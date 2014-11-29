Oturma odası tasarım fikirleri

Evlerimizin birden çok odası var, ama oturma odası hiç kuşkusuz en çok vakit geçirdiğimiz, dinlenip rahatladığımız alan. İster tek başımıza, istersek de aile üyeleriyle. Oturma odası sadece oturduğumuz değil, aynı zamanda yemek yediğimiz, şekerlemeler yaptığımız, televizyon seyrettiğimiz, misafir ağırladığımız mekanlar. Bu en çok zaman geçirdiğimiz ve çoğu zaman da misafirlerin gözü önünde olan odayı güzelleştirmek için çok zaman ve para harcamak gerekiyor.
Oturma odası tasarlarken birinci önceliğimiz konfor ve sıcaklık oluyor ki hem kendimiz hem misafirlerimiz için rahat bir oda yaratabilelim. Yoğun bir iş gününün ardından eve giderken kendimizi oturma odasına atmasının hayalleriniz kurmuyor muyuz? Oturma odası tasarlarken, mobilyalardan eşyaların yerleşimine, renklerden, malzemeye ve aydınlatmaya kadar pek çok unsura dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm bu unsurların uyum içinde olması, birinin diğerine galebe çalmaması dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta. Öncelikle kendimize ne tarz bir oturma odası istediğimiz sormamız gerekiyor. Klasik mi, modern mi, eklektik mi? Bu yazıda oturma odanızı tasarlarken dikkat etmeniz gereken unsurlara dikkat çekmek istedik. Haydi bir göz atın.
Bazıları için resmi ve klasik bir ortamın dışına çıkmak zordur. Ölümsüz ve her daim zarif olan bu oturma odası tarzı ev dekorasyon dergilerinde de sürekli karşımıza çıkıyor. Modern çizgilere sahip oturma odaları klasik tarza rakip olsa da, klasik tarzın varlığını tehdit edemediler. Klasik oturma odaları hala pek çok kişinin tercihi. Ev sahiplerinin çoğu zaman gözden kaçırdığı nokta konfor ve tarzın bir arada olabileceği gerçeği. Ayrıca zarif ve sağlam yapılı dekorasyon unsurlarının sıradan parçalara göre daha uzun ömürlü olduğunu da belirtmek de fayda var. Bu yüzden oturma odanızı tasarlarken zarif ve klasik parçalar seçmekten korkmayın.
Justin Van Breda imzalı bu oturma odasından yukarıda da sözü geçen daha gündelik ve rahat eşyalar kullanılmış. Oda şömine merkeze alınarak dekore edilmiş ve diğer eşyalar şömineye göre yerleştirilmiş. Odada klasik ve art deko unsurlar bir arada kullanılarak bir kontrast ortaya çıkarılmış. Bu örnek füzyon bir tarzın, şahsına münhasır, zarif ve çağdaş bir oturma odası ortaya çıkardığını gösteriyor.
Yeşilin oturma odaları için çok güzel bir seçim olduğunu Wesley Barrell imzalı bu oturma odası gözler önüne seriyor. Yeşil doğayı simgeleyen bir renk olarak, şehrin göbeğinde yaşasanız bile evinize doğal esintiler getiriyor. Dikkatli bakarsanız, yeşil duvar kağıtlarının üstünde odaya hoş bir hava katan desenleri görebiliyorsunuz. Oda genel olarak bir uyum içinde, odanın hiçbir bileşeni ne öne çıkıyor ne de arkada kalıyor.
Çok sade renkleri sevmiyorsanız, bu resimdeki gibi seçimlerle kişiliğinizi odanıza yansıtabilirsiniz. Crow's Nest Interiors bize bu odada bugünlerde hangi desenlerin ve renklerin bir arada kullanılabileceği konusunda hiçbir kural olmadığını gösteriyor. Gönlünüzün ve bütçenizin el verdiği ölçüde özgür davranabilirsiniz. Bu örnekte, canlı desenler ve dokular, yumuşak mobilyalar ve küçük dekoratif unsurlarla bir arada kullanılarak, duvarın mat rengiyle hoş bir tezat oluşturmuş. Bu şekilde dekore edilen eklektik bir odaya zevklerinize ve değişen trendlere uygun olarak istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirisiniz.
Bu odanınki gibi sıra dışı bir tasarımı ilk bakışta fark etmemek imkansız. Odanın pencerelerine bakıldığında sanki bir kilise camı gibi görünüyorlar. Neden mi? Çünkü bu oda restore edilen bir kilisede bulunuyor. Odanın tasarımı West London Av'ye ait ve tasarımda konfor ve teknoloji bir arada kullanılmış. Odada bulunan ev sinema sistemi hemen kendini gösteriyor. Eğer siz de oturma odanızda böyle bir teknoloji düşünüyorsanız bunu resimdeki mor ve rahat koltuklar gibi mobilyalarla desteklemelisiniz. Gördüğünüz gibi oldukça modern bir unsur olan ev sinema sistemi, odanın antik mimarisiyle uyum sağlamakta zorlanmamış.