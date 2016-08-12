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8 farklı hikaye 8 farklı ev

umit atdağ umit atdağ
My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Evler
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Bir evin huzurlu  ve dekoratif olmasının yanında size huzur veren  ve bahar aylarının yaz aylarının  serin havalarının tadını çıkarmanıza yardımcı olan veranda ve teraslara sahip olması gereklidir. Bu gün homify farkı ile sizlere 8 farklı evin farklı ve birbirinden bağımsız hikayelerini  sunuyoruz. Bu evlerin veranda, teras ve bahçeleri ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerin evlere kazandırdığı görsellik, kullanışlılık ve işlevselliği yakından görerek evinize basit bir kaç adımla bir veranda veya güneşlenebileceğiniz bir alan oluşturabilirsiniz. Bu evlerin ortak özellikleri güneş gören ve serin havalarda havanın tadını çıkarabileceğiniz muhteşem bir avlu veya bahçeye sahip olmasıdır. Bu evleri yakından inceleyerek tüm detaylara yakından şahit olalım.

Güneyin incisi

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Rustik Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Güneşli bahar havalarında veya öğleden sonra mis gibi temiz havanın keyfini çıkarmak için gerekli olan  bir teras veya veranda için çok ideal olan bu ev, ülkenin güneyinde bulunuyor. Bir inci gibi parlayan ve pastoral havası ile insana huzur veren resimdeki ev her bireyin hayalini süsleyen bir ev olarak karşımızda durmaktadır. Ahşap çerçeveler ve doğal görünümü ile arkadaşlarını veya aileniz ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Çiçekler, bitkiler ve ağaçlar içinde manzaraya sahip olan bu ev derin bir doğa içinde en doğal haliyle insanlara mutluluk saçıyor. Tercih edilen renkler,  krem ile yeşil tonların uyumlu bir şekilde kullanılmış olması inşaat sırasında yapay çizgilerin görselliği ön plana çıkaracak şekilde uygulanması ile karşımıza bu denli muhteşem bir ev çıkarıyor.

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Hayallerinizi süsleyen rüstik ev modeli için en ideal örnek resimde yer alıyor. Öğleden sonralarının tadını çıkaracağınız, ikindi vakitlerinde ailenizle unutulmaz anlar yaşayacağını bu ev aynı zamanda özgünlüğü ve gözden uzak kalması ile de size huzur veriyor. Evinizi düşündüğünüzde içinizin huzur dolmasını istiyorsanız  bu ev modelini tercih etmelisiniz.

Casa na Quinta da Beloura, A.As, Arquitectos Associados, Lda A.As, Arquitectos Associados, Lda Modern Evler
A.As, Arquitectos Associados, Lda

A.As, Arquitectos Associados, Lda
A.As, Arquitectos Associados, Lda
A.As, Arquitectos Associados, Lda

Bir eve taşınmak veya yeni başka bir yapılandırmaya sahip bir eve taşınma , biz karışımı çok minimalizm ile , basit çizgiler ve düz için öne çağdaş evlere geliyor ( ya da projelerin tüm temeli bu mimari akım nedir? ) . Güçlü bahis okuma rahatsız elemanlar olmadan bize sunduğu temizlik , görüntüye gider. Aslında, bu satırları aşan herhangi bir ayrıntı gibi görünen yoksun , bir ev onlar sokakta sanki çocuk evin içine çalıştırmak için daha fazla özgürlük var , engellerin yokluğu bakımından tamamen aile dostu olduğunu . Ama çocuksuz çift hatta tek bir kişi eşit derecede iyi merkezli .

Kırsal ev uygulaması

Casa Sol, Atelier Data Lda Atelier Data Lda Modern Evler
Atelier Data Lda

Casa Sol

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Eviniz bir kır evi veya çiftlik evi ise yapmanız gereken doğanın nimetlerinden faydalanmaktır.  Doğal hayatın içinde çok şık bir peyzaja sahip bahçe ve bir havuz size doğanın ortasında veya dağın yamacında deniz havası yaşatacaktır. Örnek ev uygulamasında olduğu gibi geniş bir bahçe peyzajı ve güzel bir havuz ile yaz mevsiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Sade ve doğal ev

The O House​Bom Sucesso, Design Resort, Leisure & Golf, Óbidos, Atelier dos Remédios Atelier dos Remédios Akdeniz Evler
Atelier dos Remédios

The O House​Bom Sucesso, Design Resort, Leisure & Golf, Óbidos

Atelier dos Remédios
Atelier dos Remédios
Atelier dos Remédios

Bu ev örneğimizde evin dış cephesi sade bir duvar şeklinde yapılmış ve ana giriş kapısı ön tarafı tak çatı ile veranda olacak şekilde  uygulanarak evin küçük ama şık bir verandaya sahip olması sağlanmış. Bahçe ile iç içe olan bu veranda aynı zamanda iki cepheye baktığı için manzaraya hakim konumdadır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Ahşabın çekiciliği

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Eviniz resimdeki gibi doğanın kalbinde ve ahşap malzemenin yoğun olarak kullanıldığı bir ev ise yapmanız gereken evin ön tarafına  yine ahşap malzemeden şık bir üst örtü yaparak yaşanabilir ve temiz havanın tadını çıkarabileceğiniz bir veranda yapabilirsiniz. Ağaçların arasında yazın gölge keyfi baharda da serin havaların tadını çıkarmak için bu verandayı daha görsel hale getirebilirsiniz.

İki blok arası veranda

Casa na Comporta, RRJ Arquitectos RRJ Arquitectos Modern Evler
RRJ Arquitectos

RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos

Evinizi resimdeki gibi iki bloktan oluşacak şekilde tasarlayıp inşa ettiğinizde resimdeki gibi blokların arasında şık bir üst örtü ve şık bir verandaya sahip olabilirsiniz. Bu veranda ile evinizin blokları arasında kalan alanı değerlendirmiş olacağınız gibi kullanışlı ve şık bir dekorasyona sahip verandaya sahip olarak havadar bir yaşam alanına sahip olacaksınız.

Eski bir kulübenin etkileyici değişimi
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Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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