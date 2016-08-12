Eski bir kulübenin etkileyici değişimi

Yenilenmiş mutfak aile toplantıları için ideal durumda. Tüm aile fertlerinin beraber yemesi için büyük bir ahşap masa seçilmiş. İki adet beyaz sandalyeye ek olarak hem daha az yer kaplaması hem de daha çok oturma alanı sağlaması bakımından bir duvar boyunca uzanan ahşap bank dizayn edilmiş. Son olarak yemek masası devasa endüstriyel lambalarla tamamlanmış.

Mutfak dolapları duvarlar gibi tamamen beyaz ve pürüzsüz görünüyor. Dolaplara ek olarak bir hayli geniş bir ada tezgahı var. Bir de yüksek ahşap bir masa daha.