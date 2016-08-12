8 farklı hikaye 8 farklı ev

Bir evin huzurlu ve dekoratif olmasının yanında size huzur veren ve bahar aylarının yaz aylarının serin havalarının tadını çıkarmanıza yardımcı olan veranda ve teraslara sahip olması gereklidir. Bu gün homify farkı ile sizlere 8 farklı evin farklı ve birbirinden bağımsız hikayelerini sunuyoruz. Bu evlerin veranda, teras ve bahçeleri ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerin evlere kazandırdığı görsellik, kullanışlılık ve işlevselliği yakından görerek evinize basit bir kaç adımla bir veranda veya güneşlenebileceğiniz bir alan oluşturabilirsiniz. Bu evlerin ortak özellikleri güneş gören ve serin havalarda havanın tadını çıkarabileceğiniz muhteşem bir avlu veya bahçeye sahip olmasıdır. Bu evleri yakından inceleyerek tüm detaylara yakından şahit olalım.
Güneşli bahar havalarında veya öğleden sonra mis gibi temiz havanın keyfini çıkarmak için gerekli olan bir teras veya veranda için çok ideal olan bu ev, ülkenin güneyinde bulunuyor. Bir inci gibi parlayan ve pastoral havası ile insana huzur veren resimdeki ev her bireyin hayalini süsleyen bir ev olarak karşımızda durmaktadır. Ahşap çerçeveler ve doğal görünümü ile arkadaşlarını veya aileniz ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Çiçekler, bitkiler ve ağaçlar içinde manzaraya sahip olan bu ev derin bir doğa içinde en doğal haliyle insanlara mutluluk saçıyor. Tercih edilen renkler, krem ile yeşil tonların uyumlu bir şekilde kullanılmış olması inşaat sırasında yapay çizgilerin görselliği ön plana çıkaracak şekilde uygulanması ile karşımıza bu denli muhteşem bir ev çıkarıyor.
Hayallerinizi süsleyen rüstik ev modeli için en ideal örnek resimde yer alıyor. Öğleden sonralarının tadını çıkaracağınız, ikindi vakitlerinde ailenizle unutulmaz anlar yaşayacağını bu ev aynı zamanda özgünlüğü ve gözden uzak kalması ile de size huzur veriyor. Evinizi düşündüğünüzde içinizin huzur dolmasını istiyorsanız bu ev modelini tercih etmelisiniz.
Bir eve taşınmak veya yeni başka bir yapılandırmaya sahip bir eve taşınma , biz karışımı çok minimalizm ile , basit çizgiler ve düz için öne çağdaş evlere geliyor ( ya da projelerin tüm temeli bu mimari akım nedir? ) . Güçlü bahis okuma rahatsız elemanlar olmadan bize sunduğu temizlik , görüntüye gider. Aslında, bu satırları aşan herhangi bir ayrıntı gibi görünen yoksun , bir ev onlar sokakta sanki çocuk evin içine çalıştırmak için daha fazla özgürlük var , engellerin yokluğu bakımından tamamen aile dostu olduğunu . Ama çocuksuz çift hatta tek bir kişi eşit derecede iyi merkezli .
Eviniz bir kır evi veya çiftlik evi ise yapmanız gereken doğanın nimetlerinden faydalanmaktır. Doğal hayatın içinde çok şık bir peyzaja sahip bahçe ve bir havuz size doğanın ortasında veya dağın yamacında deniz havası yaşatacaktır. Örnek ev uygulamasında olduğu gibi geniş bir bahçe peyzajı ve güzel bir havuz ile yaz mevsiminin tadını çıkarabilirsiniz.
Bu ev örneğimizde evin dış cephesi sade bir duvar şeklinde yapılmış ve ana giriş kapısı ön tarafı tak çatı ile veranda olacak şekilde uygulanarak evin küçük ama şık bir verandaya sahip olması sağlanmış. Bahçe ile iç içe olan bu veranda aynı zamanda iki cepheye baktığı için manzaraya hakim konumdadır.
Eviniz resimdeki gibi doğanın kalbinde ve ahşap malzemenin yoğun olarak kullanıldığı bir ev ise yapmanız gereken evin ön tarafına yine ahşap malzemeden şık bir üst örtü yaparak yaşanabilir ve temiz havanın tadını çıkarabileceğiniz bir veranda yapabilirsiniz. Ağaçların arasında yazın gölge keyfi baharda da serin havaların tadını çıkarmak için bu verandayı daha görsel hale getirebilirsiniz.
Evinizi resimdeki gibi iki bloktan oluşacak şekilde tasarlayıp inşa ettiğinizde resimdeki gibi blokların arasında şık bir üst örtü ve şık bir verandaya sahip olabilirsiniz. Bu veranda ile evinizin blokları arasında kalan alanı değerlendirmiş olacağınız gibi kullanışlı ve şık bir dekorasyona sahip verandaya sahip olarak havadar bir yaşam alanına sahip olacaksınız.