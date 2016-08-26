Her evin ihtiyacı: Çamaşır odaları

Ev dekorasyonunuz için ne kadar özenmiş olursanız olun eğer yeterince depolama alanınız yoksa ya da görünmez edemediğiniz kalabalıklarınız varsa, gözünüze bir şeyler hep eksik gibi görünecektir. Yeterince depolama alanınız olsa bile çamaşır için yine ek bir odaya ihtiyaç duyabilirsiniz. En muntazam dekorasyonları bile kusurlu gösterecek iş kalabalıklarını ortadan kaldırmanın en iyi yolu evin küçük bir odasını çamaşır odası olarak düzenlemek olabilir. Eğer evinizde fazladan kiler, ardiye, depo gibi bir alanınız varsa ve bu alanı çamaşır odası olarak dekore etmek istiyorsanız bu yazıya kulak verebilirsiniz. Sizlere birbirinden güzel çamaşır odası dekorasyonları derledik. Birçok farklı stil ve modelde tasarlanmış çamaşır odaları yalnızca işlevselliği ile değil şık ve stil sahibi görüntüleriyle de gönlünüzü fethedecek. Çamaşır odanızı banyo dekorasyonu ile birlikte ve takım olarak tasarlamayı düşünüyorsanız, banyo dekorasyon önerilerimize de “Banyonuzu elden geçirmeden önce görmeniz gereken 15 küçük banyo” başlıklı yazıdan ulaşabilirsiniz.