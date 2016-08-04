Öncesi ve sonrasıyla 4 terasın şahane dönüşümü

Ferah ve konforlu bir teras dekore etmek kolay bir iş değildir. Özellikle alanı doğru ve akılcı kullanmak açısından teras mobilyaları yerleşimi, oturma alanı ve diğer ihtiyaçların muntazam karşılanması gerekir. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için 4 terasın dönüşüm hikayesine değindik. Dönüşüm öncesi ve sonrası terasların nasıl göründüklerine hemen bakalım.
Yaz aylarını keyifli teras kahvaltıları ile geçirmek ister misiniz? Konforlu ve ferah teras alanı sağlamak ve kullanıcı sayısına göre oturma alanını organize etmek gerekir. Burada ihtiyaca göre iki masanın birleştirildiği bir yemek alanı bulunan eski bir teras görüyoruz.
Ferah atmosferiyle ve renk renkleri ile sıcacık bir manzara. Yaz aylarının vazgeçilmez alanlarından birine dönüşen teras, peyzaj manzarası ile de dikkat çekiyor. Sıcak ve açık renk tonlarındaki ahşap döşeme kaplaması natürel dokularla uyumlu. Yemek masası alanı dışında doğa manzarası eşliğinde konfor sunan oturma alanları yeniden dekore edilmiş.
Sadece terasın değil, tüm evin yenilenmesi gereken bir proje. Daha modern ve çağdaş dönem izleri taşıyan bir yapı oluşturulmak üzere tamamen değiştiriliyor. Birçok ihtiyacı bünyesinde barındıran modern bir yapı tasarlanıyor. Ayrıca bahçe alanınında da genel bir çeki düzen sağlanması gerekiyor.
Eski halinden eser kalmayan bu karede doğru ve ölçülü ışıklandırma örneği görüyoruz. Ahşap döşeme zemini ile sarı ışığın bir araya geldiği terasta sıcak bir atmosfer hakim. Terasın yanı sıra, evin cephesinde de önemli değişiklikler görülüyor. Zemin kat duvarları kaldırılıp geniş pencereler tasarlanarak iç mekanda ferah ve aydınlık bir atmosfer sağlanıyor.
Teras alanını kullanım amaçlarına göre yeniden dekore etmek isteyenler için bir örnek daha.Kullanım dışı bu alanda ilgi çeken fazla bir öğe yok, monoton ve kullanışsız. Oturma alanları, yemek alanları ve ihtiyaca göre oyun alanı olarak organize edilebilir. Kullanıcı ailenin aradığı konfor ve rahatlığı sunmak için, bakalım mimarlarımız nasıl bir teras tasarlamışlar?
Keyifli akşam yemeği davetleri için oldukça havadar bir teras alanı tasarlanmış. Beyaz zemin rengi ile nötr renklerin öne çıktığı alanda oturma alanı için uygun bir pergola tasarlanmış. Oldukça kullanışlı ve davetler için ferah bir alan sağlanmış.
Gerekli dizayn çalışmaları yapıldıktan sonra daha konforlu olma potansiyeli taşıyan çatı katı terası oldukça aydınlık ve ferah. Dönüşüm sonrası nötr renklerin baskın olduğu bu alana sıcaklık katan detaylar eklenecek. Oturma alanları ve şık dekor fikirleri için, terasın dönüşüm sonrası haline bir göz atalım.
Günün yorgunluğunun ardından dinlenmek için oldukça konforlu ve rahat bir teras alanına kimse hayır demez. Dönüşüm sonrası natürel dokuların da eklenmesi ile renklerin ahengi sıcaklık katmış. Nötr ahşap döşeme zemini ile canlı renklerin bir araya geldiği harika bir uyum söz konusu. Canlı ve parlak renkleri kullanmak istiyorsanız, nötr renklerle bir arada kullanarak denge unsurunu yakalayabilirsiniz.
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