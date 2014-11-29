Salon dekorasyonunda yeni fikirler

Evlerimizin merkezinde yer alan, hem zor ve yorucu bir günün ardından dinlenmek, hem konuklarımızla iyi vakit geçirmek için kullandığımız salonlarımız, hem bu nedenle, hem de bir evin vitrini olduğu için önemlidir. Yatak odası mahremdir, resmî bir konuk mutfağınıza belki hiç girmeyecektir, diğer odalar tali öneme sahiptir; ama salon ya da oturma odası deyince akan sular durur. Öyle ki eskiden bazı evlerde salonun kapısı kapalı tutulur, evin bu en geniş odası sadece hatırlı misafirler geldiğinden hizmete sokulurdu. Şimdi artık salonlar ev ahalisinin günlük kullanımını da açılmış durumda, ama bu salonun evin en çok özenilen ve bir nevi camekan gibi görülen kısmı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Bugün sizlere homify'da hepsi Türkiye'de bulunan ve sitemiz üzerinden erişebileceğiniz yerli uzmanlara ait salon tasarımlarından bir seçki hazırladık. Eğer salonunuzu yenilemek ya da baştan yaratmak istiyorsanız veya en baştan ev düzüyorsanız; sizin için derlediğimiz, yerli uzmanlara ait bu salon dekorasyon fikirleri size ilham verebilir.
İlk tanıtacağımız salon, tasarımı Cansel Bozkurt İç Mimarlık Hizmetleri'ne ait olan ve modern çizgilerin ahşapın sıcaklığı ve dingin renk paletiyle dengelendiği bu huzurlu oturma odası. Bu salonda ilk dikkati çeken unsurlardan biri beyazdan koyu ahşap tonuna uzanan renk skalası arasındaki geçişlerin çok pürüzsüz olması ve gözü hiç rahatsız etmemesi. Halının üzerinde ve yastıklardaki kırmızı ilaveleri de salona belli bir dinamizm katıyor. Geometrik anlamda çok iyi bölünmüş olan mekânda sol taraf beyaz modern kanepeyle, bitkiler ve yüksek pencerelerle rahatlık ve dinamizmi aynı anda sunarken, ahşap sehpa ve dolabın baskın olduğu sağ taraf mekâna sıcaklık katıyor. Endüstriyel görünümlü lamba, sağ arka köşedeki tasarımcı işi sallanan sandalye, sağ öndeki ayaklı lamba ve tabii ki şömine de bu salona karakterini veren kişisel dokunuşlardan sadece birkaçı. Sonuç olarak tarzların dansından ortaya bu güzel manzara çıkıyor.
L şeklindeki salonların dekorasyonu normalden biraz daha zordur, ama yine yerli bir mimarlık bürosu olan Mahmut Kefeli'ye ait Escape From Sofa'ya ait bu tasarım, salonun dikdörtgen bölümünü ana alan kabul ederek, zevkli ve uyumlu tercihlerle bu işin altından başarıyla kalkabileceğinizin en güzel örneği. İstanbul-Erenköy'de bulunan bu evin salonunda ilk dikkat çeken şey kahverenginin farklı tonlarının birbiriyle sağladığı uyum ve yarattığı samimi hava oluyor. Gerek oturma grubu, gerek zemin için seçilen koyu kahverengi laminant parke, gerekse de ahşap dolap ünitesi; hem ahşap malzemenin alışıldık sıcaklığını mekâna taşıyor, hem de bu oturma odasına rustik diyebileceğimiz bir hava katıyor. Füme lambalar, tavandaki oyuğa yerleştirilen modern avize ve tavan işlemeleriyle, salonun dört bir yanındaki stratejik noktalara yerleştirilmiş dekoratif unsurlar ise zaten sıradanlıktan uzak olan mekânı bir seviye daha yukarıya çıkarıyor.
Bu kez daha klasik çizgilerin hakim olduğu ve sıradışı bir oturma grubuyla karakterini bulan bir salon dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Derûn Architecture & Interior Design adlı firma tarafından İstanbul'un Caddebostan semtindeki bir ev için tasarlanan bu oturma odasında varaklı ayna ve avize gibi klasik unsurların, alışılmadık yarı çember şekliyle dikkat çeken modern bir oturma grubu ile dengelendiğini görüyoruz. Koyu bir renk paletinin tercih edildiği mekânda kanepeye yerleştirilen yastıklar hoş bir kontrast yaratırken, ortadaki ahşap tablalı şık sehpa da bir tamamlayıcı unsur olarak iki malzeme ve renk arasındaki geçiş sağlamayı başarıyor.
Bu kez kullanılan malzeme ve uygulanan tarz kadar doğal ışığın da bir aktör olarak oyuna girdiği, modern ve etkileyici bir salonla karşı karşıyayız. Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu salondaki koyu tonların hakimiyeti, neredeyse bütün duvarı kaplayan pencereyi ve evin yılın her mevsiminde doğal ışıkla dolacağı düşünülürse mantıklı bir tercih gibi görünüyor. Modern çizgilere sahip dekorasyonda, birden fazla malzemenin uyumlu kullanımını görüyoruz. Laminant zemin, deri koltuklar ve mermer sehpa; bir araya geldiklerinde hoş, uyumlu ve hepsinden önemlisi asil bir görüntü oluşturuyorlar. Salonun muhtelif köşelerinde gördüğümüz küçük heykelcikler ve diğer dekoratif unsurlar ise salona kişisel bir görünüm katıyor. Ama başta da söylediğimiz gibi bu salonu dışarıdaki mükemmel manzaradan bağımsız düşünmek mümkün değil ve mekânın en çekici taraflarından biri de içerisiyle dışarısı arasındaki akışkanlık.
Son olarak yukarıdaki modern örneklerden çok daha farklı ve iddialı bir tarzı yansıtan bu salon dekorasyonuna bir göz atalım. Nilgün Batukan'a ait Arkitex Interiors adlı şirketin İstanbul-Beykoz'daki bir ev için tasarladığı bu salon, klasik ve lüksün en seçkin ve iddialı örneklerinden biri olarak göze çarpıyor. Tavandaki kristal avize ve sehpadaki şamdandan başlayan bilinçli lüks tercihi, tül perdeler varaklı ayna, ve cilalı ayaklarıyla pırıl pırıl parlayan mor tekli koltuklar üzerinden devam ediyor. Geometrik anlamda uygulanan ilginç fikirlerden biri de salonu boylamasına kullanmak yerine, ikiye bölerek iki farklı oturma alanı yaratmak olmuş. Açık pembe rengiyle ortamın havasını değiştiren sütun da bir bakıma bu iki alanın sınır çizgisi gibi duruyor.
Siz bu salon dekorasyonlarından hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.