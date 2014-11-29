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Hesaplı dekorasyon: Tekstil ürünleri

Aydin Sanli Aydin Sanli
Baltimora, Grande Arredo Grande Arredo Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
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Çok fazla zahmete girmeden ve hesaplı bir biçimde evimizin dekorasyonunda nasıl değişiklik yapabiliriz? Bu soru pek çok kişi tarafından sorulan bir soru. Bu soru için iyi bir cevabımız var. Sihir ya da büyü değil. Evde kullandığımız döşeme ve tekstil ürünlerini mevsime ve zevkinize göre değiştirerek mobilyalarımıza devrim yaşatabilir ve evimizin havasını tümden değiştirebiliriz. Peki bunu yaparken nasıl renkler ve kumaşlar seçmeliyiz. İşte size birkaç tüyo. Buyrun inceleyin.

Yatak odası

Aimee- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Her odada kullandığımız perde ve kumaşlar, odada bulunan mobilyalarla uyum göstermeli ve odanın işlevine uygun olmalı. Yatak odasında, yastık kılıfları ve nevresimlerin perdeyle uyumlu olması her zaman şık bir görüntü verir. Bu yatak odasında buna özen gösterilmiş ve dikine çizgili desenlerle perde, yatak örtüleriyle uyum sağlamış. Üstelik perdenin gevşek dokusu güneş ışığının odaya girmesini sağlamış ve çarşaftaki çiçekleri bahar çiçeklerine dönüştürmüş.

Ama pazar sabahları gün ışığının uykunuzu erken bölmesini istemiyorsanız perde için daha kalın bir kumaş seçebilirsiniz.

Resimdeki dekorasyonda yastık kılıflarının da genel renk konseptiyle uyum sağladığına dikkat çekmek lazım.

Böyle uyumlu bir yatak odasında bebekler gibi dinlenmiş uyanacağınızdan hiçbir şüphemiz yok.

Yemek odası

Liron- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Perdelerde canlı ve parlak renkler kullanmak masa örtülerini gölgeleyecek anlamına gelmez. Bu yemek odasında seçilen perde, masa örtüsü ve yastık kılıfları arasında mükemmel bir uyum var hiçbiri birbirlerine galebe çalmıyor. Canlı renklerin kullanıldığı perde mahremiyet sağlarken, güneş ışığının odaya dolmasına da engel olmuyor. Seçilen renklerin iştah açacağına kuşku yok. Bu yemek odasında yenecek yemekler bize bir ziyafet vaat ediyor.

Astrakan- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Bu çalışma odasında da aynı şeye dikkat edilmiş. Gün ışığını içeri davet eden çiçekli perde ve okuma koltuğunun döşemesi, yastıkların kılıfları ve ayaklarınız üşüdüğünde onları sarabileceğiniz battaniye aynı renk tonlarında seçilmiş. Bu koltukta uzanıp kitap okumak büyük bir keyif olsa gerek. Hele yanında bir fincan da sıcak kahve olursa tadına doyum olmaz.

Oturma odası

Apartamento Guarujá, Andréa Gonzaga Andréa Gonzaga Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Andréa Gonzaga

Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga
Andréa Gonzaga

Konu oturma odası olunca koltuk döşemeleri ve yastık kılıfları önemli bir role sahip oluyor. Evin en çok vakit geçirilen alanına çok daha fazla özen göstermek gerekiyor. Bu resimdeki koltukların enine çizgili döşemeleri oturma odasının derinliğiyle bütünlük oluşturuyor. Renk seçimine gelince… Koltukların döşemesinde seçilen mavi pencereden görülen deniz manzarasıyla uyum sağlıyor. Odanın manzarasıyla seçeceğimiz kumaş renklerinin uyumlu olması her zaman işe yarayan bir tercih. Üstelik hem koltuk döşemelerinde, hem de yastık kılıflarında kullanılan beyaz tonlar odanın duvarları ve yer döşemeleriyle bir bütünlük oluşturuyor. Mavi ve beyazın her zaman birbiriyle uyum sağladığını da söylemeden edemeyeceğiz. Sizce de öyle değil mi?

Yatak odasına geri dönelim

Baltimora, Grande Arredo Grande Arredo Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Grande Arredo

Grande Arredo
Grande Arredo
Grande Arredo

Bu yatağı süsleyen kırmızı tonlardaki çiçekli kumaş dokuları doğru tercihlerin mobilyalarımıza nasıl değer katacağını gösterir nitelikte. Seçilen renk tonlarının şifonyer, yatak başı ve komodinin renkleriyle nasıl uyum sağladığını da gözden kaçırmamak gerekiyor. Ayrıca odanın aydınlatmasının da dinlendirici bir niteliği olduğunu belirtmeden edemeyeceğiz. Bu odada uyumanın tüm yorgunluğunuzu atmanıza yardımcı olacağına bahse varız. Ayrıca nevresim takımının kumaşı için seçilen ketenin ne kadar sağlıklı olduğunu belirtmemize gerek yok sanıyoruz.

POEMO DESIGN: CAPI UNICI SENZA TEMPO PER VESTIRE LA CAMERA DA LETTO, POEMO DESIGN POEMO DESIGN Yatak OdasıTekstil Ürünleri
POEMO DESIGN

POEMO DESIGN
POEMO DESIGN
POEMO DESIGN

Koltuk döşemeleri, kırlentler, ve perdelik kumaşlar kadar, ev tekstili ürünlerinin de doğru uyuma atmosferi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu odada seçilen renkler, soğuk kış geceleri için birebir. Gri ve beyaz tonların seçildiği nevresim takımlarında malzeme olarak trikonun da kullanılmış olması kış gecelerinde içinizi ısıtacak ve sabahları bu yataktan çıkmak istemeyeceksiniz.

CHLOE, Nube Italia Nube Italia Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Nube Italia

Nube Italia
Nube Italia
Nube Italia

Lila tonlar hem kış hem de yaz mevsimi için mükemmel bir seçim. Ayrıca renklerde kullanılan açık koyu ve orta lekeler bu yatağa çok hoş bir görüntü vermişler. Yatak başının incelikle dokunmuş malzemesi ise yatağın zarafetini bir kat daha arttırıyor.

Önce & Sonra: Havalı Fransız dairesi
Ev dekorasyonuna girişmek istiyor ama çok para harcamak istemiyorsunuz döşeme ve kumaşları değiştirmek parlak bir fikir olabilir.

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