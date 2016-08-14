Meraklısına özel, sıradışı bir ev

Bugünkü homify 360 sayfamıza konuk olan bu geniş villa Hindistan'ın üçüncü büyük şehri Nagpur'da konumlanmış ve iki erkek kardeşin aileleriyle birlikte ortak bir yaşam sürebilmesine imkan verir şekilde tasarlanıp inşa edilmiş. Günümüz modern yaşamında çok nadiren karşılaşılan ortak aile evlerine bir örnek teşkil eden bu villa, iki ailenin de konforlu bir yaşam sürebilmesi için tüm olanaklara sahip. Ülkemizde nispeten sıklıkla karşılaştığımız, ayrı giriş kapılarına sahip ancak altlı üstlü ya da yan yana olan ortak aile evlerine benzeyen bu yapı, her iki aile için özel alanlar sunuyor ancak bizdekilerin aksine, konuta tek bir ana kapıdan giriliyor ve iki ailenin beraberce zaman geçirebilmesi için yaşam alanları, mutfak, teras gibi gibi mekanlar ortak kullanılıyor. İki adet oturma odasına sahip olan bu villa oldukça da geniş, tamı tamına beş yüz elli metrekare.

Enteresan açıların ve geometrik şekillerin uyum içerisinde kullanıldığı bu villanın iç dekorasyonu ise son derece gösterişli ve oldukça cesur çizgilere sahip. Bazı okuyucularımız için fazla cüretkar gelebilecek bu dekorasyon için tabiri caizse meraklısına diyebiliriz. Gelin bu villanın içine ve dışına daha yakında bakalım.