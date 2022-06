Herkesin sahip olmak isteyeceği bir kulübe

Evin dış cephesinde de birbirine uyumlu renkler kullanılarak harika bir görüntü yaratılmış. Taş duvarlar ve kiremit çatı birbirini tamamlayan renk tonlarında ve panjurlar de bu uyumla kontrast oluşturuyor. Göl manzarasının keyfine daha fazla varmak için hamak da unutulmamış.

The facade looks like the house red riding hood, while still being tropical. And it has the air of the time of the conquest. Stone wall, roof with two clay tiles covered with water, blinds doors that open to the courtyard with a hammock for a nap.