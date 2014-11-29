Hesaplı dekorasyon: Tekstil ürünleri

Her odada kullandığımız perde ve kumaşlar, odada bulunan mobilyalarla uyum göstermeli ve odanın işlevine uygun olmalı. Yatak odasında, yastık kılıfları ve nevresimlerin perdeyle uyumlu olması her zaman şık bir görüntü verir. Bu yatak odasında buna özen gösterilmiş ve dikine çizgili desenlerle perde, yatak örtüleriyle uyum sağlamış. Üstelik perdenin gevşek dokusu güneş ışığının odaya girmesini sağlamış ve çarşaftaki çiçekleri bahar çiçeklerine dönüştürmüş.

Ama pazar sabahları gün ışığının uykunuzu erken bölmesini istemiyorsanız perde için daha kalın bir kumaş seçebilirsiniz.

Resimdeki dekorasyonda yastık kılıflarının da genel renk konseptiyle uyum sağladığına dikkat çekmek lazım.

Böyle uyumlu bir yatak odasında bebekler gibi dinlenmiş uyanacağınızdan hiçbir şüphemiz yok.