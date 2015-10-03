Artistik dokusuyla kişilik sahibi özgün bir ev

Evin salonunda alışılmışın dışında şıklığıyla öne çıkan bir dekorasyon söz konusu. Huzurlu ve konforlu bir ortam yaratma hedefinin ön planda tutulduğu salon dizayn edilirken estetik açıdan da sıra dışı ve göz dolduran bir etki yaratılmak istenmiş. Biliyorsunuz ki beyaz renk ev dekorasyonlarında eşsiz bir etki yaratır, ancak zarafeti ve huzur temsil eden beyaz rengi kullanmanın da belli incelikleri var. Çünkü eğer beyaz ağırlıklı bir salon yaratırken aşırıya kaçarsanız beyaz zarif ve dingin bir renk olmaktan öteye geçer ve keskin ve rahatsız edici bir boğuculuk yaratır. Bunun için evlerinizi dizayn ederken beyaz kullanmak istiyorsanız mutlaka ortamı yumuşatan başka renklerle kombin yapmalısınız. Bu şık salonda da bunun başarılı ve göz alıcı bir örneğiyle karşı karşıyayız. Salondaki konforlu beyaz koltuklara krem rengi bir berjer eklenerek mobilyaların arasındaki beyaz hakimiyeti yumuşatılmış. Duvarlarda da aynı şekilde bir cepheyi sıra dışı desenli çağdaş bir duvar kağıdı kaplamış. Ayrıca duvar kağıdının olduğu cephede uzunlamasına ve çerçevesiz bir ayna kullanılması odayı derinleştirirken mekana hareket katan etkileyici bir tasarım detayı.