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Artistik dokusuyla kişilik sahibi özgün bir ev

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Bebekte Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Oturma Odası
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Bazı evler tarzlarıyla, bazı evler mobilyalarının seçkin güzelliğiyle, bazı evler sade ve minimal dokularıyla, bazılarıysa kendine has özgünlükleriyle dikkat çekerler. Bu yazımızda ise kişilik sahibi ve artistik yönleriyle öne çıkan bir eve konuk olacağız. Her duvarında sanat eserlerinin bulunduğu, evin her köşesinde artistik aksesuar ve mobilyaların yer aldığı evin genel dekorasyonu da oldukça göz alıcı ve etkili. İstanbul, Bebek'te konumlanan bu evin iç mekanlarının tasarımında ise Bozantı Mimarlık imzası var.

Konforlu, şık ve alışılmışın dışında

Bebekte Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Oturma Odası
Bozantı Mimarlık

Bebekte Ev

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Evin salonunda alışılmışın dışında şıklığıyla öne çıkan bir dekorasyon söz konusu. Huzurlu ve konforlu bir ortam yaratma hedefinin ön planda tutulduğu salon dizayn edilirken estetik açıdan da sıra dışı ve göz dolduran bir etki yaratılmak istenmiş. Biliyorsunuz ki beyaz renk ev dekorasyonlarında eşsiz bir etki yaratır, ancak zarafeti ve huzur temsil eden beyaz rengi kullanmanın da belli incelikleri var. Çünkü eğer beyaz ağırlıklı bir salon yaratırken aşırıya kaçarsanız beyaz zarif ve dingin bir renk olmaktan öteye geçer ve keskin ve rahatsız edici bir boğuculuk yaratır. Bunun için evlerinizi dizayn ederken beyaz kullanmak istiyorsanız mutlaka ortamı yumuşatan başka renklerle kombin yapmalısınız. Bu şık salonda da bunun başarılı ve göz alıcı bir örneğiyle karşı karşıyayız. Salondaki konforlu beyaz koltuklara krem rengi bir berjer eklenerek mobilyaların arasındaki beyaz hakimiyeti yumuşatılmış. Duvarlarda da aynı şekilde bir cepheyi sıra dışı desenli çağdaş bir duvar kağıdı kaplamış. Ayrıca duvar kağıdının olduğu cephede uzunlamasına ve çerçevesiz bir ayna kullanılması odayı derinleştirirken mekana hareket katan etkileyici bir tasarım detayı.

Beyaz zemin, ahşap çerçeve

Bebekte Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Oturma Odası
Bozantı Mimarlık

Bebekte Ev

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Salonda yer alan televizyon ünitesinde de duvarlarda ve mobilyalarda uygulanan yumuşatıcı etkinin estetik bir biçimde oluşturulduğunu görüyoruz. Beyaz zeminin etrafını saran ahşap çerçeve hem alışık olduğumuz sıradan TV ünitelerinin ezberini bozuyor hem de çağdaş bir tasarım yaratılmasına katkıda bulunuyor. Çerçevenin içinde kalan nazar boncuğu da evin sanatsal dokunuşlarından yalnızca biri.

Mavi yemek alanı

Bebekte Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Oturma Odası
Bozantı Mimarlık

Bebekte Ev

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Salonun diğer kısmında yer alan açık yemek alanına doğru döndüğümüz zaman pencereden muhteşem bir deniz manzarasının bize baktığını da fark ediyoruz. Bu deniz manzarasıyla uyumlu olarak yemek alanında hakimiyeti mavi renk ele geçirmiş. Duvarları süsleyen resimler de evin artistik yapısını ortaya koyuyor.

Hayran bırakan tasarım detayları

Bebekte Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Yemek Odası
Bozantı Mimarlık

Bebekte Ev

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Yemek alanında kullanılan modern masa ve sandalye takımı tasarımıyla hemen dikkat çeken unsurlardan biri. Masanın üzerinde asılı olan avizenin de özellikle sandalyenin delikli dokusuna uyumlu bir yapıda olmasına özen gösterilmiş. Bu alanda da ayna kullanımıyla hem geniş hem de şık bir atmosfer yaratıldığını görüyoruz. Yemek masasının sol tarafında kalan cephenin neredeyse boydan boya aynayla kaplı olması ortama inanılmaz bir ferahlık ve aydınlık katıyor. Depolama alanı olarak oldukça işlevli olan çekmecelerin aynalı bölmelerinin beyaz bölmelerle düzensiz bir şekilde iç içe geçmesi de bir tasarım dehası sayılabilir.

Sanatsal dokunuşlar

Bebekte Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Oturma Odası
Bozantı Mimarlık

Bebekte Ev

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Evde yoğun bir sanatsal ve artistik doku olduğunu yazıya başlarken de belirtmiştik. Neredeyse her duvarda mutlaka renkli sanat eserleri asılı ve mobilya ve aksesuarlar da artistik dizaynlara sahip. Bu da evin dekorasyonunun değerini arttıran ve onu sıradanlıktan kurtaran ve yaşam alanlarına çağdaş bir özellik kazandıran temel unsur olarak öne çıkıyor. Koridorda yer alan bu güzel ve tarz sahibi renkli tablo ve bir heykeli andıran sırtı upuzun tasarımıyla dekoratif bir sanat eseri niteliği taşıyan sandalye de yaşam alanını eşsiz bir dokuya kavuşturuyor.

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