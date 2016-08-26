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Her evin ihtiyacı: Çamaşır odaları

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Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
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Ev dekorasyonunuz için ne kadar özenmiş olursanız olun eğer yeterince depolama alanınız yoksa ya da görünmez edemediğiniz kalabalıklarınız varsa, gözünüze bir şeyler hep eksik gibi görünecektir. Yeterince depolama alanınız olsa bile çamaşır için yine ek bir odaya ihtiyaç duyabilirsiniz. En muntazam dekorasyonları bile kusurlu gösterecek iş kalabalıklarını ortadan kaldırmanın en iyi yolu evin küçük bir odasını çamaşır odası olarak düzenlemek olabilir. Eğer evinizde fazladan kiler, ardiye, depo gibi bir alanınız varsa ve bu alanı çamaşır odası olarak dekore etmek istiyorsanız bu yazıya kulak verebilirsiniz. Sizlere birbirinden güzel çamaşır odası dekorasyonları derledik. Birçok farklı stil ve modelde tasarlanmış çamaşır odaları yalnızca işlevselliği ile değil şık ve stil sahibi görüntüleriyle de gönlünüzü fethedecek. Çamaşır odanızı banyo dekorasyonu ile birlikte ve takım olarak tasarlamayı düşünüyorsanız, banyo dekorasyon önerilerimize de “Banyonuzu elden geçirmeden önce görmeniz gereken 15 küçük banyo” başlıklı yazıdan ulaşabilirsiniz.

İyi bir havalandırma

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Kullanışlı bir çamaşır odası dekorasyonu için işe sağlıklı bir havalandırma ile başlayabilirsiniz. Çamaşır odaları kullanım amacı nedeniyle nemli bir ortam olacaktır. Bu nemin dekorasyonu olumsuz etkilememesi için havalandırma sisteminin güçlü olması gerekir. Ayrıca ışık alan bir oda olması da işinize yarayabilir. Çamaşır kurutmak ve hatta ütü yapmak için de bu odadan faydalanabilirsiniz. Havalandırma tesisatı ve su tesisatı gibi konularda uzman desteği almak için banyo tasarımcılarına danışabilirsiniz.  

Canlı renkler

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura Modern Mutfak
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

Çamaşır odası dekorasyonu denince aklınıza depo gibi kalabalık ve kullanışsız bir alan gelmesin. Başarılı bir dekorasyon ve canlı renkler ile son derece güzel bir alan yaratabilirsiniz. Böylece daha keyifli iş yapabileceğiniz bir çamaşır odanız olur. Bu çamaşır odasında canlı renklerin yanı sıra düzenli bir yerleşim de sağlanmış. Ferah bir görüntüye sahip olan odada çamaşır, ütü ve temizlik için ihtiyaç duyacağınız her şey bulunuyor.  

Modern ekipmanlar

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura Modern Garaj / Hangar
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

Çamaşır odasında kullanacağınız makine ve ekipmanların yeni ve bakımlı olması da oldukça önemli. Özellikle makine ve kombi gibi elektrik, gaz ve basınçla çalışan aletlerin düzenli bakımlarını yaptırmak son derece önemlidir. Endüstriyel bir görünüm sağlanan bu dekorasyonda profesyonel temizlik ekipmanlarına yer verilmiş. Çok çamaşırı olan evler için ideal bir tasarım.

İç açıcı bir dekor

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

Çamaşır odalarınızı, yatak odanıza sığdıramadığınız eşyalarınızı depolamak için de kullanabilirsiniz. Bir gömme dolap veya giysi dolabı ekleyerek çamaşır odanızı değerlendirme şansınız var. Örneğin yazın kışlık kıyafetlerinizi gardırobunuzdan kaldırıp çamaşır odanızdaki giysi dolabında muhafaza edebilirsiniz aynı şekilde kışın da yazlıkları. Dekorasyonuna da özen göstererek evinize konfor kazandırmış olabilirsiniz.  

Modüler dizayn

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons Klasik Balkon, Veranda & Teras
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

Modüler dizayn tıpkı banyo ve mutfaklarda olduğu gibi çamaşır odalarında da fonksiyonellik sağlıyor. Odanın mimari özelliklerine göre ölçülendirilerek hazırlanan modüler mobilyalar sayesinde odanın her dip ve köşesini değerlendirebilirsiniz. 

Depolama alanları

Cocina y planchador con el sello inconfundible de Deulonder, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Eklektik Mutfak Bej
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Mutfak ve banyo dekorasyonlarında olduğu gibi çamaşır odası dekorasyonunda da en önemli unsur depolama alanları olabilir. Çamaşır odanızda çok sayıda depolama alanı ve dolap bulundurursanız evinizin bütün kalabalığından kurtulabilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan tel kapaklı dolaplar, tekstil ürünleri ve temizlik malzemeleri için en uygun dolap tipi olabilir. Ayrıca oldukça şık bir görünüme de sahipler.  

İkisi bir arada: Kiler ve çamaşır odası

Casa en Cala Bassa, Ibiza, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design Modern Evler
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

Eğer evinizde kalabalıklar için kullanabileceğiniz fazladan bir oda varsa bu odayı birçok farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Çamaşır odası ve kileri bir arada tasarlamak mümkün. Ancak bunu yaparken odanın nemden tamamen arınması gerektiğini dikkate almalısınız. Aksi halde kilerde muhafaza edeceğiniz ürünlere zarar verebilirsiniz.  

Kopya çekebileceğiniz birçok fikri barındıran küçük bir daire
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