8 farklı hikaye 8 farklı ev

Bir eve taşınmak veya yeni başka bir yapılandırmaya sahip bir eve taşınma , biz karışımı çok minimalizm ile , basit çizgiler ve düz için öne çağdaş evlere geliyor ( ya da projelerin tüm temeli bu mimari akım nedir? ) . Güçlü bahis okuma rahatsız elemanlar olmadan bize sunduğu temizlik , görüntüye gider. Aslında, bu satırları aşan herhangi bir ayrıntı gibi görünen yoksun , bir ev onlar sokakta sanki çocuk evin içine çalıştırmak için daha fazla özgürlük var , engellerin yokluğu bakımından tamamen aile dostu olduğunu . Ama çocuksuz çift hatta tek bir kişi eşit derecede iyi merkezli .