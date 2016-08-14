Meraklısına özel, sıradışı bir ev

Bugünkü homify 360 sayfamıza konuk olan bu geniş villa Hindistan'ın üçüncü büyük şehri Nagpur'da konumlanmış ve iki erkek kardeşin aileleriyle birlikte ortak bir yaşam sürebilmesine imkan verir şekilde tasarlanıp inşa edilmiş. Günümüz modern yaşamında çok nadiren karşılaşılan ortak aile evlerine bir örnek teşkil eden bu villa, iki ailenin de konforlu bir yaşam sürebilmesi için tüm olanaklara sahip. Ülkemizde nispeten sıklıkla karşılaştığımız, ayrı giriş kapılarına sahip ancak altlı üstlü ya da yan yana olan ortak aile evlerine benzeyen bu yapı, her iki aile için özel alanlar sunuyor ancak bizdekilerin aksine, konuta tek bir ana kapıdan giriliyor ve iki ailenin beraberce zaman geçirebilmesi için yaşam alanları, mutfak, teras gibi gibi mekanlar ortak kullanılıyor. İki adet oturma odasına sahip olan bu villa oldukça da geniş, tamı tamına beş yüz elli metrekare.
Enteresan açıların ve geometrik şekillerin uyum içerisinde kullanıldığı bu villanın iç dekorasyonu ise son derece gösterişli ve oldukça cesur çizgilere sahip. Bazı okuyucularımız için fazla cüretkar gelebilecek bu dekorasyon için tabiri caizse meraklısına diyebiliriz. Gelin bu villanın içine ve dışına daha yakında bakalım.
Nagpurlu tasarım ve mimarlık firması Square 9 Designs tarafından iki kardeş ve aileleri için özel olarak tasarlanıp inşa edilen bu villa oldukça sıradışı bir cepheye sahip. Tıpkı bir yapboz gibi, farklı birçok parçanın bir araya getirilmesinden oluşuyormuş gibi görünen villa, geometrik şekilleri ve her yöne doğru uzanan değişik açıları ile öne çıkıyor.
Fotoğrafta konutun inşa edilmeden önceki üç boyutlu resmini görüyoruz. Üstteki fotoğrafta ise gerçeği var. Bu iki resmi birbiri ile karşılaştırırsanız, projenin tam olarak aynı şekilde, kusursuz bir biçimde hayata geçirilebildiğini görürsünüz.
Konut daha önce de belirttiğimiz üzere, iki aile tarafından kullanılıyor, bu nedenle oldukça geniş ve çok sayıda odaya sahip. Ebeveyn yatak odalarının her ikisi de aşağı yukarı aynı dekorasyona sahip ancak tamamen farklı renk seçimleri ile dekore edilmiş. Bu yatak odasına mürdüm rengi hakimken diğer yatak odası mavi renk ağırlıklı döşenmiş.
Ailelerin çocukları için iki yatak odası bulunuyor. Bu yatak odalarından biri kelebek konsepti ile dekore edilmiş ve mavi ağırlıklı, diğeri ise zar konsepti ile dekore edilmiş ve sarı renk ağırlıklı. Villada ayrıca geniş bir de misafir yatak odası bulunuyor ve bu odası ise kahverengi tonlarında. Tüm bu odaları şu linke tıklayarak görebilirsiniz.
Sinema odası olarak tasarlanan bu oturma odasında siyah ve koyu kahverengi tonları hakim. Işığın ekrana yansımaması için ince perdeler dahi koyu renkli tercih edilmiş. Tavan boydan boya çizgiler halinde aydınlatma entegre edilmiş bir ayna ile kaplanmış. Perdelerde ve aksesuarlarda kırmızı detaylar mevcut.
Villanın arka cephesinde yer alan ve oldukça geniş boyutlara sahip olan üst kat balkonu ise evin en güzel yanlarından biri. Şık bir oturma grubu ile dekore edilmiş balkonda geniş saksılar içerinden bitkiler yer alıyor ve çocuk oyun alanında yer alan yapay çimin de etkisiyle hoş bir bahçe etkisi yaratıyor.
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