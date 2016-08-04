Öncesi ve sonrasıyla 4 terasın şahane dönüşümü

Günün yorgunluğunun ardından dinlenmek için oldukça konforlu ve rahat bir teras alanına kimse hayır demez. Dönüşüm sonrası natürel dokuların da eklenmesi ile renklerin ahengi sıcaklık katmış. Nötr ahşap döşeme zemini ile canlı renklerin bir araya geldiği harika bir uyum söz konusu. Canlı ve parlak renkleri kullanmak istiyorsanız, nötr renklerle bir arada kullanarak denge unsurunu yakalayabilirsiniz.

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