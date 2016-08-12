Herkesin sahip olmak isteyeceği bir kulübe

Ağaçların içinde bir evi, hatta bir kulübeyi kim istemez? Hele bir de göl manzarası varsa bu soruya hayır diyecek kimse yoktur herhalde. Bu yazı kuş sesleri arasında uyanmayı, uyanınca da yeşille mavinin uyumuna şahit olmayı sevenlere göre. Göl manzarası karşısında gazete okuyup, taze guavanın olduğu bir kahvaltı yapma hayalleri kuranlar bu yazıyı mutlaka okumalı.

Bunun için Brezilya'ya, Sao Paolo yakınlarına bir ziyarette bulunacağız. Hazırsanız haydi gidelim.