Büyüleyici iç dizaynı ile tarihi bir ev!

Meksika'nın doğusunda bulunan Yucatan, eski maya uygarlığının kalıntılarıyla dolu tarihi bir eyalettir. Bu yazımızda sizlere Yucatan'da bulunan tarihi bir evi tanıtacağız. Eski bir yapının restore edilmesiyle kazanılmış bu ev, hem kolonyal dekorasyonu hem de tarihi mimarisi ile görenleri hayran bırakacak. 120 metrekarelik bir alanda bulunan yapının oldukça basit ve alışılmış bir mimarisi var. Yalın bir dış cepheye sahip iki katlı evin iç mekanı ise hayret verici. Dört odalı bu kullanışlı evin yarı açık bir avlusu ve avlusunda küçük bir de yüzme havuzu da bulunuyor. Kolonyal iç dizaynı ile de dikkat çeken bu evi gelin birlikte daha yakından inceleyelim.