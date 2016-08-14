Büyüleyici iç dizaynı ile tarihi bir ev!

Meksika'nın doğusunda bulunan Yucatan, eski maya uygarlığının kalıntılarıyla dolu tarihi bir eyalettir. Bu yazımızda sizlere Yucatan'da bulunan tarihi bir evi tanıtacağız. Eski bir yapının restore edilmesiyle kazanılmış bu ev, hem kolonyal dekorasyonu hem de tarihi mimarisi ile görenleri hayran bırakacak. 120 metrekarelik bir alanda bulunan yapının oldukça basit ve alışılmış bir mimarisi var. Yalın bir dış cepheye sahip iki katlı evin iç mekanı ise hayret verici. Dört odalı bu kullanışlı evin yarı açık bir avlusu ve avlusunda küçük bir de yüzme havuzu da bulunuyor. Kolonyal iç dizaynı ile de dikkat çeken bu evi gelin birlikte daha yakından inceleyelim.
Dışarıdan bakıldığında oldukça sıradan bir görüntüye sahip olan bu mimarinin sırrı iç mekanında saklı. Renk dengesi ve kullanılan materyaller ile kolonyal izler taşıyan dış cephe size konforlu bir eve açıldığının ipuçlarını veriyor. Dış cephe tasarımı mimari özellikler ve dekorasyon stillerine göre daha az özen gösterilen bir alan olsa da evin dayanıklılığı ve dikkat çekiciliği dış cepheye bağlıdır. Hem izolasyon hem de ilk izlenim için dış cepheye gereken özeni göstermek istiyorsanız, işe dış cephe uzmanlarından fikir alarak başlayabilirsiniz.
Evin restorasyonu sırasında iç mekanın siline oldukça özen gösterilmiş. Neredeyse her detayda stilin özelliklerini bulmak mümkün. Kolonyal stilden kısaca bahsetmek gerekirse, onu dönem stili olarak tanımlayabiliriz. Kolonyal stili ikiye ayırarak incelemek daha doğru olur. İlki Amerikan kolonyal stilidir. 1700'li yıllardaki Amerikan koloni dönemini yansıtan ve o dönemdeki sömürgelerin Amerikan stiline kattığı bütün detayları bir zenginlik olarak gören vintage bir yaklaşımdır. İkincisi ise ingiliz kolonyal stilidir, amerikan stilinden bir yüz yıl sonraki İngiliz kolonyal etkilerini temel alır. Bu iki stilin de en belirgin özelliği ağaç ve ahşap malzemeleri yoğun olarak kullanması ve 18. ve 19. yy tasarım anlayışının sömürge ülkelerinin etnik tarzı ile sentezini yansıtmasıdır. Kolonyal stilde koyu renk ahşap mobilyalar, açık renk kumaşlar, oymalı işlemeli mobilyalar, çiçeksiz yeşil bitkiler, desenli halılar, çini ve seramik vazolar ve seramik yer döşemeleri öne çıkar. Bu evin kolonyal stilinde ise maya kültürünün etnik tarzı ile Amerikan dekorasyon anlayışı harmanlanmış.
Evin iç mekanında ilk dikkat çeken özellik desenli seramiklerle oluşturulmuş zemin döşemesi oluyor. Evin havasını büyük oranda etkileyen bu etnik detay ahşap malzemeler ile de son derece iyi uyum sağlamış. Ahşap malzemenin farklı stil ve odalarda kullanımı üzerine farklı fikirler bulmak için “Ahşapla gelen mucizevi güzellik: Türkiye'den 10 örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda da ilk göze çarpan özellik stilin izleri oluyor. Ahşap ağırlıklı dekorasyon kullanışlı ve natürel bir yapıya sahip. Modern mutfak ekipmanlarının kullanıldığı mutfak dekorasyonunda duvar dekorasyonuna önemli bir yer verilmiş. Oyma ve işlemelerle süslenen duvarlar adeta evin ilk yapıldığı dönemi yansıtıyor.
Evin yarı açık bir avlusu olduğunu ve bu avluda büyüleyici bir havuz bulunduğunu söylemiştik. Ahşap malzemeler, sıcak renkler ve bitkilendirme ile stilin özelliklerini taşıyan avluda dikkat çeken bir diğer özellik ise sarı ve parlak ışıklandırmalar oluyor. Maya kültürünün belirgin imgelerinden olan güneşi işaret eden bu özellik evin diğer odalarında da göze çarpıyor.
Evin oldukça şık ve modern bir banyosu var. Stilin özelliklerini taşımakla birlikte modern bir banyonun bütün ihtiyaçlarını da barındırıyor. Aydınlık ve ferah bir banyo dekorasyonu ile eve değer kazandırılmış.
Avluya açılan bu yatak odası evin en konforlu alanlarında biri. Ahşap işlemeli mobilyaların ve rahat bir yatağın kullanıldığı dekorasyon sade, şık ve stilin izlerini en belirgin şekilde taşıyor.