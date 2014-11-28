Düşük bütçeyle dekorasyon yapmak için tüyolar

Evinizi yeniden dekore etmek pahalı bir iş olmamalı. Dergilerin ya da katalogların söylediğinin aksine, kendi yaratıcılığınızı kullanarak çok ucuza dekorasyon yapmanız mümkün olabilir. Böylece paranızın cebinizde kalmasının yanı sıra, tasarımı kendinize ait bir evde oturmanın da keyfini yaşarsınız. Biraz hayal gücüyle evinize yepyeni bir görünüm kazandırabilir, tasarım dükkanlarının size sunduğu fiyatların çok altında maliyetlerle yeni trendlere ayak uydurabilirsiniz. Biraz ilhama ihtiyacınız varsa, gelin cebinizdeki bütçeyle dekorasyon yapmak için vereceğimiz tüyolara bir göz atın.
Dünya çapında çoğu şehir ve kasaba merkezinin meydanlarında ve parklarında bit pazarları kurulur. Genelde göz ardı edilen bu pazarlar, kelepir ürünler bulabileceğiniz birer altın madenidir ve evinize bütçenize uygun bir dekorasyon yapabilmenize yardımcı olur. Fotoğraf çerçevelerinden, eski kitaplara, estetik lambalardan mobilyalara uygun fiyatlara sahip olabileceğiniz, üstelik hikayelerini de anlatabileceğiniz bir sürü ürün bit pazarlarında sizi bekliyor.
Eski mobilyaların bir karakteri vardır ancak maalesef genelde onları yenilemek yerine atmaya daha çok alışığız. Bu zarif Fransız büfesi ıskartaya çıkarılmak üzereyken, özenli bir tamiratla hayata döndürüldü. Hafiften bir zımpara ve boyayla, pek çok eski mobilya çok az maliyetle yeni bir görüntü kazanabilir. Üstelik onları nasıl yenilediğinizi anlatarak misafirlerinizi bir kat daha fazla etkileyebilirsiniz.
Lüks mobilya ve dekorasyon mağazaları son moda trendleri ve sezonun öne çıkanlarını göstermek için durmaksızın kataloglar bastırırı. Ama bunun asıl amacı sizi daha fazla para harcamaya ikna etmektir. Bu katalogların asıl amacını anlarsanız, evinizi istediğiniz gibi dekore etmek için özgürleşmiş olursunuz. Toplu üretim ürünler yerine kişiliğinizi yansıtan aksesuarları tercih etmeye başlarsınız. Ayrıca bu katalogları bir kenara bıraktığınızda, yerel tasarımcıların dükkanlarını tercih ederek yerel ekonomiye de katkıda bulunabilirsiniz.
Çiçek her zaman kadınların kalbine giden yolda bir anahtar olmuştur. Çiçekçilerden çiçek almak çok pahalıdır ancak evinizin etrafındaki park ve bahçelerde muhakkak toplayabileceğiniz çiçekler bulabilirsiniz. Elbette her mevsimde bu fırsatı bulamayabilirsiniz ama mevsim bahar olduğunda eski vazoların tozlarını silip, parklardan topladığınız çiçekleri bu vazolara koyarak evinize tazeleyebilirsiniz. Üstelik bunun için tek kuruş ödemezsiniz.
Boya yapmak en düşük maliyetli dekorasyon araçlarından biridir ve evinize taze bir hava katar. Yeşil renk resimde gördüğünüz banyoya doğanın ve tazeliğin esintisini basit ve maliyetsiz bir biçimde getirmeyi başarmış.
Koltuklar, sehpalar ve küçük kitaplıklar gibi hafif mobilyalar kolaylıkla yer değiştirebilir ve dekorasyonu değiştirmek için size avantaj sağlar. Kullanmadığınız bir koltuğu yatak odanıza taşıyarak yatak odanızın görünümünü değiştirebilir ya da bibloların yerlerini değiştirerek odanıza yeni bir hava katabilirsiniz. Üstelik bunun için hiç para harcamazsınız.
Doğru kullanıldığında, salonunuza ya da yatak odanıza koyacağınız yastıklar düşük maliyetle büyük farklar yaratabilir. Ucuz yastıklar alıp, ya da mevcut yastıklarınızı kullanıp, canlı renklerden seçilmiş yastık kılıflarıyla odanıza canlılık katabilirsiniz.
Dönüştürmek son zamanlarda çok kullanılan dekorasyon terimlerinden biri. Kullanılmayan, ya da çöpe gidecek eşyaları yepyeni eşyalara dönüştürebilir böylece çevreyi de korumuş olursunuz. Kullanılmayan eşyalarınızı hemen atmak yerine, çemberin dışına çıkıp bu eşyaları başka bir şeye dönüştürebilir miyim diye kendinize sorun.
Minimalizm olabildiğince az eşya kullanan bir dekorasyon tarzı. Çok az malzeme kullanarak güzel bir dekorasyon elde etmeniz mümkün. Evinizi güzel bir mekana dönüştürmek için çok para harcamak yerine, beyaza boyadığınız odalarınızda kullanacağınız bir kaç eşyayla bunu başarabilirsiniz.
Işık bir odanın modunu belirleyen en önemli özelliklerden biridir. Küçük ampul ve mumlar kullanarak, odalarınızı karanlıktan kurtarabilir, aynı zamanda hoş bir hava katabilirsiniz. Resimdeki gibi süsleme ışıkları hem çok ucuz hem de etkileyicidir. Mumların fiyatı hakkında konuşmaya bile gerek yok. Bir sonra vereceğiniz davette, evinizin havasını hem ucuz, hem de basit aydınlatma eklemeleriyle değiştirebileceğinizi unutmayın.