Oturma odası tasarım fikirleri

Evlerimizin birden çok odası var, ama oturma odası hiç kuşkusuz en çok vakit geçirdiğimiz, dinlenip rahatladığımız alan. İster tek başımıza, istersek de aile üyeleriyle. Oturma odası sadece oturduğumuz değil, aynı zamanda yemek yediğimiz, şekerlemeler yaptığımız, televizyon seyrettiğimiz, misafir ağırladığımız mekanlar. Bu en çok zaman geçirdiğimiz ve çoğu zaman da misafirlerin gözü önünde olan odayı güzelleştirmek için çok zaman ve para harcamak gerekiyor.

Oturma odası tasarlarken birinci önceliğimiz konfor ve sıcaklık oluyor ki hem kendimiz hem misafirlerimiz için rahat bir oda yaratabilelim. Yoğun bir iş gününün ardından eve giderken kendimizi oturma odasına atmasının hayalleriniz kurmuyor muyuz? Oturma odası tasarlarken, mobilyalardan eşyaların yerleşimine, renklerden, malzemeye ve aydınlatmaya kadar pek çok unsura dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm bu unsurların uyum içinde olması, birinin diğerine galebe çalmaması dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta. Öncelikle kendimize ne tarz bir oturma odası istediğimiz sormamız gerekiyor. Klasik mi, modern mi, eklektik mi? Bu yazıda oturma odanızı tasarlarken dikkat etmeniz gereken unsurlara dikkat çekmek istedik. Haydi bir göz atın.