekli olan tümşartları sağlamıştır.

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Veranda

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Evinizde havuz yapacağınız ideal alan yoksa yapmanız gereken modern bir veranda ve bahçe yapmaktır. Bahçenin doğallığı  içinde ailecek yemek keyfi yapabileceğiniz, akşamları dost ve arkadaşlarınızı ağırlayabileceğiniz bir veranda aynı zamanda günün stresini atıp hava alabileceğiniz bir alan olarak sizlere huzu verecektir.

Hamak keyfi

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Akdeniz Evler
Cıralı Beach Bungalows

Çıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Evinizde bahçe, veranda, havuz için yeterli alanlar yoksa yapmanız gereken resimdeki gibi bir hamak almak ve evin en havadar bölümüne kurarak  yaz keyfini hamak üzerinde müzik dinleyerek geçirmektir. Bu sayede hem evinizde tadilat yapmadan ve masrafa girmeden keyif yapmış olursunuz.

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