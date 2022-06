Artistik dokusuyla kişilik sahibi özgün bir ev

Bazı evler tarzlarıyla, bazı evler mobilyalarının seçkin güzelliğiyle, bazı evler sade ve minimal dokularıyla, bazılarıysa kendine has özgünlükleriyle dikkat çekerler. Bu yazımızda ise kişilik sahibi ve artistik yönleriyle öne çıkan bir eve konuk olacağız. Her duvarında sanat eserlerinin bulunduğu, evin her köşesinde artistik aksesuar ve mobilyaların yer aldığı evin genel dekorasyonu da oldukça göz alıcı ve etkili. İstanbul, Bebek'te konumlanan bu evin iç mekanlarının tasarımında ise Bozantı Mimarlık imzası var.