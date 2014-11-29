Salon dekorasyonunda yeni fikirler

Evlerimizin merkezinde yer alan, hem zor ve yorucu bir günün ardından dinlenmek, hem konuklarımızla iyi vakit geçirmek için kullandığımız salonlarımız, hem bu nedenle, hem de bir evin vitrini olduğu için önemlidir. Yatak odası mahremdir, resmî bir konuk mutfağınıza belki hiç girmeyecektir, diğer odalar tali öneme sahiptir; ama salon ya da oturma odası deyince akan sular durur. Öyle ki eskiden bazı evlerde salonun kapısı kapalı tutulur, evin bu en geniş odası sadece hatırlı misafirler geldiğinden hizmete sokulurdu. Şimdi artık salonlar ev ahalisinin günlük kullanımını da açılmış durumda, ama bu salonun evin en çok özenilen ve bir nevi camekan gibi görülen kısmı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Bugün sizlere homify'da hepsi Türkiye'de bulunan ve sitemiz üzerinden erişebileceğiniz yerli uzmanlara ait salon tasarımlarından bir seçki hazırladık. Eğer salonunuzu yenilemek ya da baştan yaratmak istiyorsanız veya en baştan ev düzüyorsanız; sizin için derlediğimiz, yerli uzmanlara ait bu salon dekorasyon fikirleri size ilham verebilir.