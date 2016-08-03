Rüya gibi bir yaz mevsimi için 8 fikir

Yaz aylarının gelmesiyle havalar ısındı ve deniz mevsiminin heyecanı bizleri sarmış durumda. Denize gitmek için imkanı olmayanlara rüya gibi bir yaz mevsimi geçirebilecekleri farklı fikirler sunan homify, evinizde yaz mevsiminin tadını çıkarırken bir yandan da bahçe ve veranda da çay keyfi yapabileceksiniz. Sizler için farklı yaz fikirlerini bir araya getiren homify evinizde yazın tadını çıkarmanızı sağlıyor. Farklı ev fikirlerini daha yakından inceleyerek evinizi nasıl yaza hazır hale getireceğiniz konusunda fikirler edinmelisiniz.
Evinizde yaz mevsiminin havasını koklayarak keyifli vakitler geçirmek istiyorsanız yapmanız gereken resimdeki gibi havuzu, verandası ve muhteşem bir peyzajı bulunan bahçe düzenlemesinin birebir aynısını evinize yapmaktır. Bu sayede havuz suyu sesini dinleyerek ruhunuzu dinlendirecek, veranda da akşam güneşi eşliğinde çayınızı yudumlarken bahçenin ferah havasını içinize çekerek rahatlayacak ve yazın tadını çıkaracaksınız.
Yaz mevsimini çalışarak geçirmek zorunda olanlardan biriyseniz evinizin müsait olan alanının tamamını kullanarak resimdeki gibi büyükçe bir havuz yaptırmalısınız. Bu sayede sabah işe gitmeden havuz keyfi yaparak güne dinç başlamış olursunuz. Akşam iş dönüşü havuz başında yemek yiyebilir veya gün içerisinde havuz başında şezlong üzerinde güneşlenerek yaz mevsiminin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
İnsanın kendini dinleyebileceği en ideal alanlardan biri bahçelerdir. yeşilliklerin içinde ferah ve doğal bir yaşam sizlere kendinizi özgür hissettirecektir. Bu nedenle evinizin bahçesini bir dinlenme alanı olarak düzenlemeli ve bahçenin bir kenarına mini bir havuz yaparak sıcaktan bunaldığınızda veya serinlemek istediğinizde havuz keyfi yapmalısınız. havuz başında güneşin ve doğal bahçenin tadını çıkarmalı ve evinizde deniz keyfini yaşamalısınız.
Evinizi planlarken mutlaka bir havuz ve bir teras eklemeli ve tasarımı tamamlamalısınız. Evin uygulama sonrası resimdeki gibi hem havuz keyfi yapabileceğiniz, hem havuz başında akşam keyifli vakit geçireceğiniz hem de teras keyfi yaparak gün batımı izlerken çay içebileceğiniz fonksiyonel kullanım alanları olması sizlere denize gitmeden deniz keyfi yaşama fırsatı sunacaktır. Bu nedenle evinizin tasarımı yapılırken mutlaka havuz ve teras eklemelisiniz.
Eviniz bir kır evi veya çiftlik evi ise yapmanız gereken doğanın nimetlerinden faydalanmaktır. Doğal hayatın içinde çok şık bir peyzaja sahip bahçe ve bir havuz size doğanın ortasında veya dağın yamacında deniz havası yaşatacaktır. Örnek ev uygulamasında olduğu gibi geniş bir bahçe peyzajı ve güzel bir havuz ile yaz mevsiminin tadını çıkarabilirsiniz.
Eğer tasarımı kendiniz yapacağınız bir eve sahip olma imkanınız varsa resimdeki gibi hem modern bir tasarıma imza atmalı hem de evinizin havadar bir ev olmasını sağlayarak yaz mevsiminin tadını çıkarabileceğiniz rüya gibi bir eve sahip olmalısınız. Örnek evde olduğu gibi modern bir mimari, modern bir teras ve modern bir havuz yaz mevsimi için gerekli olan tümşartları sağlamıştır.
Evinizde havuz yapacağınız ideal alan yoksa yapmanız gereken modern bir veranda ve bahçe yapmaktır. Bahçenin doğallığı içinde ailecek yemek keyfi yapabileceğiniz, akşamları dost ve arkadaşlarınızı ağırlayabileceğiniz bir veranda aynı zamanda günün stresini atıp hava alabileceğiniz bir alan olarak sizlere huzu verecektir.
Evinizde bahçe, veranda, havuz için yeterli alanlar yoksa yapmanız gereken resimdeki gibi bir hamak almak ve evin en havadar bölümüne kurarak yaz keyfini hamak üzerinde müzik dinleyerek geçirmektir. Bu sayede hem evinizde tadilat yapmadan ve masrafa girmeden keyif yapmış olursunuz.