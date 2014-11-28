Düşük bütçeyle dekorasyon yapmak için tüyolar

Eski mobilyaların bir karakteri vardır ancak maalesef genelde onları yenilemek yerine atmaya daha çok alışığız. Bu zarif Fransız büfesi ıskartaya çıkarılmak üzereyken, özenli bir tamiratla hayata döndürüldü. Hafiften bir zımpara ve boyayla, pek çok eski mobilya çok az maliyetle yeni bir görüntü kazanabilir. Üstelik onları nasıl yenilediğinizi anlatarak misafirlerinizi bir kat daha fazla etkileyebilirsiniz.