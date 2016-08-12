Eski bir kulübenin etkileyici değişimi

Bugünkü proje konumuz bir hayli ilgi çekici. Hatta istenildiği zaman hiçbir şeyin imkansız olmadığını ispatlayan bir çalışma denebilir. Aina Deya Mimarlık Ofisi, İspanya'da bulunan 1885 yılında inşa edilmiş harap haldeki evi uzman ekibi tarafından yenileyerek modern bir eve dönüştürdü. Bu proje sayesinde her zaman yeni bir ev satın almak yerine gerçekten eski durumda ve kullanılamaz haldeki evlerin de tekrar işlevsel hale getirilebileceğini görmüş oluyoruz. Bilhassa coğrafi açıdan güzel bölgelerde yer alan kötü durumdaki binaları iyileştirmek için harika bir fırsat. Hala ikna olmadınız mı? O halde proje turumuza siz de eşlik edin.
Fotoğrafta da görüldüğü üzere yenileme işleminden evvel iç mekan korkunç bir manzaraydı. Evin duvarları, çatısı ve kapıları hala dursa da tüm boyalar akmış virane bir görünümü vardı. Bakalım uzmanların titiz çalışması sonrasında bu korkutucu resim ne kadar değişmiş?
İnanması zor ama bu ev biraz gördüğümüz korkunç manzaralı evin aynısı. Dönüşüm sonrası ise tek kelimeyle büyüleyici. Geniş, aydınlık, hafif ve modern bir yaşam alanı burası artık.
İlk olarak duvarlar yenilenip çatı sağlamlaştırıldıktan sonra yer döşemesi hariç her şey beyaza boyandı. İki katlı olmasından kaynaklı yükseklik de düşünülürse iç mekan çok daha geniş görünüyor şimdi. Zemin içinse ortama sıcaklık hissi sağlayan açık renkli ahşap kaplama tercih edildi. Salon bu kadar beyaz olunca kontrast açısından canlı koyu renkli mobilyalar kullanıldı. Sonuç mükemmel.
Binanın ikinci katta bulunan terası oldukça çirkin durumda. Üstelik bir duvar ile bölünerek daha da daraltılmış. Genel olarak yıkık dış cephe epey kötü, eşyalar yetersiz ve dağınık. Bu şekilde kullanılır olmaktan bir hayli uzak. Acilen bu kasvetli atmosferden kurtarılmalı.
Terasın yeni hali basit olmakla birlikte gayet düzenli ve fonksiyonel. Eski hırpani halinden eser kalmamış. En büyük değişiklik kapıdan itibaren başlayan duvarın yıkılarak bina başlangıcına dek uzatılması. Böylece teras alanı genişledi. Bir diğer önemli değişiklik terası dağınık gösteren ıvır zıvırın atılması ve yer zemini olarak çimen konulması. Bu sayede adeta bahçeye adım atmış gibi hissediyorsunuz.
Yenilenmiş mutfak aile toplantıları için ideal durumda. Tüm aile fertlerinin beraber yemesi için büyük bir ahşap masa seçilmiş. İki adet beyaz sandalyeye ek olarak hem daha az yer kaplaması hem de daha çok oturma alanı sağlaması bakımından bir duvar boyunca uzanan ahşap bank dizayn edilmiş. Son olarak yemek masası devasa endüstriyel lambalarla tamamlanmış.
Mutfak dolapları duvarlar gibi tamamen beyaz ve pürüzsüz görünüyor. Dolaplara ek olarak bir hayli geniş bir ada tezgahı var. Bir de yüksek ahşap bir masa daha.
Merdivenlerden çıkıp ikinci kata ulaştığımızda bir çalışma odasıyla karşılaşıyoruz. Çeşitli duvar rafları ve bir masa ile tamamlanan bu alan gayet pratik ve yer kaplamayan bir tasarıma sahip. Bunun dışında bu oldukça geniş ve pek fazla eşya kullanılmayarak ev sahiplerinin yaratıcılığına bırakılmış.
Son olarak evin banyosuna göz atıyoruz. Oldukça çağdaş ve zarif tasarımlı banyo renk seçimiyle çok şık. Geniş duş camı kullanımı şeffaf olması sebebiyle alanı daraltmıyor. Lavabo bölümü bir hayli geniş ve ahşap paneller sayesinde kişisel malzemeler için epey depolama imkanı var. Günün yorgunluğunu atmak için hızlıca bir duş alabileceğiniz banyo adeta ruhunuz okşuyor. Sakin atmosferi tek kelimeyle mükemmel.
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